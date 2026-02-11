Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

Bangladesh Elections 2026 : बांगलादेशात उद्या संसदीय निवडणुका होणार आहे. यापूर्वी पाकिस्तानने मोठ्या हालचाली सुरु केल्या आहे. ३० पत्राकारांची एक टीम बांगलादेशला पाठवली आहे. ही बाबा भारतासाठी चिंतेची मानली जात आहे.

Pakistani journalists in Bangladesh to Cover Elections

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या (फोटो सौजन्य: एक्स/@PakinBangladesh)

  • बांगलादेशच्या निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानची मोठी हालचाल
  • बांगलादेशला पाठवली ४० पत्रकारांची टीम
  • भारताने व्हावे सावध ?
Pakistani journalists in Bangladesh to Cover Elections : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी २०२६) संसदीय निवडणुका पार पडणार आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानने एक मोठे राजनैतिक पाऊल उचलले आहे. पाकिस्तानने पत्रकार आणि नागरि समाज कार्यकर्त्यांची मोठी टीम बांगलादेशला पाठवली आहे. विशेष म्हणजे या टीमचे बांगलादेशचे अंतरिम सरकारने भव्य स्वागत कले आहे. मात्र ही बाब भारतासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.

भारताविरोधात शेजारील देशांचा शिजतोय कट; पाकिस्तान आणि बांगलादेशला पडला 1971 चा विसर

पाकिस्तानने ३० पत्रकारांची आणि १० नागरी समाज कार्यकर्त्यांची टीम बांगलादेशला पाठवली आहे. त्यांचे बांगलादेश सरकार आणि निवडणूक आयोगाने भव्य स्वागत केले आहे. पत्रकारांच्या व्हिसा आणि निवासस्थानाचीही सर्व व्यवस्था, पत्रकारांच्या स्वागतासाठी खास डिनरनेचे आयोजनही करण्यात आले आहे. यामुळे पाकिस्तानसाठी ही भेट राजकीय दृष्टीकोनातून महत्वाचा ठरत आहे. शिवाय पाकिस्तानी पत्रकारांना बांगलादेश निवडणुकांबाबत, पाकिस्तान-बांगलादेश संबंधावर सकारात्मक आणि संतुलित वृत्तांकन करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचा हेतू पाकिस्तान-बांगलादेश राजकीय संबंध मजबूत करण्याचा आणि जागतिक पातळीवर प्रतिमा वाढविण्याचा आहे.

भारताने व्हावे सावध?

सध्या पाकिस्तानच्या या हालचालीने भारताची चिंता वाढली आहे. बांगलादेशात पाकिस्तान (Pakistan) नेमका कोणता नरेटिव्ह गेम खेळत आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानला गेल्या अनेक दशकांपासून  कथा मांडण्याचे ढोंग करत आला आहे. पाकिस्तानला हा नरेटिव्ह खेळ उत्तम प्रकारे समजलाही आहे. परंतु भारताने या पैलूकडे पुरुसे लक्ष दिलेले नाही. यामुळे ही बाब भारतासाठी चिंतेची असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

  • शेख हसीनाच्या पतनानंतर पाकिस्तानने बांगलादेशात राजकीय उपस्थिती वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. आता पुन्हा पत्रकारा पाठवून आपली प्रतिमा सुधारण्याचाही प्रयत्न पाकिस्तानन करत आहे. यामुळे भारताच्या नेबरहुड फर्स्ट धोरणासमोर सध्या अनेक आव्हाने आहेत.
  • पाकिस्तानी पत्रकारांना त्यांच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बांगलादेश-पाकिस्तान संबंधावर सकारात्मक वृत्तांकन करण्यास सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत हे पत्रकार याचा वापर भारताबद्दल अपप्रचार करण्यासाठी करु शकतात.
  • याशिवाय पाकिस्तान-बांगलादेशातील वाढत्या लष्करी आणि राजकीय संबंधामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान बांगलादेशच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेलाही धक्का पोहचवू शकतो.
  • याशिवाय पाकिस्तान आणि चीनचे (China) संबंध मजबूत असताना यामध्ये बांगलादेशचा सहभाग देखील भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.
  • बांगलादेशातील बदलती राजकीय परिस्थिती, पाकिस्तान आणि चीनचा वाढता राजकीय हस्तक्षेप भारतासाठी मोठे आव्हान निर्माण करत आहे.


‘भारताविरुद्ध बांगलादेश युनूस सरकार षड्यंत्र रचत असल्याचा पाकिस्तान तज्ञांचा दावा म्हणाले…

