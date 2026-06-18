India-Britain FTA : PM मोदींची मोठी घोषणा! भारत-ब्रिटन FTA १५ जुलै पासून लागू होणार, ९९% उत्पादनांना थेट फायदा

‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा
हा करार दोन्ही देशांच्या सामरिक भागीदारीला मजूबत करेल. तसेच यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर अधिक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या विकसित भारत २०४७ धोरणालाही चालना मिळेल.
दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर या कराराची माहिती देत आनंद व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीयर स्टार्मर (Keir Starmer) आणि मी दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना मिळालेल्या या नव्या गतीमुळे आनंदित आहोत.
A historic milestone for India-UK relations. Delighted to note that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15th July 2026. This agreement will significantly boost our bilateral trade and investment. It will also unlock numerous… pic.twitter.com/I0bMCjdtg4 — Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
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