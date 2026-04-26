Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Sadhguru Iit2026 Global Conference India As A Civilization Human Technology Speech 2026

Sadhguru: विज्ञानाच्या पंढरीत सद्गुरू! अमेरिकेत IIT2026 परिषदेत भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा डंका; मांडले तंत्रज्ञानापलीकडील सत्य

IIT २०२६ जागतिक परिषदेत, सद्गुरूंनी भारताकडे एक राष्ट्र म्हणून नव्हे, तर एक संस्कृती म्हणून पाहिले जावे असे आवाहन केले. ते म्हणाले की, AIच्या युगात आंतरिक स्थिरता आणि मानवी चेतना अत्यंत महत्त्वाची आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:45 AM
sadhguru iit2026 global conference india as a civilization human technology speech 2026

विज्ञानाच्या पंढरीत सद्गुरूंचा जयघोष! अमेरिकेत IIT२०२६ परिषदेत भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा डंका; मांडले तंत्रज्ञाना पलीकडील 'सत्य' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत: एक चैतन्यमय संस्कृती
  • एआय युगात मानवी चेतना
  • सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान

Sadhguru IIT2026 Global Conference Long Beach : तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा सर्वोच्च संगम मानल्या जाणाऱ्या ‘IIT2026’ जागतिक परिषदेत यंदा एका वेगळ्याच ऊर्जेचा अनुभव पाहायला मिळाला. कॅलिफोर्नियातील लाँग बीच येथे जमलेल्या जगातील दिग्गज उद्योजक, तंत्रज्ञ आणि विचारवंतांसमोर ईशा फाउंडेशनचे संस्थापक सद्गुरु यांनी आपले विचार मांडले. जेव्हा जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्रांतीबद्दल चर्चा करत आहे, तेव्हा सद्गुरूंनी भारताच्या त्या प्राचीन वारशाची आठवण करून दिली, जो मानवी जीवनाला केवळ यंत्रवत न ठेवता त्याला चेतनेच्या स्तरावर नेतो.

भारताची ओळख: सीमेपलीकडील संस्कृती

सद्गुरु म्हणाले की, “भारताला केवळ एका भौगोलिक सीमा असलेल्या राष्ट्राच्या चौकटीत पाहणे चुकीचे ठरेल. भारत ही एक निरंतर चालत आलेली संस्कृती आहे.” त्यांनी अधोरेखित केले की, भारताने हजारो वर्षांपासून बौद्धिक आणि वैज्ञानिक शोधांसोबतच मानवी जीवनाच्या आंतरिक पैलूंचा सखोल अभ्यास केला आहे. ही संस्कृती केवळ माहिती साठवण्यावर विश्वास ठेवत नाही, तर ती माहितीच्या पलीकडे जाऊन ‘बोध’ मिळवण्यावर भर देते. जगाला सध्या ज्या संतुलित भविष्याची गरज आहे, त्याचे मूळ या भारतीय संस्कृतीतच दडलेले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Maldives: मालदीवने पाठीत खुपसला खंजीर! भारताचे 3000 कोटी लाटले अन् राजधानीत चीनचे ‘हेर जहाज’; यामागे काय आहे कूटनीती?

एआय क्रांती आणि मानवी बुद्धिमत्ता

तंत्रज्ञानाच्या वेगाबद्दल बोलताना सद्गुरूंनी एक महत्त्वाचा इशारा दिला. ते म्हणाले की, येणाऱ्या काळात यंत्रे माहिती प्रक्रिया आणि स्मरणशक्तीमध्ये मानवांना सहज मागे टाकतील. अशा परिस्थितीत, जर मानवाने केवळ माहितीवर आधारित बुद्धिमत्तेवर अवलंबून राहणे चालू ठेवले, तर तो अप्रासंगिक ठरेल. मानवासाठी आता अशा बुद्धिमत्तेचा शोध घेणे आवश्यक आहे, जी माहितीच्या पलीकडे जाते. एआय युगात आपली आंतरिक स्पष्टता आणि स्थिरता हीच आपली सर्वात मोठी शक्ती ठरणार आहे.

credit – social media and Twitter

मानवी प्रणाली: सर्वोच्च तंत्रज्ञान

परिषदेत उपस्थित असलेल्या २५०० हून अधिक तंत्रज्ञांना उद्देशून सद्गुरु म्हणाले, “तुम्ही जगासाठी अनेक सॉफ्टवेअर आणि मशीन्स तयार करता, पण हे विसरू नका की मानवी प्रणाली (Human System) हे पृथ्वीवरील सर्वात प्रगत आणि आश्चर्यकारक तंत्रज्ञान आहे.” आपण बाह्य तंत्रज्ञानात इतके गुंतलो आहोत की, या ‘आंतरिक तंत्रज्ञाना’चा वापर करणे आपण विसरलो आहोत. जर समाजाला भविष्यातील उलथापालथींमध्ये टिकून राहायचे असेल, तर मानवी कल्याण आणि आंतरिक क्षमतेचा विकास करणे अनिवार्य आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait: समुद्रात ‘घोस्ट फ्लीट’चा थरार! अमेरिकेच्या नाकाखालून इराणने विकलं अब्जावधींचं तेल; भारत-पाकिस्तान पण सामील

आयआयटीच्या ७५ वर्षांचा सोहळा आणि भविष्यवेधी विचार

२२ ते २५ एप्रिल दरम्यान पार पडलेल्या या परिषदेने आयआयटीच्या उत्कृष्टतेची ७५ वर्षे साजरी केली. या व्यासपीठावर आरोग्य, शाश्वतता आणि जागतिक गुंतवणूक यांवर चर्चा झाली असली तरी, सद्गुरूंच्या भाषणाने एक वेगळीच उंची गाठली. तंत्रज्ञान हे केवळ साधन आहे, पण ते चालवणारा ‘मानव’ जर संतुलित नसेल, तर ते साधन विनाशकारी ठरू शकते, हा सडेतोड संदेश त्यांनी दिला. भविष्यातील नेतृत्व हे केवळ तांत्रिक कौशल्यावर आधारित नसेल, तर ते मानवाच्या सखोल जाणीवेवर आधारित असेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आयआयटी२०२६ जागतिक परिषद कोठे आयोजित करण्यात आली होती?

    Ans: ही परिषद २२ ते २५ एप्रिल २०२६ दरम्यान अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील लाँग बीच कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली होती.

  • Que: सद्गुरूंनी भारताबद्दल काय विधान केले?

    Ans: सद्गुरूंनी भारताकडे केवळ एक आधुनिक राष्ट्र म्हणून न पाहता, एक अद्वितीय आणि प्राचीन 'संस्कृती' म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले.

  • Que: एआय युगात मानवासाठी काय महत्त्वाचे आहे?

    Ans: सद्गुरूंच्या मते, एआय युगात केवळ माहिती प्रक्रियेपेक्षा मानवाची आंतरिक स्थिरता, स्पष्टता आणि सजगता अधिक महत्त्वाची ठरेल.

Web Title: Sadhguru iit2026 global conference india as a civilization human technology speech 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम
2

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
3

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
4

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM