Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Safe After White House Correspondents Dinner Shooting Attack 2026

Trump Safe : ‘मृत्यू समोर होता, पण सिक्रेट सर्व्हिसने वाचवलं!’ WCDच्या बडतर्फीवर ट्रम्प यांची पहिलीच प्रतिक्रिया; पाहा VIDEO

Gunshot in DC WCD 2026: व्हाइट हाऊसमध्ये झालेल्या डिनरमधील गोळीबारानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुरक्षा यंत्रणांची प्रशंसा केली आणि सशस्त्र हल्लेखोराने आत शिरण्याचा कसा प्रयत्न केला याचे वर्णन केले.

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:16 AM
donald trump safe after white house correspondents dinner shooting attack 2026

'ते मला थांबवू शकणार नाहीत...' WCDच्या बडतर्फीवर ट्रम्प यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हटले, सिक्रेट सर्व्हिसचे काम उत्तम' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हाईट हाऊसमध्ये गोळीबार
  • ट्रम्प यांची आक्रमक प्रतिक्रिया
  • मोठा अनर्थ टळला

White House Correspondents Dinner shooting 2026 : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी पुन्हा एकदा गोळ्यांच्या आवाजाने हादरली आहे. निमित्त होते जगप्रसिद्ध ‘व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर’चे (WHCD), जिथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) , प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प आणि देशातील दिग्गज व्यक्ती उपस्थित होत्या. आनंदाचे वातावरण असतानाच अचानक सुरक्षा कडे तोडून एक सशस्त्र व्यक्ती आत शिरल्याने मृत्यूचे सावट पसरले. मात्र, अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिसच्या शौर्यामुळे एक मोठी ऐतिहासिक दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे.

नेमकं काय घडलं? थरकाप उडवणारा तो क्षण!

शनिवारी रात्री जेव्हा डिनर पार्टी रंगात आली होती, तेव्हा साधारणपणे दीडच्या सुमारास सुरक्षा तपासणी नाक्यावर (Check-point) एका व्यक्तीने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्याच्याकडे अनेक अत्याधुनिक शस्त्रे होती. सिक्रेट सर्व्हिसने त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने गोळीबार सुरू केला. या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे काही काळ गोंधळ उडाला, पण सुरक्षा यंत्रणांनी अवघ्या काही सेकंदात ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित ठिकाणी (Bunker) हलवले. हल्लेखोराला जागीच झडप घालून अटक करण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sadhguru: विज्ञानाच्या पंढरीत सद्गुरू! अमेरिकेत IIT2026 परिषदेत भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा डंका; मांडले तंत्रज्ञानापलीकडील सत्य

“ते मला थांबवू शकणार नाहीत!”  ट्रम्प यांचा हुंकार

घटनेनंतर अवघ्या काही तासांत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जगाला संबोधित केले. ते म्हणाले, “ही घटना पूर्णपणे अनपेक्षित होती, पण मी घाबरलेलो नाही. जे मला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की ते मला थांबवू शकणार नाहीत.” ट्रम्प यांनी यावेळी सिक्रेट सर्व्हिसच्या कामाचे तोंडभरून कौतुक केले. “एका शूर अधिकाऱ्याने स्वतःवर गोळी झेलली, पण बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे तो वाचला. त्यांच्यामुळेच आज मी तुमच्यासमोर उभा आहे,” असे भावनिक उद्गार त्यांनी काढले.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Politics : युद्धाच्या आगीत महासत्तांची ‘आफ्रिका वारी’! अमेरिका रेड सीमध्ये सक्रिय; तर चीनने टाकला 348 अब्ज डॉलर्सचा फास

हल्लेखोर कोण? तपासात धक्कादायक खुलासे

प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, अटक करण्यात आलेला संशयित हा कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी असून तो पूर्ण तयारीने आला होता. त्याच्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांचा साठा पाहून हा एक मोठा नियोजित कट असल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प यांनी पारदर्शकतेसाठी या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ देखील सार्वजनिक केला आहे, जेणेकरून जनतेला सुरक्षा यंत्रणांचा संघर्ष आणि सत्य कळावे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उर्वरित कार्यक्रम तातडीने रद्द करण्यात आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर (WHCD) मध्ये नक्की काय झाले?

    Ans: कार्यक्रमादरम्यान एका सशस्त्र हल्लेखोराने सुरक्षा कडे तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न केला आणि गोळीबार केला, ज्यामुळे कार्यक्रम रद्द करावा लागला.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे कुटुंब सुरक्षित आहेत का?

    Ans: होय, सिक्रेट सर्व्हिसने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, मेलानिया ट्रम्प आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले असून सर्वजण सुरक्षित आहेत.

  • Que: हल्लेखोराची ओळख पटली आहे का?

    Ans: पोलिसांनी हल्लेखोराला अटक केली असून तो मूळचा कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी आहे. अधिक तपासासाठी गुप्तचर यंत्रणा काम करत आहेत.

Web Title: Donald trump safe after white house correspondents dinner shooting attack 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 09:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
1

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
2

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
3

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
4

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

May 18, 2026 | 11:40 AM
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM
संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

May 18, 2026 | 11:29 AM
पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

May 18, 2026 | 11:27 AM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

May 18, 2026 | 11:22 AM
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM