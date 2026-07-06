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प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:20 PM IST
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सारांश

China Nuclear Capable Ballistic Missile Test : इंडो-पॅसिफिक महासारगात चीनच्या लष्करी हालचालीने मोठी खळबळ उडाली आहे. चीनने आपल्या अण्वस्त्र वाहून नेणाऱ्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली आहे. याला ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडने तीव्र विरोध केला आहे.

China Nuclear Capable Ballistic Missile Test

प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी
  • अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
  • भारताची चिंता वाढली
China Nuclear Capable Ballistic Missile Test Pacific Ocean : बीजिंग : प्रशांत महासागरात चीनने पुन्हा एकदा आपली लष्करी ताकद दाखवून दिली आहे. चीनने घातक खेळ खेलला असून यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. चीनने अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सक्षम असलेलेल्या लांब पल्ल्याच्या बॅलेस्टिक मिसाइलची यशस्वी चाचणी केली आहे. या चाचणीनंतर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षेबाबत पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसह अनेक देशांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.

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नेमकं काय केलं चीनने

चीनच्या नौदलाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे क्षेपाणस्त्र अणुउर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुडीतून डागण्यास सक्षम आहे. तसेच चाचणीत अण्वस्त्राऐवजी डमी वॉरहेडचता वापर करण्यात आला आहे. क्षेपणास्त्राने नियोजित लक्ष्य अचूकतेने गाठल्याचा दावा चीनने केला आहे.

ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडचा आक्षेप

दरम्यान चीननेच्या या चाचणीवर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने तीव्र विरोध केला आहे. न्यूझीलंडने सांगितले की, या चाचणीची माहिती काही तास आधीच देण्यात आली. ही चाचणी दक्षिण प्रशांत महासागरातील अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्रात झाल्याने न्यूझीलंडने चिंता व्यक्त केली आहे

तर ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री पेनी वॉंग यांनी या चाचण्यांच्या लष्करी हालचालींमुळे प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. चीनने आपल्या कारवायांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.

चीनने फेटाळली चिंता

दरम्यान चीनने या सर्व चिंता फेटाळून लावल्या आहेत. संबंधित देशांना चाचणीपूची पूर्वकल्पना दिली होती. कोणत्याही देशाला लक्ष्य करण्याचा हेतू नव्हता, हा केवळ एक लष्करी सारावाचा भाग होता असे चीनने स्पष्ट केले आहे.

परंतु ऑस्ट्रेलिया-फिजीतील संरक्षण करारानंतर काही तासांतच ही चाचणी झाल्याने याकडे लष्करी सराव म्हणून नाही तर धोका म्हणून पाहिले जात आहे. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष चीनकडे लागले आहे.

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Web Title: China tests nuclear capable missile pacific ocean

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:18 PM

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