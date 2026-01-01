Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मीरा नायर यांचा मुलगा आता NYC चा महापौर; Zohran Mamdani सांभाळणार धुरा, 2026 च्या पहिल्याच दिवशी ऐतिहासिक सत्तांतर

New York Mayor : भारतीय वंशाचे जोहरान ममदानी हे न्यू यॉर्कचे पहिले मुस्लिम महापौर बनले. त्यांनी 1 जानेवारी 2026 रोजी कुराणावर शपथ घेतली आणि बर्नी सँडर्स यांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक पदभार स्वीकारला.

Updated On: Jan 01, 2026 | 12:10 PM
Zohrab Mamdani becomes New York mayor takes oath by placing his hand on the Quran

जोहरान ममदानी बनले न्यू यॉर्कचे महापौर, कुराणावर हात ठेवून घेतली शपथ, रचला ऐतिहासिक विक्रम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  ३४ वर्षीय भारतीय वंशाचे जोहरान ममदानी हे न्यू यॉर्क शहराचे पहिले मुस्लिम, पहिले दक्षिण आशियाई आणि सर्वात तरुण महापौर बनले आहेत.
  •  १ जानेवारी २०२६ रोजी मध्यरात्री त्यांनी एका बंद असलेल्या सबवे स्टेशनवर कुराणावर हात ठेवून शपथ घेतली, जे शहराच्या कष्टकरी जनतेप्रती असलेल्या निष्ठेचे प्रतीक मानले जाते.
  •  बर्नी सँडर्स आणि अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्याने अमेरिकेच्या राजकारणात एका नवीन युगाची सुरुवात केली आहे.

Zohran Mamdani New York Mayor oath Quran :  जगातील सर्वात प्रभावशाली शहरांपैकी एक असलेल्या न्यू यॉर्कमध्ये आज एका नवीन इतिहासाची नोंद झाली आहे. भारतीय वंशाचे आणि पुरोगामी विचारांचे नेते जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) यांनी १ जानेवारी २०२६ रोजी अधिकृतपणे न्यू यॉर्कचे (New York) ११२ वे महापौर म्हणून शपथ घेतली. ३४ व्या वर्षी हे पद भूषवणारे ते केवळ सर्वात तरुण महापौरच ठरले नाहीत, तर शहराच्या इतिहासातील पहिले मुस्लिम आणि दक्षिण आशियाई महापौर म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे.

सबवे स्टेशनवर मध्यरात्रीचा ‘गुपित’ शपथविधी

ममदानी यांच्या शपथविधीची सुरुवात अत्यंत आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने झाली. १ जानेवारीच्या मध्यरात्री, जेव्हा संपूर्ण शहर नवीन वर्षाच्या जल्लोषात मग्न होते, तेव्हा मॅनहॅटनमधील १९४५ पासून बंद असलेल्या ऐतिहासिक ‘सिटी हॉल सबवे स्टेशन’मध्ये एक खाजगी सोहळा पार पडला. न्यू यॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स यांनी ममदानी यांना शपथ दिली. सबवे स्टेशनची निवड करण्यामागे एक खास उद्देश होता हे स्टेशन शहराच्या पायाभूत सुविधांचे आणि त्या चालवणाऱ्या लाखो कष्टकरी जनतेचे प्रतीक आहे. ममदानी यांनी पवित्र कुराणावर हात ठेवून ही शपथ घेतली, जे न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले.

बर्नी सँडर्स आणि AOC यांची उपस्थिती

मध्यरात्रीच्या खाजगी सोहळ्यानंतर, दुपारी १ वाजता सिटी हॉलच्या पायऱ्यांवर एक भव्य सार्वजनिक सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे अमेरिकेचे दिग्गज नेते आणि ममदानींचे राजकीय गुरु बर्नी सँडर्स (Bernie Sanders) यांची उपस्थिती. सँडर्स यांनी ममदानी यांना पुन्हा एकदा शपथ दिली, तर प्रसिद्ध लोकप्रतिनिधी अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझ (AOC) यांनी उद्घाटन भाषण केले. यावेळी ममदानी यांनी त्यांच्या आजी-आजोबांच्या मालकीच्या ऐतिहासिक कुराणाच्या प्रती वापरून शपथ घेतली, ज्यामुळे उपस्थितांचे डोळे पाणावले.

कोण आहेत जोहरान ममदानी?

जोहरान ममदानी यांचा जन्म युगांडा येथे झाला असून ते भारतीय वंशाचे आहेत. ते जगप्रसिद्ध चित्रपट निर्माती मीरा नायर आणि ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ महमूद ममदानी यांचे सुपुत्र आहेत. न्यूयॉर्कच्या क्वीन्स भागात वाढलेल्या जोहरान यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात एका गृहनिर्माण संघटकाच्या (Housing Organizer) रूपात केली होती. न्यूयॉर्क स्टेट असेंब्लीमध्ये प्रतिनिधित्व केल्यानंतर, त्यांनी आता थेट महापौरपदाची धुरा सांभाळली आहे. “घरे प्रत्येकासाठी परवडणारी असावीत” आणि “पोलिसिंगमध्ये सुधारणा व्हावी” ही त्यांची प्रमुख निवडणूक आश्वासने होती.

आव्हाने आणि भविष्याची वाटचाल

न्यू यॉर्कचे महापौरपद हे अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदानंतरचे सर्वात कठीण काम मानले जाते. ८० लाखांहून अधिक लोकसंख्या, जटिल अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेची जबाबदारी आता ३४ वर्षांच्या तरुण खांद्यावर आहे. ममदानी यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि सर्वसामान्यांच्या हक्कांच्या लढाईचा पुनरुच्चार केला. त्यांच्या या विजयामुळे न्यूयॉर्कमधील दक्षिण आशियाई आणि मुस्लिम समुदायामध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, हा विजय अमेरिकेतील ‘सर्वसमावेशक राजकारणाचा’ मोठा विजय मानला जात आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जोहरान ममदानी यांनी कोणत्या ग्रंथावर हात ठेवून शपथ घेतली?

    Ans: जोहरान ममदानी यांनी त्यांच्या आजी-आजोबांकडून मिळालेल्या पवित्र कुराणावर हात ठेवून न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाची शपथ घेतली.

  • Que: जोहरान ममदानी यांनी सबवे स्टेशनची निवड का केली?

    Ans: हे स्टेशन न्यूयॉर्कच्या कष्टकरी वर्गाचे (Working Class) प्रतीक आहे, म्हणून त्यांनी आपल्या प्रशासनाची सुरुवात तिथून करण्याचे ठरवले.

  • Que: जोहरान ममदानी यांचे आई-वडील कोण आहेत?

    Ans: जोहरान ममदानी हे सुप्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शिका मीरा नायर आणि राजकीय शास्त्रज्ञ महमूद ममदानी यांचे सुपुत्र आहेत.

