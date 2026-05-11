War Alert : युद्ध तर होणारच! इराणचा धोका टळला नाही, आमचे काम अजूनही अपूर्णच; इस्रायली PM नेतान्याहू कडाडले

Benjamin Netanyahu Iran Nuclear Threat 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धविरामाची चर्चा असतानाच, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी एका मुलाखतीत केलेल्या दाव्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की, जरी कागदावर युद्धविराम दिसत असला, तरी इराणच्या अणुबॉम्बचा धोका प्रत्यक्षात वाढला आहे. हा इशारा केवळ इराणसाठी नसून, अमेरिकेतील नवे ट्रम्प प्रशासन आणि संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी ‘सीबीएस’चे प्रसिद्ध पत्रकार स्कॉट पेली यांच्याशी संवाद साधताना प्रथमच इराणच्या अणुसाठ्याचा धक्कादायक तपशील जाहीर केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, इराणकडे सध्या ४४० किलोग्रॅम इतके ६०% संवर्धित युरेनियम उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) एप्रिल २०२६ च्या अहवालानुसार, या दर्जाच्या युरेनियमला ९०% (शस्त्र-दर्जाच्या) संवर्धनापर्यंत नेण्यासाठी केवळ काही आठवड्यांचा काळ लागतो. नेतान्याहू यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत हा साठा नष्ट होत नाही, तोपर्यंत इस्रायल शांत बसणार नाही. “युद्धविराम झाला असला तरी काम अजून संपलेले नाही,” हे त्यांचे वाक्य आगामी संघर्षाचे संकेत देत आहे.
या मुलाखतीतील सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे अमेरिकेच्या लष्करी मदतीबाबत नेतान्याहू यांनी घेतलेली भूमिका. अनेक दशकांपासून इस्रायल अमेरिकेकडून दरवर्षी ३.८ अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत घेत आहे. मात्र, आता नेतान्याहू यांनी हे अवलंबित्व कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. इस्रायलला आपल्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय निर्णय घेता यावेत, यासाठी ते “पूर्णपणे स्वतंत्र” लष्करी शक्ती बनण्याचे नियोजन करत आहेत. याचा अर्थ असा की, इराणवर हल्ला करताना इस्रायलला अमेरिकेच्या परवानगीची किंवा सहकार्याची गरज भासणार नाही.
🚨🇮🇱| Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's latest 60 Minutes interview reveals several very important points regarding Iran and the future of the Middle East: ▪️ Netanyahu says the war with Iran is not over
▪️ The key unresolved issue remains the removal of Iran's…
नेतान्याहू यांच्या या भूमिकेनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही ‘ट्रुथ सोशल’वर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांचे कौतुक करत “आम्ही दोघेही एकाच विचाराचे आहोत” असे म्हटले आहे. यामुळे हे स्पष्ट होते की, आगामी काळात अमेरिका आणि इस्रायलची इराणबद्दलची भूमिका अधिक आक्रमक आणि लष्करी कारवाईला प्राधान्य देणारी असेल. इराणने पाकिस्तानमार्फत पाठवलेला शांतता प्रस्तावही इस्रायलने धुडकावून लावला आहे, कारण त्या प्रस्तावात युरेनियम साठ्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती.
८ एप्रिलपासून युद्धविराम लागू असला तरी, पश्चिम आशियातील तणाव निवळलेला नाही. लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्धचे संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौदल हालचाली अजूनही सुरूच आहेत. गुप्तचर सूत्रांच्या माहितीनुसार, इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) इराणमधील अणु प्रकल्पांच्या नव्या लक्ष्यांची यादी आधीच तयार केली आहे. आता केवळ आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे बोलले जात आहे.