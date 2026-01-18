Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO

Karachi Mall Fire : पाकिस्तानमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. कारची येथील एका प्रसिद्ध मॉलला आग लागली आहे. या घटनेचा भयावह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेने संपूर्ण कराची हादरले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:37 AM
Karachi Mall Fire

पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलमध्ये लागली भीषण आग
  • आगीत ३ जणांचा होरपळून मृत्यू
  • घटनेचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल
Karachi Mall Fire News Marathi : पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या शहरात कराचीमध्ये एका प्रसिद्ध मॉलला शनिवारी (१७ जानेवारी २०२६) भीषण आग (Fire Accident) लागली होती. यामधअये ३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण जखमी आहेत. पोलिस आणि बचाव पथकांनी आग विझवली असून मॉलमधील अनेक दुकाने जळून खाक झाली आहे. या घटनेचा थरराक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.

US Visa News : ट्रम्प यांचे भारतासाठी रेड कार्पेट; ‘लाडोबा’ पाकिस्तानला मात्र दणका, ७५ देशांच्या व्हिसा यादीत केले समाविष्ट

मिळालेल्या माहितीनुसार, कराचीच्या सर्वात प्रसिद्ध मॉल गुल प्लाझामध्ये भीषण आग लागली आहे. आग इतकी भीषण होती या आगीत अनेकांची दुकाने जळाली आहेत. मोठ्या प्रमाणात लोकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच डझनभर लोक जखमी झाले असून त्यांनी रुग्णलयात दाखल करण्यात आले आहे.

नेमकी कशी लागली आग?

शनिवारी (१७ जानेवारी) रात्री १० च्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी अनेकजण दुकाने बंद करुन घरी जाणाच्या तयारीत होती. याच वेळी ही आग लागली. परंतु बहुतेक दुकाने बंद झाल्याने मॉलमध्ये लोकांची संख्या कमी होती. यामुळे कोणत्याही प्रकारची मोठी जीवितहानी झाली आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसाप, मॉलच्या कपडे आणि प्लास्टिकच्या घरगुती वस्तूंचा साठी असललेल्या एका खोलीत लागली होती. या ठिकाणी काही ज्वलशील पदार्थ देखील होते. यामुळे ही आग प्रचंड वाढली.आगीने संपूर्ण मॉलला विळख्यात ओढले होते. सध्या या आगीचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यानंतप तपास सुरु केला जाईल असे पोलिसांनी म्हटले आहे.

घटनेचा थरारक व्हिडिओ

या भयावह घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. यामध्ये संपूर्ण शॉपिंग मॉलला आगीने वेढले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तसेच आगीच्या प्रचंड ज्वाळा दिसत आहे. रात्रीच्या आकाशात लाल आगीच्या ज्वाळा आणि काळा धूर स्पष्ट दिसून येते आहे. या घटनेने संपूर्ण कराची हादरले आहे. कराचीमध्ये अशा घटना काही नवीन नाहीत. यापूर्वी देखील आगीच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. २०२३ मध्ये अशीच एक भयंकर घटना घडली होती. ज्यामध्ये शॉपिंग मॉलच्या आगीत १० जणांचा मृत्यू झाला होता.


पाकिस्तानात शिजतोय भारतवरोधी नवा कट? Operation Sindoor चा बदला घेण्यासाठी दहशवाद्यांची गुप्त बैठक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानमध्ये कुठे लागली भीषण आग?

    Ans: पाकिस्तानच्या कराची येथे प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग लागली आहे.

  • Que: कराचीमधील कोणत्या मॉलला लागली भीषण आग?

    Ans: कराचीमधील प्रसिद्ध मॉल गुल प्लाझाला भीषण आग लागली आहे.

  • Que: कराची येथे मॉलमध्ये लागलेल्या आगीत किती जणांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: कराची येथे मॉलमध्ये लागलेल्या आगीत ३ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Massive fire breaks out at karachis gul plaza mall killed 3 video

Published On: Jan 18, 2026 | 09:37 AM

