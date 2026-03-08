Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel War : अमेरिका आणि इस्रायलने अनेक इराणी तेल डेपोंवर केला मोठा हल्ला; तेहरानमध्ये आग आणि धूरच धूर

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षादरम्यान, इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानमधील इंधन साठवण सुविधांवर मोठा हल्ला झाल्याचे सांगितले. इस्रायली सैन्याने तेहरानमधील अनेक इंधन साठवण संकुलांना लक्ष्य केले.

Updated On: Mar 08, 2026 | 07:26 AM
अल्बोर्झ : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून इराणर हल्ले केले जात आहेत. याला इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. त्यातच तेहरानमधील अनेक इंधन साठवण सुविधांवर हल्ला केल्याचा दावा इस्रायलने केला. इराणी माध्यमांनुसार, दक्षिण तेहरानमधील तेल डेपोला लक्ष्य करण्यात आले, तर जवळील रिफायनरी सुरक्षित राहिली आहे. हल्ल्यांनंतर, संपूर्ण शहरात आग आणि धूर पसरला. अल्बोर्झ प्रांतातील कारज येथेही स्फोटांचे आवाज ऐकू आले.

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षादरम्यान, इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानमधील इंधन साठवण सुविधांवर मोठा हल्ला झाल्याचे सांगितले. इस्रायली सैन्याने तेहरानमधील अनेक इंधन साठवण संकुलांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यांनंतर, शहराच्या अनेक भागात आग आणि दाट धुराचे लोट पसरले. इराणी राज्य माध्यमांनुसार, दक्षिण तेहरानमधील एका प्रमुख तेल साठवण सुविधावर अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांनी हल्ला केला. IRNA वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, हा हल्ला तेल डेपोला लक्ष्य करण्यात आला.

मात्र, दुसऱ्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, जवळील मुख्य रिफायनरी सुविधांना नुकसान झाले नाही. इस्रायली सैन्याने एक निवेदन जारी केले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, त्यांनी तेहरानमधील अनेक इंधन साठवण सुविधांवर हल्ला केला आहे, ज्यांचा वापर इराणी लष्करी पायाभूत सुविधा चालवण्यासाठी केला जात होता.

हल्ल्यानंतर शहरात काय परिस्थिती?

हल्ल्यानंतर तेहरान आणि आसपासच्या भागात प्रचंड धुराचे लोट पसरले. शहरात राहणाऱ्या अनेकांनी संपूर्ण शहरात धूर आणि आगीच्या ज्वाळा येत असल्याचे सांगितले. सोशल मीडियावरील व्हिडिओंमध्ये आकाशात उंच ज्वाला उठताना दिसत होत्या. रात्रीच्या वेळीही अनेक ठिकाणी आकाश लाल दिसत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, कोणत्याही जीवितहानीबद्दल अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही.

हेदेखील वाचा : WorldWar3: आखाती देशांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘धक्का’! सौदी-कुवेतमध्ये इराणचा महाविनाश; रशियाच्या एन्ट्रीने युद्धाला भयंकर वळण

इराणकडूनही अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर

इराणने आपल्यावरील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि कुवेतला रणांगण बनवले आहे. रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर इराणने क्षेपणास्त्र डागून खळबळ उडवून दिली. त्याहून भयंकर घटना कुवेतमध्ये घडली, जिथे एका नागरी बंदरावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात अमेरिकेचे ६ लष्करी जवान शहीद झाले. इराणने आतापर्यंत या प्रदेशावर तब्बल १४८० हून अधिक ड्रोन आणि ३८० क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. या हल्ल्यांमध्ये आत्तापर्यंत १३ पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला असून, कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.

Web Title: Us and israel carried out a major attack on several iranian oil depots

Published On: Mar 08, 2026 | 07:18 AM

Topics:  

