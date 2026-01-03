Donald Trump aspirin dosage 325 mg news : अमेरिकेचे ७९ वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आरोग्याबाबत जगभरात चर्चा सुरू असतानाच, त्यांनी स्वतःच्या प्रकृतीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. ट्रम्प यांनी कबूल केले आहे की, ते त्यांच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यापेक्षा जास्त प्रमाणात अॅस्पिरिन (Aspirin) या औषधाचे सेवन करत आहेत. त्यांच्या हातावर दिसणारे गडद निळे डाग आणि रंगात झालेला बदल हा याच औषधाचा परिणाम असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
एका नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले की, “डॉक्टरांनी मला कमी डोसची (८१ मिलीग्राम) लहान गोळी घेण्याचा सल्ला दिला होता. पण मला माझ्या हृदयात ‘जाड रक्त’ (Thick Blood) वहायला नको आहे. मला रक्त पातळ आणि प्रवाही हवे आहे, म्हणून मी दररोज ३२५ मिलीग्रामची मोठी गोळी घेतो.” गेल्या २५ वर्षांपासून ते हे औषध घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जरी वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते ७० वर्षांवरील व्यक्तींसाठी अॅस्पिरिनचा इतका मोठा डोस अंतर्गत रक्तस्त्रावाचा (Internal Bleeding) धोका निर्माण करू शकतो, तरीही ट्रम्प आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.
अनेक दिवसांपासून ट्रम्प यांच्या उजव्या हाताच्या मागच्या बाजूला निळे डाग आणि जखमा दिसत होत्या. त्यावर स्पष्टीकरण देताना ट्रम्प म्हणाले की, “अॅस्पिरिनमुळे रक्त पातळ झाल्याने त्वचेला किरकोळ फटका बसला तरी लगेच निळा डाग पडतो. कधीकधी हस्तांदोलन करताना किंवा काही लागल्यास हे डाग उमटतात.” हे डाग लपवण्यासाठी ते अनेकदा मेकअप किंवा बँडेजचा वापर करतात, असेही त्यांनी मान्य केले. अलिकडेच त्यांच्या अटर्नी जनरल पाम बोंडी यांची अंगठी लागल्यामुळे हाताला जखम झाल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.
Speaking with the WSJ, Trump claimed he takes high doses of aspirin, which he says is why his hands bruise so easily. Despite doctors advising him to take less, he refused, citing “superstition.” “They say aspirin is good for thinning out the blood, and I don’t want thick blood… pic.twitter.com/45KOUgHVas — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 1, 2026
आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर देताना ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर दावा केला की, त्यांनी पुन्हा एकदा संज्ञानात्मक चाचणी (Cognitive Examination) यशस्वीपणे पार पाडली आहे. “व्हाईट हाऊसच्या डॉक्टरांनी मला मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित केले आहे. मी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिली,” असे त्यांनी म्हटले. प्रत्येक राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारासाठी ही चाचणी अनिवार्य करण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा लावून धरली आहे.
तथापि, ट्रम्प यांच्या या खुलाशाने डॉक्टर चिंतेत आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्यांच्या हृदयाचे आणि पोटाचे सीटी स्कॅन (CT Scan) करण्यात आले होते, ज्याचे निकाल सामान्य आले असले तरी, अॅस्पिरिनचा अतिरेकी डोस अल्सर, मूत्रपिंडाच्या समस्या किंवा मेंदूतील रक्तस्त्रावाचा धोका वाढवू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. ट्रम्प यांना ‘क्रोनिक वेनस इन्सफिशियन्सी’ (CVI) हा आजार असल्याचेही यापूर्वी समोर आले होते, ज्यामुळे त्यांच्या घोट्यांना सूज येते.
Ans: ट्रम्प दररोज उच्च क्षमतेचे अॅस्पिरिन (३२५ मिग्रॅ) घेत असल्याने त्यांचे रक्त खूप पातळ झाले आहे, ज्यामुळे किरकोळ धक्क्यानेही त्वचेखाली रक्तस्त्राव होऊन निळे डाग पडतात.
Ans: ट्रम्प यांनी संज्ञानात्मक चाचणी (Cognitive Test) दिली असून, त्यात त्यांना १००% गुण मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
Ans: जास्त अॅस्पिरिनमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव (Internal Bleeding), पोटाचा अल्सर आणि किडनीच्या समस्या उद्भवू शकतात, विशेषतः ७० वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये हा धोका जास्त असतो.