PM Modi Indonesia Visit : भारताचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्रावर विश्वास; इंडोनेशियाच्या संसदेत PM मोदींचा मोठा संदेश

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पंतप्रधान मोदींनी म्हटले की, इंडोनेशियाच्या संसदेत उभे राहणे माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. मी १४० कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करत असून भारतातील सर्व नागरिकांच्या वतिने शुभेच्छा घेऊन आलो आहे. आज सकाळी इंडोनेशियाच्या नागरिकांनी दिलेले प्रेम आणि आदर माझ्या आयुष्यात अविस्मरणीय दिवसांपैकी एक आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
तसेच त्यांनी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्याबद्दल बोलताना म्हटले की, सन्मानावर कोणाचाही कॉपीराइट असून शकत नाही. आमची मैत्री विश्वास आणि परस्पर आदरावर आधारित आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
तसेच पंतप्रधानांनी भारताच्या सबका साथ, सबका विकास मंत्राचा इंडोनेशियाच्या संसदेत उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, भारत विस्तारवादी नाही, तर विकासवादावर विश्वास ठेवतो. सर्वांच्या विकासासाठी आणि सहकार्याच्या भावनेतून भारत पुढे जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय पंतप्रधान मोदींनी भारत-इंडोनेशियाच्या संबंधावर बोलताना म्हटले की, दोन्ही देशांतील संबंध अनेक शतकांपासूनचे आहेत. रामायण, महाभारत, गरुड हे राष्ट्रीय प्रतीक आणि बालीतील पंरपरा दोन्ही देशांना जोडतात. समुद्र हा दोन्ही देशांमधील अंतर नसून मैत्रीचा सेतू असल्याचेही त्यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले.
पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी हा सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी तो १४० कोटी भारतीयांना आणि भारत-इंडोनेशिया मैत्रीला समर्पित केला.
#WATCH | 𝐏𝐌 𝐍𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 PM @narendramodi says, today India and Indonesia stand together at a pivotal moment in history. The first quarter of this century has passed, and the coming twenty-five… pic.twitter.com/HAg5RsvoPi — All India Radio News (@airnewsalerts) July 7, 2026
PM Modi Indonesia Visit : पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा