Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Netanyahu Iran Nuclear Threat Israel Military Strike Update 2026

War Alert : युद्ध तर होणारच! इराणचा धोका टळला नाही, आमचे काम अजूनही अपूर्णच; इस्रायली PM नेतान्याहू कडाडले

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इशारा दिला आहे की, युद्धविराम असूनही इराणचा अणुधमकीचा धोका संपलेला नाही. नेतान्याहू यांच्या मते, इराणकडे ४४० किलोग्रॅम ६०% संवर्धित युरेनियम आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 03:50 PM
netanyahu iran nuclear threat israel military strike update 2026

War Alert : युद्ध तर होणारच! इराणचा धोका टळला नाही, आमचे काम अजूनही अपूर्णच; इस्रायली PM नेतान्याहू कडाडले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • नेतान्याहू यांचा निर्वाणीचा इशारा
  • अण्वस्त्रांचा मोठा साठा
  • अमेरिकन मदतीशिवाय लढण्याची तयारी

Benjamin Netanyahu Iran Nuclear Threat 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धविरामाची चर्चा असतानाच, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी एका मुलाखतीत केलेल्या दाव्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की, जरी कागदावर युद्धविराम दिसत असला, तरी इराणच्या अणुबॉम्बचा धोका प्रत्यक्षात वाढला आहे. हा इशारा केवळ इराणसाठी नसून, अमेरिकेतील नवे ट्रम्प प्रशासन आणि संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

४४० किलो युरेनियम: विनाशाची टांगती तलवार?

पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी ‘सीबीएस’चे प्रसिद्ध पत्रकार स्कॉट पेली यांच्याशी संवाद साधताना प्रथमच इराणच्या अणुसाठ्याचा धक्कादायक तपशील जाहीर केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, इराणकडे सध्या ४४० किलोग्रॅम इतके ६०% संवर्धित युरेनियम उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) एप्रिल २०२६ च्या अहवालानुसार, या दर्जाच्या युरेनियमला ९०% (शस्त्र-दर्जाच्या) संवर्धनापर्यंत नेण्यासाठी केवळ काही आठवड्यांचा काळ लागतो. नेतान्याहू यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत हा साठा नष्ट होत नाही, तोपर्यंत इस्रायल शांत बसणार नाही. “युद्धविराम झाला असला तरी काम अजून संपलेले नाही,” हे त्यांचे वाक्य आगामी संघर्षाचे संकेत देत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Agni MIRV Missile: भारताचा ‘दिव्यास्त्र’ प्रहार! ड्रॅगनला बसला ताकदीचा जबरदस्त धक्का; गुप्तहेर जहाज तैनातीही ठरली निष्फळ

इस्रायलची ‘आत्मनिर्भर’ लष्करी रणनीती

या मुलाखतीतील सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे अमेरिकेच्या लष्करी मदतीबाबत नेतान्याहू यांनी घेतलेली भूमिका. अनेक दशकांपासून इस्रायल अमेरिकेकडून दरवर्षी ३.८ अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत घेत आहे. मात्र, आता नेतान्याहू यांनी हे अवलंबित्व कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. इस्रायलला आपल्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय निर्णय घेता यावेत, यासाठी ते “पूर्णपणे स्वतंत्र” लष्करी शक्ती बनण्याचे नियोजन करत आहेत. याचा अर्थ असा की, इराणवर हल्ला करताना इस्रायलला अमेरिकेच्या परवानगीची किंवा सहकार्याची गरज भासणार नाही.

credit – social media and Twitter

ट्रम्प-नेतान्याहू मैत्री आणि आक्रमक धोरण

नेतान्याहू यांच्या या भूमिकेनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही ‘ट्रुथ सोशल’वर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांचे कौतुक करत “आम्ही दोघेही एकाच विचाराचे आहोत” असे म्हटले आहे. यामुळे हे स्पष्ट होते की, आगामी काळात अमेरिका आणि इस्रायलची इराणबद्दलची भूमिका अधिक आक्रमक आणि लष्करी कारवाईला प्राधान्य देणारी असेल. इराणने पाकिस्तानमार्फत पाठवलेला शांतता प्रस्तावही इस्रायलने धुडकावून लावला आहे, कारण त्या प्रस्तावात युरेनियम साठ्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Balen Shah: नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यावर बालेन शाह यांचा खरा चेहरा आला समोर; 45 दिवसांत घेतले भारत विरोधी ‘हे’ चार निर्णय

जमिनीवरील वास्तव आणि आयडीएफची तयारी

८ एप्रिलपासून युद्धविराम लागू असला तरी, पश्चिम आशियातील तणाव निवळलेला नाही. लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्धचे संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौदल हालचाली अजूनही सुरूच आहेत. गुप्तचर सूत्रांच्या माहितीनुसार, इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) इराणमधील अणु प्रकल्पांच्या नव्या लक्ष्यांची यादी आधीच तयार केली आहे. आता केवळ आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: Netanyahu iran nuclear threat israel military strike update 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
1

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?
2

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
3

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष
4

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM