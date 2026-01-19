Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

Mir Yar Baloch allegations Pakistan army mosques : पाकिस्तानचा (Pakistan) ढोंगी चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. स्वतःला इस्लामचा रक्षक म्हणवून घेणारा हा देश आपल्याच हद्दीतील बलुचिस्तान प्रांतात मशिदी आणि धार्मिक स्थळांवर टँक आणि तोफखान्याने हल्ले करत असल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. बलुच मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि नेते मीर यार बलोच (Mir Yar Baloch) यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पाकिस्तानी सैन्याच्या ‘डार्क सिक्रेट्स’चा पर्दाफाश केला आहे.
मीर यार बलोच यांच्या मते, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी आतापर्यंत बलुचिस्तानमधील सुमारे ४० मशिदी उद्ध्वस्त केल्या आहेत. विशेषतः खान ऑफ कलात यांची ऐतिहासिक मशीद ही पाकिस्तानी लष्कराच्या टँक आणि जड तोफखान्याचे पहिले लक्ष्य ठरली. आजही या मशिदीच्या भिंतींवर पाकिस्तानी सैन्याने डागलेल्या गोळ्यांचे आणि मोर्टार शेलचे निशाण स्पष्टपणे दिसतात. “जेव्हा पाकिस्तान भारतावर धार्मिक स्वातंत्र्यावरून टीका करतो, तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या हातात रक्ताने माखलेले बलुचिस्तानचे वास्तव पाहावे,” असे सडेतोड उत्तर मीर बलोच यांनी दिले आहे.
हृदयद्रावक बाब म्हणजे, पाकिस्तानी सैन्याने केवळ वास्तूच उद्ध्वस्त केल्या नाहीत, तर मशिदींमधून पवित्र कुराण जाळून टाकल्याचे आणि धार्मिक नेत्यांचे (इमाम) दिवसाढवळ्या अपहरण केल्याचे पुरावेही बलोच यांनी सादर केले आहेत. बलुचिस्तानमधील जनतेला घाबरवण्यासाठी आणि त्यांच्यातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता मोडीत काढण्यासाठी पाकिस्तान ही दडपशाहीची रणनीती वापरत आहे. “जगातील इतर देशांना धार्मिक प्रवचन देणाऱ्या पाकिस्तानला स्वतःच्या देशात मशिदी पाडताना लाज वाटत नाही का?” असा सवाल आता जागतिक स्तरावर विचारला जात आहे.
The Republic of Balochistan Fully Stands with Bharat’s Principled Position on PoJK 18 January 2026 Pakistan is a Terrorist state and involved in harassing the Hindus, Sikhs, Christians and other minorities. Pakistan can’t lecture Bharat, Balochistan, Afghanistan and others… https://t.co/mvZKO0rurg — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) January 17, 2026
बलुचिस्तानमधील हा संघर्ष गेल्या काही महिन्यांत तीव्र झाला आहे. १४ मे २०२५ रोजी बलुच राष्ट्रवादी नेत्यांनी अधिकृतपणे ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ची घोषणा करत पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य जाहीर केले होते. तेव्हापासून पाकिस्तानी सैन्याने हवाई बॉम्बहल्ले आणि जमिनीवर लष्करी कारवाया (Operation Herof 2.0) वाढवल्या आहेत. खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रांतावर ताबा ठेवण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनची युती स्थानिक जनतेसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे.
मीर यार बलोच यांनी स्पष्ट केले की, बलुचिस्तान हा कधीही पाकिस्तानचा भाग नव्हता आणि ६ कोटी बलुच नागरिक भारताच्या तत्वनिष्ठ भूमिकेच्या पाठीशी उभे आहेत. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना (UN) विनंती केली आहे की, त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये शांती सेना पाठवावी आणि पाकिस्तानी सैन्याला या भूभागातून माघारी जाण्यास भाग पाडावे. पाकिस्तान हा केवळ स्वतःच्या जनतेचा शत्रू नसून तो जागतिक शांततेसाठीही धोका असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
