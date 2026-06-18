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India-Britain FTA : PM मोदींची मोठी घोषणा! भारत-ब्रिटन FTA १५ जुलै पासून लागू होणार, ९९% उत्पादनांना थेट फायदा

Updated On: Jun 18, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

India-Britain FTA Agreement : भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार १५ जुलै पासून लागू होणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांना चालना मिळेल. भारतीय कामगार आणि उत्पादनांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

India-UK FTA

India-Britain FTA : PM मोदींची मोठी घोषणा! भारत-ब्रिटन FTA १५ जुलै पासून लागू होणार, ९९% उत्पादनांना थेट फायदा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार १५ जुलै पासून लागू होणार
  • ९९% भारतीय उत्पादनांना मिळणार ब्रिटनच्या बाजारात शुल्कमुक्त प्रवेश
  • जाणून घ्या काय काय होणार स्वस्त?
India-Britain FTA : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी बुधवारी (१७ जून) भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार १५ जुलै पासून लागू करण्याची घोषणा केली. यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक आणि व्यापारी भागीदारीला चालना मिळेल. भारताच्या वाणिज्य आणि केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांत कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड अॅग्रीमेंंट (CETA) करार करण्यात आला होता. या कराराची अंमलबाजवणी होणार १५ जुलैपासून होईल. दोन्ही देशांमध्ये जवळपास तीन वर्षे या करारवर चर्चा सुरु होती. गेल्या वर्षी २०२५ जुलै मध्ये यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

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करारातील फायदे

  • या करारामुळे भारताला ब्रिटनच्या बाजारात ९९% शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.
  • यामुळे टेक्सटाइल्स, लेदर, मरिन उत्पादने, इंजिनियअरिंग आणि प्रोसेस्ड फूड या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना कोणत्याही स्पर्धात्मक तोट्याशिवाय आपली उत्पादने ब्रिटनच्या बाजारात विकता येतील.
  • विशेष करुन, डेअरी, चहा, कॉफी, मसाले, फळे, भाज्या, फळांचे रस आणि मीट यांसारख्या शेती उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी होणार असल्यामुळे ब्रिटनच्या बाजारात याला चांगला भाव मिळेल.
  • यामुळे भारताच्या कापड उद्योगालाही चालना मिळेल.
  • या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांतील व्यापार दुप्पट करुन ५६ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचवणे आहे.

भारतीय कामगारांनाही मोठा दिलासा

याच दिवशी डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन (DCC) देखील अंमलात येणार असल्याची माहिती भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे. हा भारत आणि ब्रिटनमधील सामाजिक सुरक्षा करार आहे. यामुळे भारतीय कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आयटी, इंजिनियरिंग आणि इतर सेवा क्षेत्रातील भारतीय कामगारांना जास्त पगार मिळेल आणि कंपन्यांचा खर्चही कमी होईल.

हा करार दोन्ही देशांच्या सामरिक भागीदारीला मजूबत करेल. तसेच यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर अधिक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या विकसित भारत २०४७ धोरणालाही चालना मिळेल.

पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया

दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर या कराराची माहिती देत आनंद व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीयर स्टार्मर (Keir Starmer) आणि मी दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना मिळालेल्या या नव्या गतीमुळे आनंदित आहोत.


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Web Title: India britain fta effective from 15 july pm modi announcement

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Published On: Jun 18, 2026 | 11:37 AM

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