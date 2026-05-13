Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Narwhal Underwater Drone Strait Of Hormuz Us Navy Threat 2026

US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये

इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आपला धोकादायक पाण्याखालील ड्रोन, 'नारवाल', तैनात केला आहे. एआय-शक्तीवर चालणारे हे पाण्याखालील यान गुप्त हल्ले करण्यास सक्षम असून, ते अमेरिकेच्या नौदलासाठी एक मोठा धोका आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 01:56 PM
iran narwhal underwater drone strait of hormuz us navy threat 2026

होर्मुझमध्ये इराणचा 'नारवाल' ड्रोन तैनात! अमेरिकन नौदलाची झोप उडाली; काय आहे हे 'गुप्त' सागरी हत्यार? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात
  • अमेरिकन युद्धनौकेचे मोठे नुकसान
  • अदृश्य तंत्रज्ञानाचा वापर

Iran Narwhal underwater drone 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः आखाती देशांमधील तणावाने आता समुद्राच्या तळापर्यंतचा प्रवास केला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष (US-Israel Iran War) आता केवळ क्षेपणास्त्रे आणि विमानांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. इराणने जगातील सर्वात संवेदनशील तेलमार्ग असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’त आपला सर्वात घातक ‘नारवाल’ (Narwhal) हा पाण्याखालील स्वायत्त ड्रोन (UUV) तैनात केला आहे. या ड्रोनच्या प्रवेशामुळे सागरी युद्धाची संपूर्ण समीकरणे बदलली असून, अमेरिकेसारख्या महासत्तेसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

अमेरिकन विनाशिकेवर ‘सायलेंट’ प्रहार

८ आणि ९ मे २०२६ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या एका अमेरिकन विनाशिकेला (US Destroyer) विचित्र अनुभवाचा सामना करावा लागला. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक सोनार प्रणालीलाही पत्ता लागला नाही आणि इराणच्या एका ‘नारवाल’ ड्रोनने जहाजाच्या प्रोपेलरच्या अगदी जवळ जाऊन स्वतःला अडकवून घेतले. यामुळे जहाजाच्या इंजिनमध्ये प्रचंड तांत्रिक बिघाड झाला आणि ही बलाढ्य युद्धनौका समुद्रातच अडकून पडली. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) या घटनेला दुजोरा दिला असून, इराणच्या या ‘अदृश्य’ शस्त्राचा सामना करण्यासाठी आता विशेष ‘ड्रोन-शिकारी’ यंत्रणा तैनात केली जात आहे.

हे देखील वाचा : National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

‘नारवाल’ची ही ५ वैशिष्ट्ये शत्रूसाठी ठरणार काळ:

1. लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर: नारवाल ड्रोनमध्ये इंजिनचा आवाज येत नाही. हे ड्रोन लिथियम-आयन बॅटरीवर चालत असल्याने पाण्याखाली हालचाल करताना कोणताही ध्वनी लहरी (Sound Waves) निर्माण करत नाही, ज्यामुळे सोनार प्रणालीला तो शोधणे अशक्य होते.

2. एआय-शक्तीवर आधारित लक्ष्यीकरण: या ड्रोनमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) वापरण्यात आले आहे. हे ड्रोन स्वतः ठरवू शकते की कोणत्या जहाजावर हल्ला करायचा आहे. हे विशेषतः लष्करी युद्धनौकांना लक्ष्य करते आणि सामान्य तेल टँकरना ओळखून त्यांना सोडून देते.

3. रशियन-चीनी तंत्रज्ञानाचा मिलाफ: संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, नारवालमधील स्टेल्थ आणि नेव्हिगेशन प्रणाली ही रशिया आणि चीनच्या प्रगत अभियांत्रिकीचे मिश्रण आहे, ज्यामुळे इराणची ताकद कित्येक पटीने वाढली आहे.

credit – social media and Twitter

4. खोली आणि धौर्य: हे यंत्र ३०० मीटर खोलीपर्यंत डुबकी मारू शकते. एकदा पाण्यात सोडल्यानंतर हे ड्रोन तासनतास समुद्राच्या तळाशी एका जागी ‘दबा’ धरून बसू शकते आणि शत्रूचे जहाज जवळ येताच हल्ला करते.

5 . ‘स्वॉर्म अटॅक’ची ताकद: इराण एकाच वेळी अशा ५० ड्रोन्सचा ‘समूह हल्ला’ करण्याची तयारी करत आहे. जर ५० छोटे ड्रोन एकाच वेळी एका युद्धनौकेवर तुटून पडले, तर जगातील कोणतीही सुरक्षा प्रणाली त्यांना रोखू शकणार नाही.

हे देखील वाचा : Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

विषम युद्धतंत्र (Asymmetric Warfare) आणि अमेरिकेची चिंता

पेंटागॉनने इराणच्या या कृतीला “अस्थिरता निर्माण करणारी कृती” म्हटले आहे. अमेरिकेसाठी सर्वात चिंतेची बाब ही आहे की, कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करून बनवलेल्या युद्धनौका इराणच्या काही हजार डॉलर्सच्या स्वस्त ड्रोन्समुळे निकामी होत आहेत. इराण आता थेट समोरासमोर लढण्यापेक्षा ‘विषम युद्धतंत्रावर’ भर देत आहे, जिथे कमी खर्चात शत्रूचे मोठे नुकसान करता येते. प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनेही आता रिमोट-कंट्रोलवर चालणाऱ्या लहान पाणबुड्या होर्मुझमध्ये तैनात केल्या आहेत.

Web Title: Iran narwhal underwater drone strait of hormuz us navy threat 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 01:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
1

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
2

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर
3

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
4

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM