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Portugal Wildfire : पोर्तुगाल आगीच्या विळख्यात! ३०,००० हेक्टर जंगल क्षेत्र खाक; सरकारकडून देशात आणीबाणी जाहीर

Updated On: Jul 07, 2026 | 04:21 PM IST
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सारांश

Portugal Wildfire Update : पोर्तुगालमध्ये भीषण उष्णता आणि जंगलातील वणव्यांनी मोठे संकट निर्माण केले आहे. यंदा ४,५९२ आगीच्या घटना घडल्या असून यामध्ये आतापर्यंत ३०,१५५ हेक्टर जंगल जळून खाक झाले आहे. परिस्थिती गंभीर असल्याने देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. १२ जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट लागू करण्यात आला आहे.

Portugal Wildfire

Portugal Wildfire : पोर्तुगाल आगीच्या विळख्यात! ३०,००० हेक्टर जंगल क्षेत्र खाक; सरकारकडून देशात आणीबाणी जाहीर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पोर्तुगालमध्ये भीषण वणवे
  • ३०,००० हजार हेक्टर जळून खाक
  • देशात आणीबाणी
Portugal Wildfire News in Marathi : लिस्बन : युरोपमध्ये उष्णतेची तीव्र लाटेने प्रचंड कहर केला आहे. युरोपमधील फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, स्पेन यांसारख्या शहरांमध्ये भीष्ण उष्णता आहे. युरोपमधील अनेक शहरांना जंगलातील वणव्यांचा देखील सामना करावा लागत आहे. एकट्या पोर्तुगालमध्ये वणव्यामुळे जंगलांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. परिस्थिती गंभीर होत असल्याने सरकारने संपूर्ण देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे.

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काय सांगते आकडेवारी?

अधिकृत आकडेवारीनुसार, यंदा पोर्तुगालमध्ये जंगलात आग लागल्याच्या ४,५९२ घटना घडल्या असून यामध्ये तब्बल ३०,१५५ हेक्टर जंगल  जळून खाक झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जळालेल्या क्षेत्रात चौपट वाढ झाली आहे. तसेच आगीच्या घटनांमध्येही ७० टक्के वाढ झाली आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या आठवड्यात केवळ चार दिवसांत निम्म्याहून अधिक क्षेत्र जळून खाक झाले आहे. वणव्याची तीव्रती नक्की किती याचा अंदाज लावणे कठीण जात आहे. २०१७ नंतर पहिल्यांदाच मोठे नुकसान झाले असल्याचे सांगितले जात आहे.

देशात आणीबाणी जाहीर

गेल्या आठवड्यापासून पोर्तुगालमध्ये तापमानात प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे अनेक भागांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. वाढत्या धोक्यामुळे सरकारने संपूर्ण देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. तसेच नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

१२ जिल्ह्यात रेड अलर्ट

पोर्तुगालमधील १८ पैकी १२ जिल्ह्यांमध्ये सध्या रेड अलर्ट लागू आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये आग लागण्याचा धोका वाढला आहे. सरकारने नागरिकांना जंगली परिसरात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

युरोपकडून मदत जाहीर

दरम्यान पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो यांनी संकाटाचा सामना करण्यासाठी युरोपियन नागरी सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय करण्याची घोषणा केली आहे. स्पेन आणि मोरोक्कोच्या सहकार्य कारारांतर्गत अतिरिक्त अग्निशमन दल आणि यंत्रणा मागवण्यातआ ली आहे. यामुळे आग विझवण्यास काम झपाट्याने करता येईल.


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Web Title: Portugal wildfire 2026 30000 hectare forest burnt emergency red alert

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Published On: Jul 07, 2026 | 04:21 PM

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