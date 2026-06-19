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  • Giorgia Meloni Slams Donald Trump Over Photo Begging Statement Italy Pm Vs Us President

‘फोटोसाठी भीक मागत होत्या…’, ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या; अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भरतब्बल लावली क्लास

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:34 PM IST
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सारांश

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी अनेकदा आपल्या विधानांद्वारे जागतिक नेत्यांचा अपमान केला आहे. यावेळी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलिनी त्यांच्या निशाण्यावर होत्या, परंतु इटलीच्या सरकारप्रमुखांशी पंगा घेणे त्यांना महागात पडले आहे; ट्रम्प यांनी केलेल्या एका विधानामुळे मेलिनी संतापल्या.

ट्रम्प यांच्या 'त्या' विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या (Photo Credit- X)

ट्रम्प यांच्या 'त्या' विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘फोटोसाठी भीक मागत होत्या…’
  • ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या
  • अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भरतब्बल लावली क्लास
Georgia Meloni on Donald Trump: फ्रान्समधील G-7 शिखर परिषद संपल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यासह सहभागी झालेले सर्व राष्ट्रप्रमुख आपापल्या देशात परतले आहेत. जगाचे लक्ष G-7 शिखर परिषदेकडे लागलेले असतानाच, पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठकही झाली. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) याही या परिषदेसाठी फ्रान्सला आल्या होत्या आणि तिथे त्यांनी मोदी, ट्रम्प व इतर जागतिक नेत्यांची भेट घेतली. याच दरम्यान एक घटना घडली ज्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक विधान केले आणि आता त्यांच्या त्या विधानावर पंतप्रधान मेलोनी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प नेमके काय म्हणाले?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीही आपल्या विधानांनी जागतिक नेत्यांना दुखावले आहे. यावेळी पंतप्रधान जॉर्जिया मेलनी त्यांच्या निशाण्यावर होत्या, परंतु इटालियन नेत्याशी पंगा घेणे त्यांनाच महागात पडले. ट्रम्प यांनी केलेल्या एका विधानामुळे मेलोनी संतापल्या आणि त्यांनी ट्रम्प यांना ‘तुम्हाला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे’ असे सुनावले. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी दावा केला की G-7 शिखर परिषदेत एकत्र फोटो काढण्यासाठी मेलनी यांनी त्यांना विनंती केली होती. मेलनी यांनी आता इन्स्टाग्रामवर या दाव्याला प्रत्युत्तर दिले आहे.

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“मला त्यांची दया आली”

हा वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत असा दावा केला की, मेलनी सतत त्यांच्या मागे होत्या आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढण्याचा प्रयत्न करत होत्या. ट्रम्प उपरोधिकपणे म्हणाले, “मी तिच्याशी बोललो याचा मेलनीला नक्कीच आनंद झाला असेल, कारण तशी काही गरज नव्हती. ती माझ्यासोबत फोटो काढण्यासाठी अक्षरशः विनवणी करत होती. सहसा मी अशा गोष्टी टाळतो, पण मला तिची दया आली आणि मी होकार दिला.”

मेलनी यांचे जोरदार प्रत्युत्तर

या अपमानजनक टिप्पणीला उत्तर देताना, मेलोनी यांनी ट्रम्प यांचे दावे पूर्णपणे बनावट आणि निराधार असल्याचे फेटाळून लावले आणि अशा वागणुकीमुळे आपल्याला धक्का बसल्याचे म्हटले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या सर्वात विश्वासू जागतिक मित्रराष्ट्रांशी इतक्या हीन आणि अशोभनीय पद्धतीने का वागतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मेलोनी म्हणाल्या, “ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे की ट्रम्प आपली सर्व ऊर्जा मित्रांना कमी लेखण्यात खर्च करतात, तर पाश्चात्य जग आणि अमेरिकेच्या खऱ्या शत्रूंशी किंवा हुकूमशहांशी वागताना त्यांची भाषा पूर्णपणे नम्र आणि समेट घडवून आणणारी असते.”

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Web Title: Giorgia meloni slams donald trump over photo begging statement italy pm vs us president

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:34 PM

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