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Indian Rupee Rise: ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताला मोठा फायदा! रुपयाची मजबूत झेप; पण सामान्यांवर काय होणार परिणाम?

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

Indian Rupee Rise : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे पडसाद जागतिक वित्तीय बाजारात उमटले असून, याचा थेट फायदा भारतीय रुपयाला झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया ३१ पैशांनी मजबूत होत एका चांगल्या पातळीवर पोहोचला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय
  • भारताला मोठा फायदा!
  • रुपयाची मजबूत झेप
Indian Rupee Rise: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण जगावर होताना आपण पाहिलेत. आताही त्यांनी घेतलेला एक निर्णय आणि त्याचा परिणाम जागतिक वित्तीय बाजारावर झाला. यामुळे भारतीय रुपयाला बराच फायदा झाला. सोमवारी सकाळच्या सत्रात रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ३१ पैशांनी वधारून ९५.१२ वर पोहोचला. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कोणता निर्णय ज्यामुळे हा परिणाम दिसून आला. त्याचा सामान्यजनतेवर काय परिणाम होणार ?

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अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ला स्थगित करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे डॉलर कमकुवत झाल्याने, भारतीय रुपयाने गेल्या काही आठवड्यांतील सर्वात मोठी ताकद मिळवली. आणखी काही कारणं यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

रुपयाच्या मजबुतीचं आणखी प्रमुख कारण

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक हे देखील आहे. रिझर्व्ह बँक व्याजदर ५.२५% वर स्थिर ठेवेल, असा बाजारांना विश्वास आहे, ज्यामुळे रुपयाची तरलता वाढली आहे. याशिवाय, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे बाजाराला उभारी मिळाली आहे, ज्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. या सकारात्मक भावनेमुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) भारतीय इक्विटीमध्ये डॉलरचा ओघ वाढला आहे.

शेअर बाजारात तेजी

शुक्रवारी रुपया सलग पाचव्या सत्रात वधारला आणि प्रति डॉलर सात पैशांनी वधारून ९५.४३ वर बंद झाला. दरम्यान, सहा प्रमुख चलनांच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य मोजणारा डॉलर निर्देशांक ०.१७% घसरून ९९.७४ वर आला. देशांतर्गत शेअर बाजारात, सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स ४७०.०६ अंकांनी वाढून ७८,५६४.७० वर पोहोचला, तर निफ्टी १५० अंकांनी वाढून २४,५३२.९५ वर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स ५.०% घसरून प्रति बॅरल $८३.६६ वर आले. शेअर बाजाराच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांनी शुक्रवारी निव्वळ ₹२७७.४८ कोटींच्या शेअर्सची खरेदी केली.

सर्वसामान्य जनतेवर काय होणार परिणाम?

रुपया मजबूत झाल्यामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती स्वस्त झाल्यामुळे भारताला कच्च्या तेलापासून ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कच्चा माल आणि खाद्यतेलापर्यंत सर्व काही आयात करणे स्वस्त पडेल, ज्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत किरकोळ महागाई कमी होऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, रुपया मजबूत झाल्यामुळे परदेश प्रवास, परदेशात शिक्षण घेणे किंवा वैद्यकीय उपचार घेणे देखील स्वस्त होईल, कारण तुम्हाला डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयांमध्ये कमी शुल्क किंवा प्रवास शुल्क भरावे लागेल.

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Web Title: Indian rupee rise trump decision boost against dollar

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Published On: Aug 03, 2026 | 12:09 PM

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