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Russia Fuel Crisis: युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांनी रशियाची कोंडी; पेट्रोलसाठी 12 तासांच्या रांगा, सरकारने लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:29 PM IST
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सारांश

युक्रेनने गेल्या काही दिवसांत रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर मोठे हल्ले केले असून, त्यामुळे देशातील इंधन संकट अधिकच गंभीर झाले आहे. दरम्यान, रशियाच्या प्रांतांमधील सरकारे लोकांना घरून काम करण्याचे आवाहन करत आहेत.

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Russia Fuel Crisis: युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांनी रशियाची कोंडी; पेट्रोलसाठी १२ तासांच्या रांगा, सरकारने लागू केले 'वर्क फ्रॉम होम' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • रशियात तेल संकट
  • वर्क फ्रॉम होमचे आदेश
  • पेट्रोल पंपांवर १२ तासांची प्रतीक्षा

Ukraine drone attack on Russian oil refinery 2026 : युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाला आता एक अत्यंत गंभीर आणि अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. युक्रेनने गेल्या काही दिवसांत रशियाच्या अंतर्गत भागातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर (Oil Refineries) एकापाठोपाठ एक अत्यंत अचूक आणि विनाशकारी ड्रोन हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या इंधन पुरवठ्याला मोठा तडा गेला असून, देशात भीषण तेल संकट (Fuel Crisis) निर्माण झाले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, रशियन प्रशासनाला आता आपल्या नागरिकांना कार न वापरण्याचे आणि घरून काम (Work From Home) करण्याचे अधिकृत आवाहन करावे लागत आहे.

युक्रेनच्या या सततच्या आणि रणनीतिक ड्रोन हल्ल्यांचा सर्वाधिक फटका रशियाच्या सायबेरिया (Siberia) प्रदेशाला बसला आहे. सायबेरियातील इंधन संकट दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालले आहे. रशियन अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना घरातूनच काम करण्याची सक्ती केली आहे, तसेच अत्यंत आणीबाणीची परिस्थिती असल्याशिवाय कारने प्रवास न करण्याचा कडक सल्ला दिला आहे. युक्रेनियन ड्रोनने रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राला थेट लक्ष्य केल्यामुळे संपूर्ण रशिया इंधनासाठी होरपळत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

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प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये ‘रिमोट वर्क’चे आदेश

सायबेरियातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा प्रदेश असलेल्या नोवोसिबिर्स्क (Novosibirsk) मध्ये परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. सुमारे ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या या प्रमुख आर्थिक आणि औद्योगिक उत्पादन केंद्रात इंधनाचा वापर तातडीने कमी करण्यासाठी उपराज्यपाल कॉन्स्टँटिन खाल्झोव्ह यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सर्व खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांना अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी वगळता इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘दूरस्थ काम’ म्हणजेच वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देण्याच्या कायदेशीर आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.

नोवोसिबिर्स्क पाठोपाठ सायबेरियातील दुसरा महत्त्वाचा प्रांत असलेल्या टॉम्स्क (Tomsk) मध्येही हेच पाऊल उचलण्यात आले आहे. टॉम्स्कच्या उपराज्यपाल ओल्गा क्रिलोव्हा यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे दौरे पूर्णपणे रद्द किंवा मर्यादित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व शासकीय बैठका आता समोरासमोर न घेता केवळ ऑनलाईन आणि डिजिटल माध्यमातून घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून गाड्यांसाठी लागणारे इंधन वाचवता येईल.

रशियाचा सर्वात मोठा रिफायनरी प्लांट उद्ध्वस्त

या संपूर्ण इंधन संकटाचे मूळ ओम्स्क (Omsk) या भागात आहे. नोवोसिबिर्स्क आणि टॉम्स्क या दोन्ही राज्यांच्या सीमा ओम्स्क प्रांताला लागून आहेत, जिथे रशियाचा सर्वात मोठा आणि आधुनिक तेल शुद्धीकरण कारखाना कार्यरत होता. ६ जुलै रोजी युक्रेनने पाठवलेल्या आत्मघाती ड्रोनच्या विळख्यात हा कारखाना आला. या हल्ल्यात रिफायनरीचे इतके प्रचंड नुकसान झाले की, तिथली तेल प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प करावी लागली आहे. स्थानिक रशियन माध्यमांनी दिलेल्या गोपनीय अहवालानुसार, जून महिन्यापासूनच रशियाच्या तब्बल ९० टक्क्यांहून अधिक भागांमध्ये इंधनाचा मोठा तुटवडा जाणवत होता, ज्याची परिणती आता पूर्ण नाकेबंदीत झाली आहे.

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पेट्रोल पंपांवर साठेबाजी आणि रेशनिंग

रशियातील सर्वसामान्य नागरिकांना सध्या पेट्रोल आणि डिझेल मिळवण्यासाठी प्रचंड हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने इंधन विक्रीवर कडक मर्यादा (Rationing) घातली आहे. रशियातील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या कित्येक किलोमीटर लांब रांगा लागल्या असून, नागरिकांना आपल्या गाडीत इंधन भरण्यासाठी तब्बल १२-१२ तास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.

प्रशासनाने जनतेला स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, त्यांनी आपल्या वैयक्तिक गाड्यांचा वापर तात्काळ मर्यादित करावा. जर एखाद्याला अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी प्रवास करणे भाग असेल, तर त्यांनी आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी आणि तिथून सुरक्षित परत येण्यासाठी गाडीत पुरेसे इंधन आधीपासूनच आहे ना, याची खात्री स्वतःच करावी; कारण रस्त्यात कुठेही पेट्रोल मिळेल याची शाश्वती आता रशियात राहिलेली नाही. युक्रेनच्या या ‘आर्थिक नाकेबंदी’च्या धोरणामुळे रशिया आता अंतर्गत पातळीवर पूर्णपणे बॅकफूटवर आल्याचे दिसत आहे.

Web Title: Russia fuel crisis ukraine drone attacks oil refinery omsk siberia work from home petrol shortage

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:29 PM

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