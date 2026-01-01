Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Election Chaos Yunus Government Criticized For Excluding Awami League Sheikh Hasinas Son Alleges

Bangladesh Election 2026: तुम्ही निवडणुकीला घाबरताय? अवामी लीगला वगळल्याबद्दल युनूस सरकारवर हसीनांच्या पुत्राचा सर्जिकल स्ट्राईक

Sajeeb Wajed Slams Mohammad Yunus : सजीब वाजेद म्हणाले की, अवामी लीगला निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे हे लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. ही सुधारणा नाही तर जाणूनबुजून केलेले राजकीय षड्यंत्र आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:06 PM
Bangladesh election chaos Yunus government criticized for excluding Awami League Sheikh Hasina's son alleges

बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी उडाला गोंधळ, अवामी लीगला वगळल्याबद्दल युनूस सरकारवर टीका; शेख हसीनाच्या मुलाचा आरोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून अवामी लीगला अधिकृतपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष रिंगणाबाहेर फेकला गेला आहे.
  •  शेख हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद यांनी या निर्णयाला “लोकशाहीचा गळा घोटणे” असे म्हटले असून, युनूस सरकार निष्पक्ष निवडणुकीला घाबरत असल्याचा आरोप केला आहे.
  •  अमेरिकन खासदारांनी युनूस सरकारला पत्र लिहून निवडणुकीच्या सर्वसमावेशकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यामुळे बांगलादेशच्या आगामी सत्तेच्या वैधतेवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

Sajeeb Wajed Slams Mohammad Yunus : बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकीय वातावरण आता युद्धाच्या मैदानासारखे तापले आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या ऐतिहासिक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अंतरिम सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने जागतिक स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग (Awami League) पक्षाला निवडणुकीत सहभागी होण्यास पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आला आहे. या निर्णयावर संताप व्यक्त करत शेख हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

“निवडणूक नव्हे, हा तर राज्याभिषेक!”

सजीब वाजेद यांनी मॅनहॅटनमधील आपल्या निवासस्थानावरून दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, “ज्या पक्षाला देशातील ४० ते ६० टक्के जनतेचा पाठिंबा आहे, त्यांना वगळून निवडणुका घेणे म्हणजे ती लोकशाही नसून केवळ एक ‘राज्याभिषेक’ आहे.” वाजेद यांच्या मते, प्रोफेसर मोहम्मद युनूस हे निवडणुकीला घाबरत आहेत कारण त्यांना माहित आहे की अवामी लीग मैदानात उतरली तर त्यांचे सरकार टिकणार नाही. सजीब यांनी याला राजकीय सूडबुद्धीचे कृत्य म्हटले असून, यामुळे बांगलादेश पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या खाईत लोटला जाईल, असा इशारा दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : New Year 2026: आकाशात फिनिक्सची झेप! दुबई-अबु धाबीत नववर्षाचे जोरदार स्वागत अन् जागतिक विक्रमांची रास, पाहा VIDEO

अंतरिम सरकारचा खंबीर पवित्रा

दुसरीकडे, युनूस सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. मुख्य सल्लागारांचे प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांनी स्पष्ट केले की, अवामी लीगने २०२४ च्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अत्याचारासाठी त्यांना शिक्षा मिळणे आवश्यक आहे. “ज्यांनी देशात फॅसिस्ट राजवट चालवली आणि हजारो निष्पापांचा बळी घेतला, त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत स्थान नाही,” असे सरकारने म्हटले आहे. मे २०२५ मध्ये दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत पक्षाच्या राजकीय हालचालींवर बंदी घालण्यात आली होती, जी आता निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार आहे.

अमेरिकन खासदारांची एन्ट्री आणि जागतिक चिंता

या राजकीय संघर्षात आता अमेरिकेचीही एन्ट्री झाली आहे. अमेरिकेच्या पाच प्रमुख खासदारांनी युनूस सरकारला पत्र लिहून अवामी लीगवरील बंदीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. “एका मोठ्या राजकीय पक्षाला पूर्णपणे वगळल्यास निवडून आलेल्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे कठीण होईल,” असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, बांगलादेश सरकारने या पत्राकडे दुर्लक्ष करत आपली भूमिका ‘कायदेशीर’ असल्याचे सांगितले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Great Green Wall 2.0 : चीनचा वाळवंटाला निरोप! आता झाडं नाही, ‘हे’ छोटे जीव वाळवंटात निर्माण करणार नंदनवन, वाचा कसे ते?

मतदारांच्या हक्कांचे काय?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अवामी लीगशिवाय होणारी ही निवडणूक बांगलादेशच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त निवडणूक ठरू शकते. जर ४० टक्क्यांहून अधिक मतदार अवामी लीगला पाठिंबा देणारे असतील, तर त्यांच्या मतदानाशिवाय निवडून आलेले सरकार जनतेचे प्रतिनिधित्व कसे करेल, हा मोठा प्रश्न आहे. या गोंधळामुळे बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याक आणि अवामी लीगच्या समर्थकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अवामी लीगवर बंदी का घालण्यात आली आहे?

    Ans: २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेला हिंसाचार आणि 'फॅसिस्ट' राजवटीचा आरोप करत अंतरिम सरकारने दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत अवामी लीगवर बंदी घातली आहे.

  • Que: सजीब वाजेद यांनी निवडणुकीबाबत काय म्हटले आहे?

    Ans: सजीब वाजेद यांनी म्हटले आहे की अवामी लीगशिवाय होणारी निवडणूक ही 'Coronation' (राज्याभिषेक) आहे, खरी लोकशाही निवडणूक नाही.

  • Que: बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका कधी होणार आहेत?

    Ans: बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे.

Web Title: Bangladesh election chaos yunus government criticized for excluding awami league sheikh hasinas son alleges

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 02:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
1

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?
2

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
3

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय
4

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM