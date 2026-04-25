Iran US Talks: इराणचा ट्रम्पना ‘ठेंगा’! इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेशी चर्चेला स्पष्ट नकार; अजूनही आखाती देशांवर युद्धाची टांगती तलवार

Iran Foreign Minister Abbas Araghchi Pakistan visit 2026 : जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या इस्लामाबाद हे केंद्रस्थान बनले आहे. इराणचे (Iran) परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची एका अत्यंत महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी शुक्रवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या या आगमनामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य शांतता चर्चेकडे लागले होते. मात्र, इराणने या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम दिला असून, अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारची थेट चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अब्बास अराघची यांचे स्वागत करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार स्वतः उपस्थित होते. या दौऱ्याकडे जगाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असला तरी इराणने आपली भूमिका सुरुवातीपासूनच ताठर ठेवली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले की, इराणचे शिष्टमंडळ केवळ पाकिस्तानच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबतच चर्चा करेल. अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही गुप्त बैठकीचे नियोजन नाही, असे सांगून त्यांनी पाश्चात्य माध्यमांमधील अटकळ फेटाळून लावली.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडून एका नवीन प्रस्तावाची आशा व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे ते आता चर्चेसाठी तयार होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, व्हाईट हाऊसने आपले विशेष दूत जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांना इस्लामाबादला पाठवण्याची योजना आखली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिका चर्चेसाठी उत्सुक आहे, पण इराण अद्यापही आपल्या अटींवर ठाम आहे.
🇺🇸🇮🇷BREAKING: Iran’s Supreme Leader has “forbidden” negotiations with the US under current conditions, per IRGC-affiliated Raja News. Araghchi will not meet with Kushner and Witkoff in Pakistan. The White House said minutes ago that “Iran reached out and asked for an in-person… pic.twitter.com/5LtdyTeJa8 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 24, 2026
पाकिस्तान या संपूर्ण वादात मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेत इराण आपल्या सागरी सीमांच्या सुरक्षा आणि अमेरिकन नाकेबंदीबद्दलचे मुद्दे मांडणार आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचा सदिच्छा प्रयत्न सुरू असला तरी, इराणच्या नकारामुळे या मोहिमेला यश मिळेल का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
इस्लामाबादमधील हा दौरा केवळ सुरुवात आहे. इराणने आपली रणनीती आखली असून, अराघची येथून थेट ओमानची राजधानी मस्कत आणि त्यानंतर रशियाची राजधानी मॉस्कोला जाणार आहेत. रशियासोबतच्या वाढत्या लष्करी सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर अराघची यांचा हा दौरा अमेरिकेला एक प्रकारे लष्करी इशारा मानला जात आहे.
