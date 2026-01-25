Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Failed Military Coup Against Xi Jinping Zhang Youxia Arrest Beijing Hotel Encounter 2026

China Coup: 9 मृतदेह आणि एक अयशस्वी बंड! चीनमध्ये सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न; शी जिनपिंग जीवघेण्या हल्ल्यातून थोडक्यात वाचले

Failed Coup Against Xi Jinping: चिनी लष्कराचे जनरल झांग युक्सिया यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरुद्ध केलेला बंडाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. जिंग्शी हॉटेलमधील चकमकीत नऊ रक्षक ठार झाले.

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:45 PM
failed military coup against xi jinping zhang youxia arrest beijing hotel encounter 2026

चीनमध्ये जनरलने सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केला: शी जिनपिंग यांना कळताच जीव वाचवण्यासाठी पळून गेले, चकमकीत ९ रक्षक ठार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनमध्ये लष्करी उठाव
  • जिंग्शी हॉटेलमध्ये थरार
  • रक्ताळलेले शुद्धीकरण

China military coup attempt 2026 : चीनमधील (China) कम्युनिस्ट पक्षाच्या बंदिस्त भिंतींच्या आड काहीतरी भयंकर घडत असल्याचे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत होते. आता समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरुद्ध लष्करातील सर्वात शक्तिशाली जनरल झांग युक्सिया (Zhang Youxia) यांनी पुकारलेले बंड सुरक्षा दलांनी मोडून काढले आहे. पश्चिम बीजिंगमधील जिंग्शी हॉटेलमध्ये घडलेला हा थरार केवळ सत्तेसाठीचा संघर्ष नव्हता, तर तो चीनच्या इतिहासातील सर्वात मोठा रक्तरंजित सत्तापालटाचा प्रयत्न होता.

१८ जानेवारीची ती ‘ऑपरेशन जिंग्शी’ रात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, हा कट १८ जानेवारीच्या रात्री राबवण्याचे ठरले होते. शी जिनपिंग जिंग्शी हॉटेलमध्ये मुक्कासाला असताना त्यांना ताब्यात घेण्याची किंवा त्यांची हत्या करण्याची योजना जनरल झांग आणि रणनीती प्रमुख लिऊ झेनली यांनी आखली होती. मात्र, हे ऑपरेशन सुरू होण्यापूर्वी केवळ दोन तास आधी शी जिनपिंग यांच्या गुप्तचर यंत्रणेला या कटाची कुणकुण लागली. जिनपिंग यांनी वेळ न घालवता हॉटेल सोडले आणि आपल्या विश्वासू ‘सेंट्रल गार्ड ब्युरो’ला (CGB) प्रतिहल्ला करण्याचे आदेश दिले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा

हॉटेलमध्ये ‘डेथ एनकाउंटर’ आणि ९ रक्षकांचा मृत्यू जेव्हा जनरल झांग यांचे समर्थक लष्करी अधिकारी हॉटेलमध्ये पोहोचले, तेव्हा त्यांचे स्वागत बंदुकांच्या गोळ्यांनी झाले. सुरक्षा दले आणि बंडखोर सैनिकांमध्ये झालेल्या या चकमकीत शी जिनपिंग यांच्या वैयक्तिक सुरक्षा पथकातील (Personal Security Detail) ९ सदस्य जागीच ठार झाले. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या गोळीबाराने हॉटेलचा परिसर हादरून गेला होता. अखेर शी जिनपिंग यांच्या निष्ठावान दलाने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आणि बंडखोरांना कंठस्नान घातले.

credit – social media and Twitter

जनरल झांग युक्सिया यांचे बंड का? ७५ वर्षीय जनरल झांग युक्सिया हे शी जिनपिंग यांचे अत्यंत जवळचे मानले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जिनपिंग यांनी ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ मोहिमेच्या नावाखाली अनेक बड्या लष्करी नेत्यांना तुरुंगात धाडले आहे. सूत्रांच्या मते, झांग यांना भीती वाटत होती की आता त्यांची पाळी आहे. याच भीतीपोटी त्यांनी लिऊ झेनली यांच्यासोबत मिळून हा आत्मघातकी पाऊल उचलले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

शी जिनपिंग यांचे ‘शुद्धीकरण’ आणि भीतीचे वातावरण बंडाचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर चीनमध्ये आता मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही सुरू झाली आहे. जनरल झांग युक्सिया आणि लिऊ झेनली यांना त्यांच्या कुटुंबासह गुप्त ठिकाणी अटक करून ठेवण्यात आले आहे. राज्य माध्यमांनी या घटनेला “लष्करातील शिस्तभंग आणि भ्रष्टाचारावर कारवाई” असे नाव दिले असले तरी, बीजिंगमध्ये संचारबंदी सदृश परिस्थिती आहे. शी जिनपिंग यांनी आपल्या आई आणि बहिणीला शेन्झेनमध्ये कडक सुरक्षा कवच दिले असून संपूर्ण चीनमध्ये ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चीनमध्ये लष्करी बंड कोणी केले?

    Ans: चिनी लष्कराचे सर्वात शक्तिशाली जनरल झांग युक्सिया आणि रणनीती प्रमुख लिऊ झेनली यांनी शी जिनपिंग यांच्याविरुद्ध बंडाचा प्रयत्न केला.

  • Que: जिंग्शी हॉटेलमध्ये काय घडले?

    Ans: १८ जानेवारी रोजी बंडखोरांनी शी जिनपिंग यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात झालेल्या चकमकीत ९ सुरक्षा रक्षक ठार झाले.

  • Que: शी जिनपिंग सध्या कोठे आहेत?

    Ans: शी जिनपिंग सुरक्षित असून त्यांनी लष्करातील बंडखोरांविरुद्ध मोठी 'क्लीन-अप' मोहीम सुरू केली आहे.

Web Title: Failed military coup against xi jinping zhang youxia arrest beijing hotel encounter 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर
1

India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर

Saudi Crisis 2026: सौदी अरेबिया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? जगातील सर्वात महागड्या प्रकल्पावर प्रिन्स सलमान यांनी मारली पलटी
2

Saudi Crisis 2026: सौदी अरेबिया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? जगातील सर्वात महागड्या प्रकल्पावर प्रिन्स सलमान यांनी मारली पलटी

Andaman Military Project: भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार 10 अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा
3

Andaman Military Project: भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार 10 अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा

Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक
4

Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China Coup: 9 मृतदेह आणि एक अयशस्वी बंड! चीनमध्ये सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न; शी जिनपिंग जीवघेण्या हल्ल्यातून थोडक्यात वाचले

China Coup: 9 मृतदेह आणि एक अयशस्वी बंड! चीनमध्ये सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न; शी जिनपिंग जीवघेण्या हल्ल्यातून थोडक्यात वाचले

Jan 25, 2026 | 03:45 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
कऱ्हा- नीरा उपसा सिंचन योजना लवकरच मार्गी लावणार, या प्रकल्पामुळे…; अजित पवार यांनी दिली माहिती

कऱ्हा- नीरा उपसा सिंचन योजना लवकरच मार्गी लावणार, या प्रकल्पामुळे…; अजित पवार यांनी दिली माहिती

Jan 25, 2026 | 03:42 PM
Republic Day 2026: पांढऱ्या शुभ्र साडीवर शोभून दिसतील ‘या’ रंगाचे आकर्षक ब्लाऊज, नेहमीपेक्षा दिसेल हटके लुक

Republic Day 2026: पांढऱ्या शुभ्र साडीवर शोभून दिसतील ‘या’ रंगाचे आकर्षक ब्लाऊज, नेहमीपेक्षा दिसेल हटके लुक

Jan 25, 2026 | 03:40 PM
Astro Tips: नंदीच्या उजव्या कानातच का सांगितली जाते मनोकामना? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता

Astro Tips: नंदीच्या उजव्या कानातच का सांगितली जाते मनोकामना? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता

Jan 25, 2026 | 03:40 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

Jan 25, 2026 | 03:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM
Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Jan 25, 2026 | 03:27 PM
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM