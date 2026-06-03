Drug Seizure : बॉर्डरच्या खाली ‘ड्रग्ज एक्सप्रेस’! कॅलिफोर्नियामध्ये सापडला 99 वा गुप्त बोगदा; 4 आंतरराष्ट्रीय तस्कर गजाआड

US Mexico border drug tunnel 2026 : आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कर आपल्या काळ्या धंद्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक नमुना अमेरिका-मेक्सिको (America) सीमेवर उघडकीस आला आहे. एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटालाही मागे टाकेल अशा पद्धतीने मेक्सिकन ड्रग्ज कार्टेलने जमिनीखाली तब्बल १७ मीटर खोल ‘कोकेन महामार्ग’ तयार केला होता. हा केवळ एक साधा खड्डा नव्हता, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेला एक सुसज्ज भुयारी मार्ग होता. जेव्हा अमेरिकन फेडरल एजंट्सनी या बोगद्याचा शोध लावला, तेव्हा त्यातील हाय-टेक व्यवस्था पाहून अनुभवी अधिकारीही थक्क झाले.
एएफपी (AFP) या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी आणि फेडरल ड्रग इन्व्हेस्टिगेटर्सच्या टीमला कॅलिफोर्नियामधील ओटे मेसा पोर्ट ऑफ एंट्रीजवळील एका सामान्य दुकानाच्या हालचालींवर संशय आला होता. ‘बाय ४ लेस’ (Buy 4 Less) नावाच्या या दुकानात सर्वसामान्य नागरिक खरेदीसाठी येत असत, पण मागच्या काही महिन्यांत तिथे संशयास्पद ट्रक्सची ये-जा वाढली होती. गुप्तचर यंत्रणांनी या दुकानावर आणि तिथे येणाऱ्या लोकांवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. अखेर पूर्ण खात्री पटल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जेव्हा छापा टाकला, तेव्हा दुकानाच्या आतून थेट मेक्सिकोच्या तिजुआना शहरात नेणारा ५९० मीटर लांबीचा आंतरराष्ट्रीय बोगदा उघड झाला.
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हा बोगदा तस्करांनी इतका विचार करून बनवला होता की, सर्वसामान्य माणसाला याची साधी भणकही लागू नये. याची रचना खालीलप्रमाणे अत्यंत मजबूत आणि गुंतागुंतीची होती:
590 मीटर की अंडरग्राउंड सुरंग से अमेरिका पहुंचती थी ड्रग्स अमेरिका के अधिकारियों ने एक बेहद आधुनिक सुरंग का पता लगाया है, जो मेक्सिको से सीधे अमेरिका तक जाती थी. इस सुरंग का इस्तेमाल करोड़ों डॉलर के ड्रग्स तस्करी के लिए किया जा रहा था. यह सुरंग इतनी एडवांस थी कि इसमें बिजली, रेल… pic.twitter.com/KQyAooasJL — NDTV India (@ndtvindia) June 3, 2026
credit – social media and Twitter
कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी या बोगद्यातून आणि दुकानाबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रकमधून तब्बल १,००० किलोग्रॅम (१ टन) पेक्षा जास्त शुद्ध कोकेन जप्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या कोकेनची किंमत ४५ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार अंदाजे ३७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत ४ बड्या तस्करांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन अमेरिकन नागरिक असून दोन मेक्सिकोचे रहिवासी आहेत. त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ड्रग्जची तस्करी करणे आणि अंमली पदार्थांचे रॅकेट चालवणे या अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
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अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, हा भाग तस्करांसाठी जुना अड्डा राहिला आहे. १९९३ पासून दक्षिण कॅलिफोर्नियाच्या या सीमाभागात आतापर्यंत तब्बल ९९ गुप्त भूमिगत बोगदे शोधून काढण्यात आले आहेत. त्यापैकी २८ बोगदे हे अत्यंत हाय-टेक आणि गुंतागुंतीचे होते. यापूर्वी २०२२ मध्ये अशाच एका कार्यरत बोगद्याचा शोध लागला होता आणि त्यानंतर आता २०२६ मधील ही सर्वात मोठी आणि धक्कादायक कारवाई मानली जात आहे. या कारवाईमुळे मेक्सिकन ड्रग्ज माफियांच्या नेटवर्कला अमेरिकेने मोठा सुरुंग लावला आहे.
Ans: हा अत्याधुनिक बोगदा अंदाजे ५९० मीटर लांब, १७ मीटर खोल आणि १.५ मीटर उंच होता, जो थेट मेक्सिकोच्या तिजुआना शहरातून अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात उघडत होता.
Ans: अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या बोगद्यातून सुमारे १,००० किलो कोकेन जप्त केले, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत ४५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३७५ कोटी रुपये) आहे.
Ans: हा बोगदा अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधील ओटे मेसा जवळील 'बाय ४ लेस' (Buy 4 Less) नावाच्या एका सर्वसामान्य किराणा दुकानाच्या तळघरात उघडत होता.