IND Vs SL: श्रीलंकेला बुडवायला Team India चा दौरा सुरू! खेळाडूंचे जल्लोषात स्वागत, 7 ऑगस्टपासून…

भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंकेत दाखल झाला आहे. श्रीलंकेत भारत दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. 15 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान ही सिरिज खेळवली जाणार आहे. तर त्याआधी 7 ऑगस्टपासून सराव सामना होणार आहे. जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे या सिरिजमध्ये खेळू शकणार नाही. त्याच्या ऐवजी औकीब नबीला संधी देण्यात आली आहे.
भारत-श्रीलंका टेस्ट सिरिज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मात्र त्याआधी 7 ऑगस्टपासून सराव सामना खेळवला जाणार आहे. यामध्ये दोन्ही संघांची तयारी किती आहे ते दिसून येणार आहे. भारतीय संघासाठी ही सिरिज महत्वाची असणार आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने भारतासाठी ही सिरिज अत्यंत आवश्यक असणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ खेळताना दिसणार आहे.
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भारतीय क्रिकेट संघ आगामी महत्त्वाच्या कसोटी मालिकेसाठी श्रीलंकेत दाखल झाला आहे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाकडून भारतीय संघाचे पारंपरिक पद्धतीने आणि जंगी स्वागत करण्यात आले. या स्वागताचे खास फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले असून, यामध्ये भारतीय खेळाडू अत्यंत आनंदी दिसून येत आहेत.
Team India have arrived in Sri Lanka ahead of the upcoming Test series! 🇮🇳🛬🇱🇰 The stage is set for an exciting battle between two cricketing nations. 🏏🔥#SLvIND #TestCricket #SriLankaCricket pic.twitter.com/oOhK4ASzOo — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 4, 2026
भारतीय संघात केएल राहुल, रवींद्र जाडेजा, ऋषभ पंत , शुभमन गिल अशा अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच काही नवीन खेळाडू देखील या संघात असणार आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाची ताकद नक्कीच वाढलेली दिसून येत आहे. आता साई सुदर्शन की देवडात पडीकल खेळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संपूर्ण फिट नसल्यास साई सुदर्शन या सिरिजमधून बाहेर होण्याची शक्यता आहे.
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भारतीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), के. एल. राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहमंद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, स्रांश जैन