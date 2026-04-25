US Iran Conflict : ट्रम्प यांचा दुहेरी खेळ! इराणजवळ अमेरिकेची तिसरी घातक युद्धनौका तैनात, शांतता चर्चेआड मोठा गेम प्लॅन?

Iran-US War: “लहान असो वा मोठी, कोणतीही बोट दिसल्यास थेट…”; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे होर्मुज सामुद्रधुनीबाबत खळबळजनक आदेश
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची शुक्रवारी रात्री उशिरा दौऱ्यासाठी पाकिस्तानात दाखल झाले आहेत. पाकिस्ताननंतर ते ओमान आणि रशियालाही भेट देणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यात द्विपक्षीय मुद्दांवर, तसेच इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धातील ताज्या परिस्थितीवर चर्चा केली जाईल. पाकिस्तानी सूत्रांनी असेही वृत्त दिले आहे की, एक इराणी शिष्टमंडळ इस्लामाबादमध्ये दाखल होत आहे. सूत्रांनुसार, अमेरिकेसोबत शांतता चर्चेची दुसरी फेरी होण्याचीही शक्यता आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराधची एका लहान वाटाघाटी पथकासह इस्लामाबादमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी असेही वृत्त दिले आहे की, अमेरिकेचे एक लॉजिस्टिक्स आणि सुरक्षा पथक राजधानी इस्लामाबादमध्ये आधीच उपस्थित आहे. इराणची सरकारी वृत्तसंस्था, इरनाने अराधची यांच्या तीन-देशीय दौऱ्याबद्दल वृत्त दिले आहे. वृत्तानुसार, ‘या दौऱ्याचा उद्देश द्विपक्षीय सल्लामसलत, चर्चा करणे आणि प्रदेशातील सध्याच्या घडामोडींवर चर्चा करणे हा आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर लादलेल्या युद्धासंदर्भातील ताज्या परिस्थितीवरही चर्चा केली जाईल.’
आत्ता पश्चिम आशियामध्ये अमेरिकेच्या यूएसएस जॉर्ज एवडब्ल्यू बुश यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड या तीन युद्धनौका तैनात झाल्या आहेत. यामुळे अमेरिकेची हवाई ताकद अनेक पटींनी वाढली आहे. प्रत्येक कॅरियरसोबत विनाशिका, दूदार आणि पुरवठा करणारी जहाजे असतात. या तिन्हीं युद्धनौका मिळून शेकडो लढाऊ विमाने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर विमाने आगि अली चॉर्निंग एअरक्राफ्ट उपलब्ध करून देऊ शकतात, ही तैनाती इराण किया कोणत्याही विरोचकावर हवाई हल्ले, पाळत ठेवणे आणि सागरी नाकेबंदी करण्यासाठी आयंत प्रभावी ठरेल, यावरून अमेरिका या क्षेत्रात दीर्घकाळ राहण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तेहरानमधील भारतीय दूतावासने आपली ताजी नियमावली जारी केली आहे. भारत आणि इराण दरम्यान काही विमानसेवा सुरू झाल्याच्या बातम्यांच्या पाश्वंभूमीवर, भारतीय नागरिकांना सल्ला देण्यात येतो की त्यांनी हवाई किंवा जमिनीमार्गे इराणचा प्रवास करू नये. इराणमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांनी दूतावासशी संपर्क साधून निश्चित केलेल्या जमिनी सीमांमार्गे देश सोडावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Ans: अमेरिकेने मध्यपूर्वेत इराणजवळे आपली तिसरी सर्वात घातक युद्धनौका USS George HW Bush इराणजवळ तैनात केली आहे.
Ans: पश्चिम आशियातील वाढता तणावादरम्यान अमेरिकेने आपली लष्करी ताकद वाढवण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी इराणजवळ युद्धनौका तैनात केली आहे.
Ans: अमेरिकेने सध्या इराणजवळ आणखी दोन युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. यामध्ये USS Gerald R. Foard, USS Abraham Lincoln चा समावेश आहे.