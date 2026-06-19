‘फोटोसाठी भीक मागत होत्या…’, ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या; अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भरतब्बल लावली क्लास

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीही आपल्या विधानांनी जागतिक नेत्यांना दुखावले आहे. यावेळी पंतप्रधान जॉर्जिया मेलनी त्यांच्या निशाण्यावर होत्या, परंतु इटालियन नेत्याशी पंगा घेणे त्यांनाच महागात पडले. ट्रम्प यांनी केलेल्या एका विधानामुळे मेलोनी संतापल्या आणि त्यांनी ट्रम्प यांना ‘तुम्हाला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे’ असे सुनावले. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी दावा केला की G-7 शिखर परिषदेत एकत्र फोटो काढण्यासाठी मेलनी यांनी त्यांना विनंती केली होती. मेलनी यांनी आता इन्स्टाग्रामवर या दाव्याला प्रत्युत्तर दिले आहे.
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026
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हा वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत असा दावा केला की, मेलनी सतत त्यांच्या मागे होत्या आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढण्याचा प्रयत्न करत होत्या. ट्रम्प उपरोधिकपणे म्हणाले, “मी तिच्याशी बोललो याचा मेलनीला नक्कीच आनंद झाला असेल, कारण तशी काही गरज नव्हती. ती माझ्यासोबत फोटो काढण्यासाठी अक्षरशः विनवणी करत होती. सहसा मी अशा गोष्टी टाळतो, पण मला तिची दया आली आणि मी होकार दिला.”
या अपमानजनक टिप्पणीला उत्तर देताना, मेलोनी यांनी ट्रम्प यांचे दावे पूर्णपणे बनावट आणि निराधार असल्याचे फेटाळून लावले आणि अशा वागणुकीमुळे आपल्याला धक्का बसल्याचे म्हटले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या सर्वात विश्वासू जागतिक मित्रराष्ट्रांशी इतक्या हीन आणि अशोभनीय पद्धतीने का वागतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मेलोनी म्हणाल्या, “ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे की ट्रम्प आपली सर्व ऊर्जा मित्रांना कमी लेखण्यात खर्च करतात, तर पाश्चात्य जग आणि अमेरिकेच्या खऱ्या शत्रूंशी किंवा हुकूमशहांशी वागताना त्यांची भाषा पूर्णपणे नम्र आणि समेट घडवून आणणारी असते.”
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