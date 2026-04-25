Netanyahu Health Update : इस्रायली पंतप्रधानांना कॅन्सर? इराणशी तणावादरम्यान नेतन्याहूंचा खळबळजनक खुलासा

US-Israel Iran Ceasefire :युद्धविराम नाहीच! इस्रायलने इराणच्या अटी मान्य करण्यास; मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?
नेतन्याहूंनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी सांगितले की, दीड वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर प्रोस्टेटवर एक शस्त्रक्रिया झाला होती. यानंतर नियमित वैयद्यकीय तपासणीमध्ये त्यांच्या प्रोस्टेटमध्ये एक सेंटीमीटरपेक्षा लहान आकाराचा ट्यूमर असल्याचे आढळून आले. त्यांना प्रोस्टेट कॅन्सर(पुर:स्थ ग्रंथीचा कर्करोग) झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी म्हटले की, ते प्रोस्टेट कॅन्सरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होते हे तापसणीदरम्यान त्यांना समजेल. वेळेत माहिती मिळाल्याने आणि योग्य उपचार झाल्याने त्यांनी कॅन्सरवर मात केल्याचे सांगितले.
दरम्यान पंतप्रधानांनी हेही स्पष्ट केले की, इराणशी सुरु असलेल्या संघर्षाच्या काळात त्यांनी आपली वैद्यकीय तपासणी दोन महिन्यांनी पुढे ढकलली होती. त्यांना भीती होती की युद्धाच्या काळात इराण त्यांच्या प्रकृतीबाबत चुकीच्या बातम्या आणि प्रोपोगंडा पसरवू शकतो. यामुळे त्यांनी ही माहिती देखील जगामसमोर जाहीर केली नाही.
परंतु त्यांनी कामा सुरु असतानाच उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या कामात कोणताही खडं पडू नये यासाठी डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे उपचार सुरुच ठेवले. सध्या ते पूर्णपणे ठणठणीत झाले असून त्यांच्या शरीरातून कर्करोग मूळापासून नष्ट झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. नेतन्याहूंनी सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे आभार मानत, मी आता पूर्णपणे तंदुरुस्त असून देशाच्या सेवेसाठी सज्ज आहे असे म्हटले.
सध्या या खुलाशामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. नेतन्याहूंना खरंच कॅन्सर झाला होता का? की कोणती नवी रणनीती खेळली जात आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. दुसरकीडे अमेरिका इराणमध्ये शांतता चर्चांवर संपूर्ण जगाचे लक्ष असताना त्यापासून भरकटवण्याचा हा प्रयत्न आहे का असाही प्रश्न पडत आहे.
היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל. אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים: 1 – ברוך השם, אני בריא. 2 – אני בכושר גופני מצויין. 3 – הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026
