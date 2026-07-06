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Weekend Spending Report: वीकेंड मोड Full On! इतका पैसा खर्च करतात तरी कुठे? ‘या’ रिपोर्टने भारतीयांची केली पोलखोल

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:07 PM IST
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सारांश

भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या जीवनशैलीवर आणि वीकेंडला (शनिवार-रविवार) होणाऱ्या खर्चाच्या सवयींवर आधारित एका नवीन आणि रंजक रिपोर्टवर ही बातमी आधारित आहे.

(फोटो सौजन्य - Chatgpt)

(फोटो सौजन्य - Chatgpt)

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विस्तार
  • वीकेंड मोड Full On!
  • इतका पैसा खर्च करतात तरी कुठं?
  • ‘या’ रिपोर्टने केली भारतीयांची पोलखोल
Weekend Spending Report: जर तुम्हाला वाटत असेल की लोक फक्त सुट्ट्यांमध्येच मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात, किंवा खर्च करतात तर असं नाहीये. एक नवीन अहवाल वेगळेच चित्र समोर आलं आहे. आपल्या देशात, शनिवार आणि रविवार हे आठवड्याचे शेवटचे दिवस म्हणजेच वीकेंड आता केवळ विश्रांतीचे दिवस राहिलेले नाहीत, तर ते सर्वाधिक खर्चाचे दिवसही बनले आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, शहरी रहिवासी त्यांच्या साप्ताहिक खर्चापैकी ६१.५ टक्के खर्च केवळ वीकेंडलाच करतात. याचा अर्थ असा की, आठवड्यातील सर्वात मोठा खर्च फक्त दोन दिवसांतच होतो. पण नेमका कुठे केला जातो हा खर्च? या अहवालाने पोलखोल केली आहे.

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हा पैसा कुठे खर्च होतो?

प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, वीकेंडला सर्वाधिक खर्च फॅशन आणि कपड्यांवर होतो. याव्यतिरिक्त, लोक बाहेर जेवायला जाणे, फूड डिलिव्हरी, चित्रपट पाहणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करणे यावरही भरमसाट खर्च करतात. आकडेवारीनुसार, वीकेंडला फॅशनवरील खर्च जवळपास दुप्पट होतो. त्याच वेळी, लोक चित्रपट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि बाहेर जेवण्यावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत.

आठवड्याचे दिवस आणि शनिवार-रविवार यांच्यात काय फरक?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, शहरी रहिवासी आठवड्याच्या दिवसांमध्ये अंदाजे ₹6,700 खर्च करतात. मात्र, शनिवार आणि रविवारी हा खर्च अंदाजे ₹10,700 पर्यंत वाढतो. याचा अर्थ, शनिवार-रविवारी खर्च अंदाजे 1.6 पटीने वाढतो.

जीवनशैली बदललेय

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, लोक आता रोजच्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्याऐवजी आठवड्याच्या शेवटी वीकेंडला आपल्या आवडत्या गोष्टींवर जास्त खर्च करणे पसंत करत आहेत. ऑफिसच्या व्यस्त वेळांमुळे, खरेदी, बाहेर फिरणे, रेस्टॉरंटला भेट देणे आणि चित्रपट पाहणे या गोष्टी आता बहुतेक करून शनिवार आणि रविवारसाठीच राखून ठेवल्या जातात. परिणामी, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, रेस्टॉरंट्स आणि ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर आठवड्याच्या शेवटी वीकेंडला सहसा सर्वाधिक गर्दी असते. लोकांच्या रोजच्या गरजा आणि लाईफस्टाईल हे यामधील सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. रोजच्या जीवनात वावरताना लागणाऱ्या वस्तू आणि सवयी यामुळे शॉपिंगचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यात मनोरंजनाच्या गोष्टींमध्येही बदल होत आहे. त्यामुळे विविध गोष्टींची आयुष्यात नव्याने एन्ट्री झाली आहे.

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Web Title: Weekend spending report how indians spend money on weekends see details

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:07 PM

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