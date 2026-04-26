Sadhguru: विज्ञानाच्या पंढरीत सद्गुरू! अमेरिकेत IIT2026 परिषदेत भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा डंका; मांडले तंत्रज्ञानापलीकडील सत्य

Sadhguru IIT2026 Global Conference Long Beach : तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा सर्वोच्च संगम मानल्या जाणाऱ्या ‘IIT2026’ जागतिक परिषदेत यंदा एका वेगळ्याच ऊर्जेचा अनुभव पाहायला मिळाला. कॅलिफोर्नियातील लाँग बीच येथे जमलेल्या जगातील दिग्गज उद्योजक, तंत्रज्ञ आणि विचारवंतांसमोर ईशा फाउंडेशनचे संस्थापक सद्गुरु यांनी आपले विचार मांडले. जेव्हा जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्रांतीबद्दल चर्चा करत आहे, तेव्हा सद्गुरूंनी भारताच्या त्या प्राचीन वारशाची आठवण करून दिली, जो मानवी जीवनाला केवळ यंत्रवत न ठेवता त्याला चेतनेच्या स्तरावर नेतो.
सद्गुरु म्हणाले की, “भारताला केवळ एका भौगोलिक सीमा असलेल्या राष्ट्राच्या चौकटीत पाहणे चुकीचे ठरेल. भारत ही एक निरंतर चालत आलेली संस्कृती आहे.” त्यांनी अधोरेखित केले की, भारताने हजारो वर्षांपासून बौद्धिक आणि वैज्ञानिक शोधांसोबतच मानवी जीवनाच्या आंतरिक पैलूंचा सखोल अभ्यास केला आहे. ही संस्कृती केवळ माहिती साठवण्यावर विश्वास ठेवत नाही, तर ती माहितीच्या पलीकडे जाऊन ‘बोध’ मिळवण्यावर भर देते. जगाला सध्या ज्या संतुलित भविष्याची गरज आहे, त्याचे मूळ या भारतीय संस्कृतीतच दडलेले आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वेगाबद्दल बोलताना सद्गुरूंनी एक महत्त्वाचा इशारा दिला. ते म्हणाले की, येणाऱ्या काळात यंत्रे माहिती प्रक्रिया आणि स्मरणशक्तीमध्ये मानवांना सहज मागे टाकतील. अशा परिस्थितीत, जर मानवाने केवळ माहितीवर आधारित बुद्धिमत्तेवर अवलंबून राहणे चालू ठेवले, तर तो अप्रासंगिक ठरेल. मानवासाठी आता अशा बुद्धिमत्तेचा शोध घेणे आवश्यक आहे, जी माहितीच्या पलीकडे जाते. एआय युगात आपली आंतरिक स्पष्टता आणि स्थिरता हीच आपली सर्वात मोठी शक्ती ठरणार आहे.
Those who are at the cutting edge of technology and external wellbeing, if we want to ride on the successes we have created, investing in inner wellbeing is no more a spiritual aspiration but a basic requirement to remain effective in just about anything we do. -Sg#IIT2026 pic.twitter.com/w5fgz6GnMQ — Sadhguru (@SadhguruJV) April 24, 2026
परिषदेत उपस्थित असलेल्या २५०० हून अधिक तंत्रज्ञांना उद्देशून सद्गुरु म्हणाले, “तुम्ही जगासाठी अनेक सॉफ्टवेअर आणि मशीन्स तयार करता, पण हे विसरू नका की मानवी प्रणाली (Human System) हे पृथ्वीवरील सर्वात प्रगत आणि आश्चर्यकारक तंत्रज्ञान आहे.” आपण बाह्य तंत्रज्ञानात इतके गुंतलो आहोत की, या ‘आंतरिक तंत्रज्ञाना’चा वापर करणे आपण विसरलो आहोत. जर समाजाला भविष्यातील उलथापालथींमध्ये टिकून राहायचे असेल, तर मानवी कल्याण आणि आंतरिक क्षमतेचा विकास करणे अनिवार्य आहे.
२२ ते २५ एप्रिल दरम्यान पार पडलेल्या या परिषदेने आयआयटीच्या उत्कृष्टतेची ७५ वर्षे साजरी केली. या व्यासपीठावर आरोग्य, शाश्वतता आणि जागतिक गुंतवणूक यांवर चर्चा झाली असली तरी, सद्गुरूंच्या भाषणाने एक वेगळीच उंची गाठली. तंत्रज्ञान हे केवळ साधन आहे, पण ते चालवणारा ‘मानव’ जर संतुलित नसेल, तर ते साधन विनाशकारी ठरू शकते, हा सडेतोड संदेश त्यांनी दिला. भविष्यातील नेतृत्व हे केवळ तांत्रिक कौशल्यावर आधारित नसेल, तर ते मानवाच्या सखोल जाणीवेवर आधारित असेल.
Ans: ही परिषद २२ ते २५ एप्रिल २०२६ दरम्यान अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील लाँग बीच कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली होती.
Ans: सद्गुरूंनी भारताकडे केवळ एक आधुनिक राष्ट्र म्हणून न पाहता, एक अद्वितीय आणि प्राचीन 'संस्कृती' म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले.
Ans: सद्गुरूंच्या मते, एआय युगात केवळ माहिती प्रक्रियेपेक्षा मानवाची आंतरिक स्थिरता, स्पष्टता आणि सजगता अधिक महत्त्वाची ठरेल.