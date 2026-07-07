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PM Modi Indonesia Visit : भारताचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्रावर विश्वास; इंडोनेशियाच्या संसदेत PM मोदींचा मोठा संदेश

Updated On: Jul 07, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

PM Modi Indonesia Visit Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशियात भारताच्या सबका साथ, सबका विकास मंत्राचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की भारत सर्वांना सोबत घेऊन प्रगतीच्या वाटेवर चालणारा देश आहे.

PM Modi Indonesia Visit

PM Modi Indonesia Visit : भारताचा 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्रावर विश्वास; इंडोनेशियाच्या संसदेत PM मोदींचा मोठा संदेश (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारताचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्रावर विश्वास
  • इंडोनेशियाच्या संसदेत PM मोदींचा मोठा संदेश
  • जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले पंतप्रधान?
PM Modi Indonesia Visit : जकार्ता : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर असून मंगळवारी (०७ जुलै) त्यांनी इंडोनेशियाच्या संसदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी भारत-इंडोनेशिया मैत्री, लोकशाही, विकास आणि दोन्ही देशांतील संस्कृती संबंधावर भाष्य केले. आपल्या भाषणात त्यांनी संसदेत मिळालेल्या स्वागताबद्दल आणि इंडोनेशियाच्या सरकार आणि नागरिकांचे आभार मानले.

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काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

पंतप्रधान मोदींनी म्हटले की, इंडोनेशियाच्या संसदेत उभे राहणे माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. मी १४० कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करत असून भारतातील सर्व नागरिकांच्या वतिने शुभेच्छा घेऊन आलो आहे. आज सकाळी इंडोनेशियाच्या नागरिकांनी दिलेले प्रेम आणि आदर माझ्या आयुष्यात अविस्मरणीय दिवसांपैकी एक आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

तसेच त्यांनी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्याबद्दल बोलताना म्हटले की, सन्मानावर कोणाचाही कॉपीराइट असून शकत नाही. आमची मैत्री विश्वास आणि परस्पर आदरावर आधारित आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

सबका साथ, सबका विकास मंत्र इंडोनेशियाच्या संसदेत

तसेच पंतप्रधानांनी भारताच्या सबका साथ, सबका विकास मंत्राचा इंडोनेशियाच्या संसदेत उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, भारत विस्तारवादी नाही, तर विकासवादावर विश्वास ठेवतो. सर्वांच्या विकासासाठी आणि सहकार्याच्या भावनेतून भारत पुढे जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रामायण-महाभारताचा वारशाचा उल्लेख

याशिवाय पंतप्रधान मोदींनी भारत-इंडोनेशियाच्या संबंधावर बोलताना म्हटले की, दोन्ही देशांतील संबंध अनेक शतकांपासूनचे आहेत. रामायण, महाभारत, गरुड हे राष्ट्रीय प्रतीक आणि बालीतील पंरपरा दोन्ही देशांना जोडतात. समुद्र हा दोन्ही देशांमधील अंतर नसून मैत्रीचा सेतू असल्याचेही त्यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले.

सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मान

पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी हा सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी तो १४० कोटी भारतीयांना आणि भारत-इंडोनेशिया मैत्रीला समर्पित केला.


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Web Title: Pm modi indonesia visit parliament speech development message

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Published On: Jul 07, 2026 | 05:01 PM

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