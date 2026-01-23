Davos 2026 : ‘Board of Peace’ की ‘Piece’ एलोन मस्क यांनी दावोसमध्ये ट्रम्पची उडवली खिल्ली; म्हटले यांना फक्त जगाचे तुकडेच…

Elon Musk Davos 2026 Trump Peace Board : स्वित्झर्लंडमधील दावोस (Davos) येथे सुरू असलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ (WEF) मध्ये सध्या दोन दिग्गज अमेरिकन नेत्यांच्या संघर्षाची चर्चा रंगली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलोन मस्क ( Elon Musk) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील शीतयुद्ध आता चव्हाट्यावर आले आहे. ट्रम्प यांनी गाझा युद्धाच्या समाप्तीसाठी स्थापन केलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) या जागतिक उपक्रमावर मस्क यांनी अत्यंत खोचक शब्दांत टीका केली आहे.
ब्लॅकरॉकचे सीईओ लॅरी फिंक यांच्याशी संवाद साधताना मस्क यांना ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’बद्दल विचारण्यात आले. त्यावर मस्क हसून म्हणाले, “जेव्हा मी पहिल्यांदा ट्रम्प यांच्या ‘पीस बोर्ड’बद्दल ऐकले, तेव्हा मला वाटले की ते ‘Piece’ (तुकडा) बद्दल बोलत आहेत. कदाचित त्यांना ग्रीनलँडचा एखादा तुकडा हवा असेल किंवा व्हेनेझुएलाचा!” मस्क यांचा हा संदर्भ ट्रम्प यांनी यापूर्वी ग्रीनलँड खरेदी करण्याच्या व्यक्त केलेल्या इच्छेवर आधारित होता. मस्क यांच्या या विधानामुळे सभागृहात हास्याची लाट उसळली, पण यामुळे ट्रम्प प्रशासनासोबतचे त्यांचे संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये गुरुवारी या मंडळाच्या सनदेवर स्वाक्षरी केली. त्यांच्या २० कलमी शांतता योजनेचा हा एक भाग आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश गाझा मधील युद्ध थांबवणे आणि तेथील पुनर्रचना करणे हा आहे.
BREAKING: At the World Economic Forum in Davos, Switzerland, even Elon Musk is poking fun at Donald Trump’s ridiculous “Board of Peace”. “I heard about the formation of the Peace Summit (Board of Peace), and I was like ‘is that P-I-E-C-E?’ You know, a little piece of Greenland,… pic.twitter.com/WxKJhbENLT — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 22, 2026
राजकीय टीकेसोबतच मस्क यांनी तंत्रज्ञानाबद्दल मोठी विधाने केली. मस्क यांच्या मते, टेस्ला कंपनी पुढील वर्षाच्या (२०२७) अखेरीस आपले ‘ऑप्टिमस’ (Optimus) ह्युमनॉइड रोबोट्स सर्वसामान्यांसाठी विक्रीला काढेल. हे रोबोट्स घरातील कामे करणे, वृद्ध पालकांची काळजी घेणे आणि लहान मुलांसोबत राहणे यांसारखी कामे करू शकतील. मस्क यांनी भाकीत केले की, २०२६ च्या अखेरीस एआय (AI) कोणत्याही वैयक्तिक मानवापेक्षा हुशार असेल आणि २०३० पर्यंत ते संपूर्ण मानवजातीपेक्षा अधिक बुद्धिमान होईल.
एलोन मस्क हे नेहमीच दावोस शिखर परिषदेचे टीकाकार राहिले आहेत. त्यांनी या परिषदेला “उच्चभ्रू लोकांचा कंटाळवाणा मेळावा” असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, दावोसमध्ये जमणारे लोक हे जगाचे ‘निवडून न आलेले सरकार’ चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे सामान्य जनतेच्या समस्यांपासून मैलोन्मैल दूर आहेत. मस्क यांचे हे विधान जागतिक संस्थांवरील लोकांचा अविश्वास दर्शवणारे आहे.
