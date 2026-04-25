Netanyahu Health Update : इस्रायली पंतप्रधानांना कॅन्सर? इराणशी तणावादरम्यान नेतन्याहूंचा खळबळजनक खुलासा

Benjamin Netanyahu Health News : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी त्यांना कॅन्सर झाला असल्याची माहिती सोशल मीडियावरुन दिली आहे. युद्धाच्या परिस्थिती हा खुलासा केल्याने जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:52 AM
Benjamin Netanyahu Health Update

Netanyahu Health Update : इस्रायली पंतप्रधानांना कॅन्सर? इराणशी तणावादरम्यान नेतन्याहूंचा खळबळजनक खुलासा

  • युद्धाच्या धामधुमीत नेतन्याहूंचा खळबळजनक खुलासा
  • कॅन्सरवर मात केल्याचा दावा
  • आरोग्याबाबत दिली महत्त्वाची अपडेट
Benjamin Netanyahu Health Update Today : जेरुसलेम : अमेरिका-इराण शांतता चर्चां(US Iran Peace Talks) दरम्यान आणि हिजबुल्लाहशी तणावादरम्यान इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी एक खळबळजनक खुलासा केला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी शुक्रवारी(२४ एप्रिल) रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत त्यांना कॅन्सर झाल्याचे सांगितले. परंतु यावर त्यांनी मात केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या खुलाशामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेतन्याहूंनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी सांगितले की, दीड वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर प्रोस्टेटवर एक शस्त्रक्रिया झाला होती. यानंतर नियमित वैयद्यकीय तपासणीमध्ये त्यांच्या प्रोस्टेटमध्ये एक सेंटीमीटरपेक्षा लहान आकाराचा ट्यूमर असल्याचे आढळून आले. त्यांना प्रोस्टेट कॅन्सर(पुर:स्थ ग्रंथीचा कर्करोग) झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी म्हटले की, ते प्रोस्टेट कॅन्सरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होते हे तापसणीदरम्यान त्यांना समजेल. वेळेत माहिती मिळाल्याने आणि योग्य उपचार झाल्याने त्यांनी कॅन्सरवर मात केल्याचे सांगितले.

दोन महिने पुढे ढकलली तपासणी

दरम्यान पंतप्रधानांनी हेही स्पष्ट केले की, इराणशी सुरु असलेल्या संघर्षाच्या काळात त्यांनी आपली वैद्यकीय तपासणी दोन महिन्यांनी पुढे ढकलली होती. त्यांना भीती होती की युद्धाच्या काळात इराण त्यांच्या प्रकृतीबाबत चुकीच्या बातम्या आणि प्रोपोगंडा पसरवू शकतो. यामुळे त्यांनी ही माहिती देखील जगामसमोर जाहीर केली नाही.

परंतु त्यांनी कामा सुरु असतानाच उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या कामात कोणताही खडं पडू नये यासाठी डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे उपचार सुरुच ठेवले. सध्या ते पूर्णपणे ठणठणीत झाले असून त्यांच्या शरीरातून कर्करोग मूळापासून नष्ट झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. नेतन्याहूंनी सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे आभार मानत, मी आता पूर्णपणे तंदुरुस्त असून देशाच्या सेवेसाठी सज्ज आहे असे म्हटले.

सध्या या खुलाशामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. नेतन्याहूंना खरंच कॅन्सर झाला होता का? की कोणती नवी रणनीती खेळली जात आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. दुसरकीडे अमेरिका इराणमध्ये शांतता चर्चांवर संपूर्ण जगाचे लक्ष असताना त्यापासून भरकटवण्याचा हा प्रयत्न आहे का असाही प्रश्न पडत आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: बेंजामिन नेतन्याहू यांना नेमका कोणता आजार झाला होता

    Ans: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना प्रोस्टेट कॅन्सर(पुर:स्थ ग्रंथीचा कर्करोग) झाला होता. डॉक्टरांना त्यांच्या प्रोस्टेट मध्ये एक लहान ट्यूमर आढळला होता.

  • Que: नेतन्याहूंनी त्यांना कॅन्सर झाल्याची माहिती जगापासून का लपवून ठेवली

    Ans: नेतन्याहूंना भीती होती की, इराणशी सुरु असलेल्या तणावादरम्यान त्यांच्या प्रकृतीबद्दल शत्रू राष्ट्र चुकीच्या बातम्या आणि प्रोपोगंडा पसरवू शकतो. यामुळे नेतन्याहूंनी कॅन्सरची माहिती जगापासून दोन महिने लपवून ठेवली होती.

