Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Four Shark Attack In Australian In 48 Hours Surfer Injured

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Australia Shark Attack : ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साउथ वेल्स किनारपट्टीरवर भितीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या ४८ तासांत चार वेळा शार्कचा हल्ला झाला असून ताज्या हल्ल्यात एक सर्फर जखमी झाला आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 04:20 PM
four shark attack in Australian in 48 hours

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साऊथ वेल्स किनारपट्टीवर शार्क हल्ला
  • तीन दिवसांत चार वेळा शार्कचा अटॅक
  • चार जण जखमी
Australia Shark Attack News : सिडनी : ऑस्ट्रेलियाच्या (Australia) न्यू वेल्स येथील किनारपट्टीवर गेले तीन दिवस मृत्यचे सावट उभे राहिले आहे. गेल्या तीन दिवसांत किनारपट्टीवर चार वेळा शार्कचे हल्ले झाले आहे. मंगळवारी (२० जानेवारी २०२६) रोजी झालेल्या हल्ल्यात एक सर्फर जखमी झाला आहे. यामुळे किनारपट्टीवर जाण्यास प्रशासनाने सक्त मनाई केली आहे. संपूर्ण परिसरात कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

ऑस्ट्रेलियात पुन्हा हिंसाचार! मेलबर्नमध्ये ख्रिसमसच्या पहाटे फायरिंग, यहूदींना पुन्हा लक्ष्य?

न्यू साउथ वेल्सपासून ४६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पॉइंट प्लोमरजवळ सकाली ९ वाजता एका सर्फवर शार्कने अटॅक केला. सुदैवाने सर्फर या हल्ल्यातून बचावला आहे, मात्र त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. आणखी एका व्यक्तीवर हल्ला झाला होता. पण सर्फ बोर्डने शार्कवर वार करत व्यक्तीने स्वत:चा बचाव केला आणि तिथून पळ काढला. सध्या सिडनीमधील समु्द्रकिनारे बंद ठेवण्यात आले आहेत.

शार्कचे हल्ले

यापूर्वी रविवारी (१८ जानेवारी २०२६) देखील हल्ला झाला होता. हार्बरमधील शार्क बीचजवळ जंप रॉक नावाच्या कठड्यावरुन एका मुलाने उडी मारली होती. या मुलाचे वय १२ होते. या मुलाने उडी मारताच त्याच्यावर शार्कचा हल्ला केला. पोलिसांनी मुलाला वाचवले आणि त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. परंतु शार्कच्या हल्ल्यामुळे चिमुरड्याला त्याचे दोन्ही पाय गमवावे लागले. तर या हल्ल्याच्या एक दिवसानंतर एका ११ वर्षीय मुलावर शार्कचा हल्ला झाला होता. यावेळी चिमुरडा सर्फिग करत होता. परंतु त्याला सुरक्षितपणे वाचवण्यात यश आले. तर आणखी एका २० वर्षीय सर्फरवही हल्ला झाला होता. त्याला पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.

सिडनीतील समुद्रकिनारे बंद

सध्या शार्क हल्ल्याच्या या वाढत्या घटना पाहता सरकारने सिडनीतील समुद्रकीनाऱ्यांवर जाण्यास बंदी घातली आहे. लोकांना सर्फिंगवरही बंदी घालण्यात आली आहे. या घटनांमुळे सिडनीतील लोकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने सावधगिरी बाळगण्यासाठी मोठ्या शार्क माशांना पासून बचावासाठी सिडनीच्या किनाऱ्यांवर इलेक्ट्रॉनिक ड्रमलाइन बसवले आहे. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, गढूळ पाण्यामुळे बुल शार्कच्या हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे.

‘तू ऑस्ट्रेलियाचा हिरो’ ; बोडीं बीच हल्ल्यात दहशतवाद्याची रायफल हिसकावणाऱ्या अहमदची PM अल्बानीज यांनी घेतली भेट

Web Title: Four shark attack in australian in 48 hours surfer injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
1

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
2

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
3

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
4

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Jan 20, 2026 | 04:20 PM
Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Jan 20, 2026 | 04:16 PM
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM