US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये

Iran Narwhal underwater drone 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः आखाती देशांमधील तणावाने आता समुद्राच्या तळापर्यंतचा प्रवास केला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष (US-Israel Iran War) आता केवळ क्षेपणास्त्रे आणि विमानांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. इराणने जगातील सर्वात संवेदनशील तेलमार्ग असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’त आपला सर्वात घातक ‘नारवाल’ (Narwhal) हा पाण्याखालील स्वायत्त ड्रोन (UUV) तैनात केला आहे. या ड्रोनच्या प्रवेशामुळे सागरी युद्धाची संपूर्ण समीकरणे बदलली असून, अमेरिकेसारख्या महासत्तेसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
८ आणि ९ मे २०२६ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या एका अमेरिकन विनाशिकेला (US Destroyer) विचित्र अनुभवाचा सामना करावा लागला. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक सोनार प्रणालीलाही पत्ता लागला नाही आणि इराणच्या एका ‘नारवाल’ ड्रोनने जहाजाच्या प्रोपेलरच्या अगदी जवळ जाऊन स्वतःला अडकवून घेतले. यामुळे जहाजाच्या इंजिनमध्ये प्रचंड तांत्रिक बिघाड झाला आणि ही बलाढ्य युद्धनौका समुद्रातच अडकून पडली. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) या घटनेला दुजोरा दिला असून, इराणच्या या ‘अदृश्य’ शस्त्राचा सामना करण्यासाठी आता विशेष ‘ड्रोन-शिकारी’ यंत्रणा तैनात केली जात आहे.
1. लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर: नारवाल ड्रोनमध्ये इंजिनचा आवाज येत नाही. हे ड्रोन लिथियम-आयन बॅटरीवर चालत असल्याने पाण्याखाली हालचाल करताना कोणताही ध्वनी लहरी (Sound Waves) निर्माण करत नाही, ज्यामुळे सोनार प्रणालीला तो शोधणे अशक्य होते.
2. एआय-शक्तीवर आधारित लक्ष्यीकरण: या ड्रोनमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) वापरण्यात आले आहे. हे ड्रोन स्वतः ठरवू शकते की कोणत्या जहाजावर हल्ला करायचा आहे. हे विशेषतः लष्करी युद्धनौकांना लक्ष्य करते आणि सामान्य तेल टँकरना ओळखून त्यांना सोडून देते.
3. रशियन-चीनी तंत्रज्ञानाचा मिलाफ: संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, नारवालमधील स्टेल्थ आणि नेव्हिगेशन प्रणाली ही रशिया आणि चीनच्या प्रगत अभियांत्रिकीचे मिश्रण आहे, ज्यामुळे इराणची ताकद कित्येक पटीने वाढली आहे.
Iran confirms deployment of Ghadir-class midget submarines in Strait of Hormuz to counter US Navy Iran has confirmed the deployment of domestically built Ghadir-class midget submarines inside the Strait of Hormuz as tensions with the U.S. Navy intensify, according to statements… pic.twitter.com/hkGNpTPd2e — Netram Defence Review (@NetramDefence) May 12, 2026
4. खोली आणि धौर्य: हे यंत्र ३०० मीटर खोलीपर्यंत डुबकी मारू शकते. एकदा पाण्यात सोडल्यानंतर हे ड्रोन तासनतास समुद्राच्या तळाशी एका जागी ‘दबा’ धरून बसू शकते आणि शत्रूचे जहाज जवळ येताच हल्ला करते.
5 . ‘स्वॉर्म अटॅक’ची ताकद: इराण एकाच वेळी अशा ५० ड्रोन्सचा ‘समूह हल्ला’ करण्याची तयारी करत आहे. जर ५० छोटे ड्रोन एकाच वेळी एका युद्धनौकेवर तुटून पडले, तर जगातील कोणतीही सुरक्षा प्रणाली त्यांना रोखू शकणार नाही.
पेंटागॉनने इराणच्या या कृतीला “अस्थिरता निर्माण करणारी कृती” म्हटले आहे. अमेरिकेसाठी सर्वात चिंतेची बाब ही आहे की, कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करून बनवलेल्या युद्धनौका इराणच्या काही हजार डॉलर्सच्या स्वस्त ड्रोन्समुळे निकामी होत आहेत. इराण आता थेट समोरासमोर लढण्यापेक्षा ‘विषम युद्धतंत्रावर’ भर देत आहे, जिथे कमी खर्चात शत्रूचे मोठे नुकसान करता येते. प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनेही आता रिमोट-कंट्रोलवर चालणाऱ्या लहान पाणबुड्या होर्मुझमध्ये तैनात केल्या आहेत.