Trump Safe : ‘मृत्यू समोर होता, पण सिक्रेट सर्व्हिसने वाचवलं!’ WCDच्या बडतर्फीवर ट्रम्प यांची पहिलीच प्रतिक्रिया; पाहा VIDEO

White House Correspondents Dinner shooting 2026 : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी पुन्हा एकदा गोळ्यांच्या आवाजाने हादरली आहे. निमित्त होते जगप्रसिद्ध ‘व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर’चे (WHCD), जिथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) , प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प आणि देशातील दिग्गज व्यक्ती उपस्थित होत्या. आनंदाचे वातावरण असतानाच अचानक सुरक्षा कडे तोडून एक सशस्त्र व्यक्ती आत शिरल्याने मृत्यूचे सावट पसरले. मात्र, अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिसच्या शौर्यामुळे एक मोठी ऐतिहासिक दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे.
शनिवारी रात्री जेव्हा डिनर पार्टी रंगात आली होती, तेव्हा साधारणपणे दीडच्या सुमारास सुरक्षा तपासणी नाक्यावर (Check-point) एका व्यक्तीने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्याच्याकडे अनेक अत्याधुनिक शस्त्रे होती. सिक्रेट सर्व्हिसने त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने गोळीबार सुरू केला. या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे काही काळ गोंधळ उडाला, पण सुरक्षा यंत्रणांनी अवघ्या काही सेकंदात ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित ठिकाणी (Bunker) हलवले. हल्लेखोराला जागीच झडप घालून अटक करण्यात आली आहे.
घटनेनंतर अवघ्या काही तासांत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जगाला संबोधित केले. ते म्हणाले, “ही घटना पूर्णपणे अनपेक्षित होती, पण मी घाबरलेलो नाही. जे मला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की ते मला थांबवू शकणार नाहीत.” ट्रम्प यांनी यावेळी सिक्रेट सर्व्हिसच्या कामाचे तोंडभरून कौतुक केले. “एका शूर अधिकाऱ्याने स्वतःवर गोळी झेलली, पण बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे तो वाचला. त्यांच्यामुळेच आज मी तुमच्यासमोर उभा आहे,” असे भावनिक उद्गार त्यांनी काढले.
#US President #DonaldTrump said the suspect in the #WhiteHouse Correspondents’ Dinner shooting scare was armed with multiple weapons before being stopped by the Secret Service. Track live updates 🔗 https://t.co/9F1wzG5WPw pic.twitter.com/4gKe8BseVa — The Times Of India (@timesofindia) April 26, 2026
credit – social media and Twitter
प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, अटक करण्यात आलेला संशयित हा कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी असून तो पूर्ण तयारीने आला होता. त्याच्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांचा साठा पाहून हा एक मोठा नियोजित कट असल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प यांनी पारदर्शकतेसाठी या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ देखील सार्वजनिक केला आहे, जेणेकरून जनतेला सुरक्षा यंत्रणांचा संघर्ष आणि सत्य कळावे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उर्वरित कार्यक्रम तातडीने रद्द करण्यात आला आहे.
Ans: कार्यक्रमादरम्यान एका सशस्त्र हल्लेखोराने सुरक्षा कडे तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न केला आणि गोळीबार केला, ज्यामुळे कार्यक्रम रद्द करावा लागला.
Ans: होय, सिक्रेट सर्व्हिसने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, मेलानिया ट्रम्प आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले असून सर्वजण सुरक्षित आहेत.
Ans: पोलिसांनी हल्लेखोराला अटक केली असून तो मूळचा कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी आहे. अधिक तपासासाठी गुप्तचर यंत्रणा काम करत आहेत.