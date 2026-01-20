Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Karachis Gul Plaza Mall Fire Killed 26 More Than 50 Missing

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

Karachi Mall Fire : कराचीमध्ये गुल प्लाझा मॉल मृत्यूचा सापळा बनला आहे. शनिवारी लागलेल्या आगीत २६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच अनेकजण बेपत्ता असल्याने मतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 10:32 AM
pakistan gul plaza fire

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तानच्या गुल प्लाझा मॉलच्या आगीत २६ जणांचा मृत्यू
  • ५० हून अधिक अजूनही बेपत्ता
  • युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु
Gul Plaza Mall Fire News Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या (Pakistan) कराची येथे शनिवारी (१७ जानेवारी २०२६) संध्याकाळी प्रसिद्ध मॉल गुल प्लाझाला भीषण आग (Fire Accident) लागली होती. या आगीत आतार्यंत २६ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. ५० हून अधिक लोक अद्यापही बेपत्ता आहेत. या दुर्घटनेने संपूर्ण कराची हादरला आहे. सध्या बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे.

पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO

बेपत्ता लोकांचा शोध सुरु

मिडिया रिपोर्टनुसार, १७ जानेवारीच्या रात्री सुमारे १० वाजता गुल प्लाझा मॉलला आग लागली होती. ही आग जवळपास ३४ तासानंतर विझवण्यात यश मिळाले आहे. या आगाती आतापर्यंत २६ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ८१ जण अजूनही बेपत्ता असून लष्कर, रेंजर्स आणि नागरी प्रशासनाच्या मदतीने त्यांचा शोध सुरु आहे. आगीमुळे इमारती कोसळली असून मोठ्या प्रमाणात मलब्यांचे ढिगारे साठले आहेत.यामुळे आसपासच्या इमारतींनाही धोका निर्माण झाला आहे. सध्या या घटनेने कराचीमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.

मृतांची ओळख पटवण्याचे कार्य सुरु

स्थानिक पोलासांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहे. सध्या या लोकांची ओळख पटवण्याचे कार्य सुरु आहे. मतहेद जळाले असल्याने डीएन चाचणीद्वारे त्यांची ओळख पटवली जात आहे. यासाठी १८ पीडीतांच्या नातेवाईकांनी डीएनचे नमुने जमा केले आहे. यातील सहा जणांचीच ओळख पटली आहे.

दरम्यान गुल प्लाझा जवळील रम्पा प्लाझा इमारत बंद करण्यात आली आले आहे. तसेच आपासचा परिसर बंद करण्यात आला आहे.घटनास्थळी केवळ बचाव अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रवेश दिला जात आहे. मलबे हटवण्याचे आणि बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्याचे कार्य सुरु आहे. तसेच बेपत्ता झालेल्यांच्या कुटुंबीयांनी डीसी ऑफिस हेल्पलाइनशी संपर्क साधण्याचे आवाहन स्थानिक सरकारने केले आहे.

कशी लागली आग?

शनिवारी (१७ जानेवारी) रात्री १० च्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी अनेकजण दुकाने बंद करुन घरी जाणाच्या तयारीत होती. याच वेळी ही आग लागली.बचाव अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोदामात आग लागली होती. या ठिकाणी कपडे, प्लॅस्टिकच्या वस्तू आणि काही ज्वलशील पदार्थ होते. यामुळे ही आग प्रचंड वाढली.आगीने संपूर्ण मॉलला विळख्यात ओढले. दावा केला जात आहे की, इमारतीमधून बाहेर पडण्याचे आपत्कालीन मार्ग बंद होते यामुळेच लोक आतमध्ये अडकून त्यांचा मृत्यू झाला.

ऑपरेशन सिंदूर तर फक्त ट्रेलर….! भारताचा पाकिस्तानला थेट इशारा, ८ दहशवादी कॅम्प सैन्याच्या रडारवर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कराचीतील गुल प्लाझा मॉलच्या आगीत किती जणांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: कराचीतील गुल प्लाझा मॉलच्या आगीत २६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

  • Que: कराचीतील गुल प्लाझा मॉलला आग कधी लागली?

    Ans: शनिवारी १७ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री १० च्या सुमारास कराचीतील गुल प्लाझा मॉलला आग लागली होती.

  • Que: गुल प्लाझा मॉलच्या आगीत अजून किती जण बेपत्ता आहेत?

    Ans: गुल प्लाझा मॉलच्या आगीत अजून 81 जण बेपत्ता आहेत

  • Que: लोकांच्या बचावासाठी आणि मृतांची ओळख पटवण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत?

    Ans: कराची मॉलला लागलेल्या आगीत बेपत्ता झालेल्या लोकांचा शोध सुरु आहे. यासाठी लष्कर, रेंजर्स आणि नागरी प्रशासनाच्या मदत घेतली जात आहे. तसेच मृतांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचमी केली जात आहे.

Web Title: Karachis gul plaza mall fire killed 26 more than 50 missing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 10:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO
1

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
2

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले
3

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण
4

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Election 2026 Mumbai Mayor: मुंबई महापौरपद: नव्या चक्राकार पद्धतीमुळे बदलणार राजकीय समीकरणे ?

BMC Election 2026 Mumbai Mayor: मुंबई महापौरपद: नव्या चक्राकार पद्धतीमुळे बदलणार राजकीय समीकरणे ?

Jan 20, 2026 | 10:32 AM
कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

Jan 20, 2026 | 10:31 AM
लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

Jan 20, 2026 | 10:28 AM
पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

Jan 20, 2026 | 10:23 AM
WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

Jan 20, 2026 | 10:20 AM
Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Jan 20, 2026 | 10:15 AM
लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

Jan 20, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM