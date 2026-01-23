Canada-US: ‘आम्ही तुमच्या तुकड्यावर…’ पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांना दाखवला आरसा; शेजारी देशांमध्ये युद्ध तणाव वाढला

Trump vs Mark Carney tension 2026 : उत्तर अमेरिकेतील दोन सर्वात मोठे शेजारी देश, अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील मैत्रीला आता तडा गेला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांच्यातील शाब्दिक युद्ध आता वैयक्तिक संघर्षात रूपांतरित झाले आहे. “कॅनडा अमेरिकेमुळे जिवंत आहे,” या ट्रम्प यांच्या विधानाचा मार्क कार्नी यांनी क्युबेक सिटीमधून तीव्र निषेध केला असून, “आम्ही कॅनेडियन आहोत म्हणून भरभराटीला येतो, कोणाच्या मेहेरबानीमुळे नाही,” असे ठणकावून सांगितले आहे.
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या ‘जागतिक आर्थिक मंच’ (WEF 2026) च्या बैठकीत मार्क कार्नी यांनी एक धडाकेबाज भाषण दिले. त्यांनी जगातील ‘मध्यम शक्ती’ (Middle Powers) असलेल्या देशांना आवाहन केले की, त्यांनी आता केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहू नये. कार्नी म्हणाले की, “जुन्या जागतिक व्यवस्था आता मोडीत निघाल्या आहेत. शक्तिशाली देश आर्थिक निर्बंधांचा वापर शस्त्रासारखा करत आहेत.” कार्नी यांच्या या भाषणाला जागतिक नेत्यांनी उभे राहून टाळ्या वाजवल्या, जे ट्रम्प यांना मुळीच रुचले नाही.
कार्नी यांच्या भाषणानंतर दुसऱ्याच दिवशी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिले. ट्रम्प म्हणाले, “मी मार्क कार्नी यांचे भाषण ऐकले. ते खूपच अकृतज्ञ वाटले. कॅनडाला आमच्याकडून अनेक गोष्टी मोफत मिळतात. खरं तर, अमेरिका आहे म्हणून कॅनडा टिकून आहे. मार्क, पुढच्या वेळी बोलताना हे लक्षात ठेवा.” ट्रम्प यांच्या या विधानाने कॅनडाच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने कॅनडामध्ये संतापाची लाट उसळली.
🔥Trump just OWNED Mark Carney at Davos: ‘Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make those ungrateful speeches.’ Free defense, massive trade perks and Golden Dome protection. Time to show some gratitude or face reality. America isn’t… pic.twitter.com/TFBmzRchaQ — Fist Punch X (@FistPunchX) January 21, 2026
ट्रम्प यांच्या धमकीला न डगमगता मार्क कार्नी यांनी क्युबेक सिटीमध्ये राष्ट्रीय भाषण दिले. ते म्हणाले, “आम्ही आणि अमेरिकेने एक उत्तम भागीदारी नक्कीच निर्माण केली आहे, पण आमचे अस्तित्व त्यांच्यावर अवलंबून नाही. आम्ही आमच्या मूल्यांमुळे आणि कष्टामुळे पुढे जात आहोत. इतिहास केवळ हुकूमशाही आणि बहिष्काराचा नसतो, तर तो प्रगतीचाही असतो.” कार्नी यांच्या या उत्तराने ट्रम्प इतके संतापले की त्यांनी कॅनडाला ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (गाझा शांतता प्रक्रियेसाठी बनवलेली संघटना) मधून तात्काळ बाहेर काढले.
Speaking in Davos, Switzerland on Wednesday, Canadian Prime Minister Mark Carney criticized President Trump’s use of tariffs and called for “focused talks” on Greenland. https://t.co/4Jy5rAzb0c pic.twitter.com/ttA2aZRqvN — ABC News (@ABC) January 21, 2026
कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यात वर्षाला अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार होतो. कॅनडा आपली ७०% निर्यात अमेरिकेला करतो. मात्र, कार्नी यांनी आता चीन आणि युरोपसोबत व्यापार वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर लावलेल्या टॅरिफमुळे हा तणाव आधीच वाढला होता. आता या राजकीय वादाचा फटका दोन्ही देशांतील सीमा सुरक्षा आणि व्यापार कराराला (USMCA) बसण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
Ans: दावोसमध्ये कार्नी यांनी अमेरिकेच्या वाढत्या दबावावर टीका केली होती, ज्याला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी "कॅनडा अमेरिकेमुळे टिकून आहे" असे विधान केले.
Ans: मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेच्या 'मोठेपणा'ला आव्हान दिल्याने संतप्त होऊन ट्रम्प यांनी कॅनडाचे आमंत्रण रद्द केले.
Ans: कार्नी यांनी स्पष्ट केले की कॅनडाची भरभराट त्याच्या स्वतःच्या मूल्यांमुळे आणि कॅनेडियन नागरिकांच्या कष्टामुळे होत आहे, कोणाच्या मेहेरबानीमुळे नाही.