Weekend Spending Report: वीकेंड मोड Full On! इतका पैसा खर्च करतात तरी कुठे? ‘या’ रिपोर्टने भारतीयांची केली पोलखोल

Small Business Idea: ना लाखोंचं भांडवल, ना ऑफिसची गरज; घराच्या एका कोपऱ्यातून सुरु करुन बंपर कमवताहेत लोकं
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, वीकेंडला सर्वाधिक खर्च फॅशन आणि कपड्यांवर होतो. याव्यतिरिक्त, लोक बाहेर जेवायला जाणे, फूड डिलिव्हरी, चित्रपट पाहणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करणे यावरही भरमसाट खर्च करतात. आकडेवारीनुसार, वीकेंडला फॅशनवरील खर्च जवळपास दुप्पट होतो. त्याच वेळी, लोक चित्रपट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि बाहेर जेवण्यावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, शहरी रहिवासी आठवड्याच्या दिवसांमध्ये अंदाजे ₹6,700 खर्च करतात. मात्र, शनिवार आणि रविवारी हा खर्च अंदाजे ₹10,700 पर्यंत वाढतो. याचा अर्थ, शनिवार-रविवारी खर्च अंदाजे 1.6 पटीने वाढतो.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, लोक आता रोजच्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्याऐवजी आठवड्याच्या शेवटी वीकेंडला आपल्या आवडत्या गोष्टींवर जास्त खर्च करणे पसंत करत आहेत. ऑफिसच्या व्यस्त वेळांमुळे, खरेदी, बाहेर फिरणे, रेस्टॉरंटला भेट देणे आणि चित्रपट पाहणे या गोष्टी आता बहुतेक करून शनिवार आणि रविवारसाठीच राखून ठेवल्या जातात. परिणामी, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, रेस्टॉरंट्स आणि ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर आठवड्याच्या शेवटी वीकेंडला सहसा सर्वाधिक गर्दी असते. लोकांच्या रोजच्या गरजा आणि लाईफस्टाईल हे यामधील सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. रोजच्या जीवनात वावरताना लागणाऱ्या वस्तू आणि सवयी यामुळे शॉपिंगचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यात मनोरंजनाच्या गोष्टींमध्येही बदल होत आहे. त्यामुळे विविध गोष्टींची आयुष्यात नव्याने एन्ट्री झाली आहे.
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