White House : ‘मी डॉक्टरांचं ऐकत नाही!’ Donald Trump घेत आहेत अ‍ॅस्पिरिनचा ओव्हरडोस; नक्की काय आहे कारण?

Trump Health Update : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातावरील 'निळ्या डागां'चं गूढ उकललं! डॉक्टरांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून घेत आहेत 'हे' औषध आहे कारण. अमेरिकेत चिंतेचं वातावरण निर्माण झाल आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 01:51 PM
Donald Trump reveals he takes more aspirin than doctors recommend reveals the truth about the blue spots on his hands

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यापेक्षा जास्त अ‍ॅस्पिरिन घेत असल्याचे उघड केले, त्यांच्या हातांवरील निळ्या डागांबद्दलचे सत्य उघड केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कबूल केले आहे की, ते रक्त पातळ ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेल्या ८१ मिलीग्रामच्या जागी दररोज ३२५ मिलीग्राम अ‍ॅस्पिरिन घेत आहेत.
  • ट्रम्प यांच्या हातावर वारंवार दिसणाऱ्या निळ्या डागांचे (Bruises) कारण हे औषधांमुळे रक्त जास्त पातळ होणे आणि वारंवार होणारे ‘हस्तांदोलन’ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
  • ७९ वर्षीय ट्रम्प यांनी ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ला दिलेल्या मुलाखतीत आपण तिसऱ्यांदा संज्ञानात्मक चाचणी (Cognitive Test) पूर्ण गुणांनी उत्तीर्ण झाल्याचा दावा करत आपली प्रकृती ‘उत्तम’ असल्याचे सांगितले आहे.

Donald Trump aspirin dosage 325 mg news : अमेरिकेचे ७९ वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आरोग्याबाबत जगभरात चर्चा सुरू असतानाच, त्यांनी स्वतःच्या प्रकृतीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. ट्रम्प यांनी कबूल केले आहे की, ते त्यांच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यापेक्षा जास्त प्रमाणात अ‍ॅस्पिरिन (Aspirin) या औषधाचे सेवन करत आहेत. त्यांच्या हातावर दिसणारे गडद निळे डाग आणि रंगात झालेला बदल हा याच औषधाचा परिणाम असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

“मला जाड रक्त नकोय!” ट्रम्प यांचा हट्ट

एका नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले की, “डॉक्टरांनी मला कमी डोसची (८१ मिलीग्राम) लहान गोळी घेण्याचा सल्ला दिला होता. पण मला माझ्या हृदयात ‘जाड रक्त’ (Thick Blood) वहायला नको आहे. मला रक्त पातळ आणि प्रवाही हवे आहे, म्हणून मी दररोज ३२५ मिलीग्रामची मोठी गोळी घेतो.” गेल्या २५ वर्षांपासून ते हे औषध घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जरी वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते ७० वर्षांवरील व्यक्तींसाठी अ‍ॅस्पिरिनचा इतका मोठा डोस अंतर्गत रक्तस्त्रावाचा (Internal Bleeding) धोका निर्माण करू शकतो, तरीही ट्रम्प आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.

हातावरील डाग आणि मेकअपचा वापर

अनेक दिवसांपासून ट्रम्प यांच्या उजव्या हाताच्या मागच्या बाजूला निळे डाग आणि जखमा दिसत होत्या. त्यावर स्पष्टीकरण देताना ट्रम्प म्हणाले की, “अ‍ॅस्पिरिनमुळे रक्त पातळ झाल्याने त्वचेला किरकोळ फटका बसला तरी लगेच निळा डाग पडतो. कधीकधी हस्तांदोलन करताना किंवा काही लागल्यास हे डाग उमटतात.” हे डाग लपवण्यासाठी ते अनेकदा मेकअप किंवा बँडेजचा वापर करतात, असेही त्यांनी मान्य केले. अलिकडेच त्यांच्या अटर्नी जनरल पाम बोंडी यांची अंगठी लागल्यामुळे हाताला जखम झाल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.

संज्ञानात्मक चाचणीत ‘१०० पैकी १००’ गुण

आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर देताना ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर दावा केला की, त्यांनी पुन्हा एकदा संज्ञानात्मक चाचणी (Cognitive Examination) यशस्वीपणे पार पाडली आहे. “व्हाईट हाऊसच्या डॉक्टरांनी मला मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित केले आहे. मी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिली,” असे त्यांनी म्हटले. प्रत्येक राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारासाठी ही चाचणी अनिवार्य करण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा लावून धरली आहे.

वैद्यकीय तज्ज्ञांची चिंता

तथापि, ट्रम्प यांच्या या खुलाशाने डॉक्टर चिंतेत आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्यांच्या हृदयाचे आणि पोटाचे सीटी स्कॅन (CT Scan) करण्यात आले होते, ज्याचे निकाल सामान्य आले असले तरी, अ‍ॅस्पिरिनचा अतिरेकी डोस अल्सर, मूत्रपिंडाच्या समस्या किंवा मेंदूतील रक्तस्त्रावाचा धोका वाढवू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. ट्रम्प यांना ‘क्रोनिक वेनस इन्सफिशियन्सी’ (CVI) हा आजार असल्याचेही यापूर्वी समोर आले होते, ज्यामुळे त्यांच्या घोट्यांना सूज येते.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातावर निळे डाग का दिसत आहेत?

    Ans: ट्रम्प दररोज उच्च क्षमतेचे अ‍ॅस्पिरिन (३२५ मिग्रॅ) घेत असल्याने त्यांचे रक्त खूप पातळ झाले आहे, ज्यामुळे किरकोळ धक्क्यानेही त्वचेखाली रक्तस्त्राव होऊन निळे डाग पडतात.

  • Que: ट्रम्प यांनी कोणती मानसिक चाचणी दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी संज्ञानात्मक चाचणी (Cognitive Test) दिली असून, त्यात त्यांना १००% गुण मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

  • Que: अ‍ॅस्पिरिनचा जास्त डोस घेण्याचा धोका काय आहे?

    Ans: जास्त अ‍ॅस्पिरिनमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव (Internal Bleeding), पोटाचा अल्सर आणि किडनीच्या समस्या उद्भवू शकतात, विशेषतः ७० वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये हा धोका जास्त असतो.

