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Drug Seizure : बॉर्डरच्या खाली ‘ड्रग्ज एक्सप्रेस’! कॅलिफोर्नियामध्ये सापडला 99 वा गुप्त बोगदा; 4 आंतरराष्ट्रीय तस्कर गजाआड

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:59 PM IST
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सारांश

एका अत्यंत अत्याधुनिक बोगद्याचा वापर करून मेक्सिकोमधून अमेरिकेत अमली पदार्थांची तस्करी केली जात होती. याचे वैशिष्ट्य असे होते की, हा बोगदा अमेरिकेतील एका सामान्य दुकानात उघडत असे आणि त्यात हायड्रॉलिक लिफ्टपासून ते रेल्वे मार्गांपर्यंतच्या सुविधा होत्या.

us mexico border high tech drug smuggling tunnel california cocaine highway 2026

Drug Tunnel Bust : एका बोगद्यामार्फत मेक्सिकन ड्रग्ज अमेरिकेत पोहोचत होते, ५९० मीटर लांबीच्या 'कोकेन महामार्गा'चा व्हिडिओ समोर आला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ‘कोकेन हायवे’चा पर्दाफाश
  • अति-आधुनिक इंजिनिअरिंग
  • ४ तस्करांना अटक

US Mexico border drug tunnel 2026 : आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कर आपल्या काळ्या धंद्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक नमुना अमेरिका-मेक्सिको (America) सीमेवर उघडकीस आला आहे. एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटालाही मागे टाकेल अशा पद्धतीने मेक्सिकन ड्रग्ज कार्टेलने जमिनीखाली तब्बल १७ मीटर खोल ‘कोकेन महामार्ग’ तयार केला होता. हा केवळ एक साधा खड्डा नव्हता, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेला एक सुसज्ज भुयारी मार्ग होता. जेव्हा अमेरिकन फेडरल एजंट्सनी या बोगद्याचा शोध लावला, तेव्हा त्यातील हाय-टेक व्यवस्था पाहून अनुभवी अधिकारीही थक्क झाले.

असा लागला या गुप्त ‘कोकेन हायवे’चा शोध

एएफपी (AFP) या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी आणि फेडरल ड्रग इन्व्हेस्टिगेटर्सच्या टीमला कॅलिफोर्नियामधील ओटे मेसा पोर्ट ऑफ एंट्रीजवळील एका सामान्य दुकानाच्या हालचालींवर संशय आला होता. ‘बाय ४ लेस’ (Buy 4 Less) नावाच्या या दुकानात सर्वसामान्य नागरिक खरेदीसाठी येत असत, पण मागच्या काही महिन्यांत तिथे संशयास्पद ट्रक्सची ये-जा वाढली होती. गुप्तचर यंत्रणांनी या दुकानावर आणि तिथे येणाऱ्या लोकांवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. अखेर पूर्ण खात्री पटल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जेव्हा छापा टाकला, तेव्हा दुकानाच्या आतून थेट मेक्सिकोच्या तिजुआना शहरात नेणारा ५९० मीटर लांबीचा आंतरराष्ट्रीय बोगदा उघड झाला.

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इंजिनिअरिंग पाहून डोळे पांढरे होतील; बोगद्याची वैशिष्ट्ये

हा बोगदा तस्करांनी इतका विचार करून बनवला होता की, सर्वसामान्य माणसाला याची साधी भणकही लागू नये. याची रचना खालीलप्रमाणे अत्यंत मजबूत आणि गुंतागुंतीची होती:

  • लांबी आणि खोली: हा बोगदा साधारण ५९० मीटर लांब, १७ मीटर खोल आणि सुमारे १.५ मीटर उंच होता. एका सामान्य उंचीचा माणूस वाकून यामध्ये सहज प्रवास करू शकत होता.
  • प्रबलित भिंती (Reinforced Walls): बोगद्याची माती खचू नये म्हणून त्याच्या भिंती काँक्रीट आणि विशेष खांबांनी मजबूत केल्या होत्या. जमिनीवरही काँक्रीटचे कोटिंग होते.
  • रेल्वे मार्ग आणि विद्युत यंत्रणा: संपूर्ण बोगद्यात वीज पुरवठा करण्यात आला होता. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ड्रग्जच्या जड गोण्या वाहून नेण्यासाठी तिथे चक्क रेल्वे ट्रॅक (Mini Railway Tracks) टाकण्यात आले होते.
  • हायड्रॉलिक लिफ्ट: मेक्सिकोमधून रेल्वे ट्रॅकद्वारे आलेला अमली पदार्थांचा साठा थेट अमेरिकेतील दुकानात वर आणण्यासाठी एका गुप्त हायड्रॉलिक लिफ्टची सोय करण्यात आली होती. तसेच आतमध्ये गुदमरून मृत्यू होऊ नये म्हणून आधुनिक वायुवीजन (Ventilation) यंत्रणा कार्यरत होती.

 

credit – social media and Twitter

३७५ कोटींचे कोकेन जप्त; आंतरराष्ट्रीय टोळी जेरबंद

कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी या बोगद्यातून आणि दुकानाबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रकमधून तब्बल १,००० किलोग्रॅम (१ टन) पेक्षा जास्त शुद्ध कोकेन जप्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या कोकेनची किंमत ४५ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार अंदाजे ३७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत ४ बड्या तस्करांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन अमेरिकन नागरिक असून दोन मेक्सिकोचे रहिवासी आहेत. त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ड्रग्जची तस्करी करणे आणि अंमली पदार्थांचे रॅकेट चालवणे या अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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कॅलिफोर्निया बॉर्डरवर बोगद्यांचे जाळे?

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, हा भाग तस्करांसाठी जुना अड्डा राहिला आहे. १९९३ पासून दक्षिण कॅलिफोर्नियाच्या या सीमाभागात आतापर्यंत तब्बल ९९ गुप्त भूमिगत बोगदे शोधून काढण्यात आले आहेत. त्यापैकी २८ बोगदे हे अत्यंत हाय-टेक आणि गुंतागुंतीचे होते. यापूर्वी २०२२ मध्ये अशाच एका कार्यरत बोगद्याचा शोध लागला होता आणि त्यानंतर आता २०२६ मधील ही सर्वात मोठी आणि धक्कादायक कारवाई मानली जात आहे. या कारवाईमुळे मेक्सिकन ड्रग्ज माफियांच्या नेटवर्कला अमेरिकेने मोठा सुरुंग लावला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर सापडलेला ड्रग्ज बोगदा किती लांब होता?

    Ans: हा अत्याधुनिक बोगदा अंदाजे ५९० मीटर लांब, १७ मीटर खोल आणि १.५ मीटर उंच होता, जो थेट मेक्सिकोच्या तिजुआना शहरातून अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात उघडत होता.

  • Que: या बोगद्यातून किती रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले?

    Ans: अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या बोगद्यातून सुमारे १,००० किलो कोकेन जप्त केले, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत ४५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३७५ कोटी रुपये) आहे.

  • Que: हा बोगदा अमेरिकेत कोणत्या ठिकाणी उघडत होता?

    Ans: हा बोगदा अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधील ओटे मेसा जवळील 'बाय ४ लेस' (Buy 4 Less) नावाच्या एका सर्वसामान्य किराणा दुकानाच्या तळघरात उघडत होता.

Web Title: Us mexico border high tech drug smuggling tunnel california cocaine highway 2026

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Published On: Jun 03, 2026 | 02:59 PM

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