Davos 2026 : 'Board of Peace' की 'Piece' एलोन मस्क यांनी दावोसमध्ये ट्रम्पची उडवली खिल्ली; म्हटले यांना फक्त जगाचे तुकडेच…

Musk mocks Trump: दावोसमध्ये, एलोन मस्कने ट्रम्पच्या "बोर्ड ऑफ पीस" वर टीका केली आणि त्याला "तुकडे" असे संबोधले. त्यांनी ट्रम्पच्या भूतकाळातील विधानांची खिल्ली उडवली आणि रोबोटिक्सच्या भविष्याबद्दल त्यांचे विचार मांडले.

Updated On: Jan 23, 2026 | 10:17 AM
elon musk mocks donald trump board of peace davos 2026 tesla robot updates

एलोन मस्क यांनी दावोसमध्ये ट्रम्पच्या 'Board of Peaceची' उडवली खिल्ली; म्हटले, ते 'Piece' असे असायला हवे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पीस’ की ‘पीस’ (Piece vs Peace)
  • ट्रम्प यांचा नवा जागतिक प्लॅन
  • रोबोटिक्सचे भविष्य

Elon Musk Davos 2026 Trump Peace Board : स्वित्झर्लंडमधील दावोस (Davos) येथे सुरू असलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ (WEF) मध्ये सध्या दोन दिग्गज अमेरिकन नेत्यांच्या संघर्षाची चर्चा रंगली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलोन मस्क ( Elon Musk) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील शीतयुद्ध आता चव्हाट्यावर आले आहे. ट्रम्प यांनी गाझा युद्धाच्या समाप्तीसाठी स्थापन केलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) या जागतिक उपक्रमावर मस्क यांनी अत्यंत खोचक शब्दांत टीका केली आहे.

मस्क यांचा ‘वर्डप्ले’ आणि उपहास

ब्लॅकरॉकचे सीईओ लॅरी फिंक यांच्याशी संवाद साधताना मस्क यांना ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’बद्दल विचारण्यात आले. त्यावर मस्क हसून म्हणाले, “जेव्हा मी पहिल्यांदा ट्रम्प यांच्या ‘पीस बोर्ड’बद्दल ऐकले, तेव्हा मला वाटले की ते ‘Piece’ (तुकडा) बद्दल बोलत आहेत. कदाचित त्यांना ग्रीनलँडचा एखादा तुकडा हवा असेल किंवा व्हेनेझुएलाचा!” मस्क यांचा हा संदर्भ ट्रम्प यांनी यापूर्वी ग्रीनलँड खरेदी करण्याच्या व्यक्त केलेल्या इच्छेवर आधारित होता. मस्क यांच्या या विधानामुळे सभागृहात हास्याची लाट उसळली, पण यामुळे ट्रम्प प्रशासनासोबतचे त्यांचे संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेले आहेत.

काय आहे ट्रम्प यांचा ‘बोर्ड ऑफ पीस’?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये गुरुवारी या मंडळाच्या सनदेवर स्वाक्षरी केली. त्यांच्या २० कलमी शांतता योजनेचा हा एक भाग आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश गाझा मधील युद्ध थांबवणे आणि तेथील पुनर्रचना करणे हा आहे.

  • सहभागी देश: पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, युएई आणि तुर्की यांसारख्या ३५ हून अधिक देशांनी याला पाठिंबा दिला आहे.
  • भारताची भूमिका: भारताने तूर्तास या मंडळावर स्वाक्षरी करणे टाळले असून, आपली भूमिका तटस्थ ठेवली आहे.
  • टीका: फ्रान्स आणि ब्रिटन सारख्या देशांनी याला संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) समांतर संस्था बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत विरोध दर्शवला आहे.

पुढील वर्षी घराघरात पोहोचणार रोबोट्स!

राजकीय टीकेसोबतच मस्क यांनी तंत्रज्ञानाबद्दल मोठी विधाने केली. मस्क यांच्या मते, टेस्ला कंपनी पुढील वर्षाच्या (२०२७) अखेरीस आपले ‘ऑप्टिमस’ (Optimus) ह्युमनॉइड रोबोट्स सर्वसामान्यांसाठी विक्रीला काढेल. हे रोबोट्स घरातील कामे करणे, वृद्ध पालकांची काळजी घेणे आणि लहान मुलांसोबत राहणे यांसारखी कामे करू शकतील. मस्क यांनी भाकीत केले की, २०२६ च्या अखेरीस एआय (AI) कोणत्याही वैयक्तिक मानवापेक्षा हुशार असेल आणि २०३० पर्यंत ते संपूर्ण मानवजातीपेक्षा अधिक बुद्धिमान होईल.

दावोस आणि ‘निवडून न आलेले सरकार’

एलोन मस्क हे नेहमीच दावोस शिखर परिषदेचे टीकाकार राहिले आहेत. त्यांनी या परिषदेला “उच्चभ्रू लोकांचा कंटाळवाणा मेळावा” असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, दावोसमध्ये जमणारे लोक हे जगाचे ‘निवडून न आलेले सरकार’ चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे सामान्य जनतेच्या समस्यांपासून मैलोन्मैल दूर आहेत. मस्क यांचे हे विधान जागतिक संस्थांवरील लोकांचा अविश्वास दर्शवणारे आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: एलोन मस्क यांनी ट्रम्पच्या 'Board of Peace' ला 'Piece' का म्हटले?

    Ans: मस्क यांनी उपहासाने सुचवले की ट्रम्प यांना जागतिक शांतता (Peace) नको, तर त्यांना जगाचा किंवा जमिनीचा एखादा तुकडा (Piece) हवा आहे, जसे त्यांनी पूर्वी ग्रीनलँडबद्दल म्हटले होते.

  • Que: ट्रम्प यांचा 'Board of Peace' नेमका काय आहे?

    Ans: हा गाझा युद्धाचा शेवट आणि पुनर्रचना करण्यासाठी ट्रम्प यांनी स्थापन केलेला ३५ देशांचा समूह आहे, ज्याचा अध्यक्ष स्वतः ट्रम्प आहेत.

  • Que: टेस्ला रोबोट्स कधी बाजारात येणार आहेत?

    Ans: मस्क यांच्या दावोस मधील भाषणानुसार, टेस्लाचे 'ऑप्टिमस' रोबोट्स २०२७ च्या अखेरीस विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकतात.

Published On: Jan 23, 2026 | 10:17 AM

