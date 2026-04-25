Iran US Talks: इराणचा ट्रम्पना ‘ठेंगा’! इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेशी चर्चेला स्पष्ट नकार; अजूनही आखाती देशांवर युद्धाची टांगती तलवार

Pakistan Iran US Talks: इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची अधिकृत दौऱ्यावर पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे दाखल झाले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेशी कोणतीही थेट चर्चा होणार नाही, असे इराणने स्पष्ट केले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 08:16 AM
Iran US Talks: इराणने म्हटले आहे की, अराघची पाकिस्तानात दाखल होताच अमेरिकेशी कोणतीही चर्चा होणार नाही ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • चर्चेला पूर्णविराम
  • ट्रम्प यांचा दावा
  • पाकिस्तानची मध्यस्थी

Iran Foreign Minister Abbas Araghchi Pakistan visit 2026 : जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या इस्लामाबाद हे केंद्रस्थान बनले आहे. इराणचे (Iran) परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची एका अत्यंत महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी शुक्रवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या या आगमनामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य शांतता चर्चेकडे लागले होते. मात्र, इराणने या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम दिला असून, अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारची थेट चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नूर खान हवाई तळावर भव्य स्वागत अन् कडक भूमिका

अब्बास अराघची यांचे स्वागत करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार स्वतः उपस्थित होते. या दौऱ्याकडे जगाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असला तरी इराणने आपली भूमिका सुरुवातीपासूनच ताठर ठेवली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले की, इराणचे शिष्टमंडळ केवळ पाकिस्तानच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबतच चर्चा करेल. अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही गुप्त बैठकीचे नियोजन नाही, असे सांगून त्यांनी पाश्चात्य माध्यमांमधील अटकळ फेटाळून लावली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा डाव आणि ‘कुशनर’ यांची एंट्री

दुसरीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडून एका नवीन प्रस्तावाची आशा व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे ते आता चर्चेसाठी तयार होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, व्हाईट हाऊसने आपले विशेष दूत जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांना इस्लामाबादला पाठवण्याची योजना आखली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिका चर्चेसाठी उत्सुक आहे, पण इराण अद्यापही आपल्या अटींवर ठाम आहे.

पाकिस्तानची दुहेरी भूमिका: शांततेचा की शस्त्रांचा मार्ग?

पाकिस्तान या संपूर्ण वादात मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेत इराण आपल्या सागरी सीमांच्या सुरक्षा आणि अमेरिकन नाकेबंदीबद्दलचे मुद्दे मांडणार आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचा सदिच्छा प्रयत्न सुरू असला तरी, इराणच्या नकारामुळे या मोहिमेला यश मिळेल का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

अराघची यांचा पुढील प्रवास: ओमान ते रशिया

इस्लामाबादमधील हा दौरा केवळ सुरुवात आहे. इराणने आपली रणनीती आखली असून, अराघची येथून थेट ओमानची राजधानी मस्कत आणि त्यानंतर रशियाची राजधानी मॉस्कोला जाणार आहेत. रशियासोबतच्या वाढत्या लष्करी सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर अराघची यांचा हा दौरा अमेरिकेला एक प्रकारे लष्करी इशारा मानला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अब्बास अराघची पाकिस्तानात कोणाला भेटणार आहेत?

    Ans: इराणचे परराष्ट्र मंत्री पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्याशी लष्करी आणि राजनैतिक सहकार्याबाबत चर्चा करणार आहेत.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणबाबत कोणता दावा केला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराण अमेरिकेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक नवीन प्रस्ताव तयार करत असू शकतो, मात्र यावर अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

  • Que: जेरेड कुशनर यांचा या दौऱ्यात काय संबंध आहे?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प आपले जावई जेरेड कुशनर यांना विशेष दूत म्हणून पाकिस्तानला पाठवणार आहेत, जेणेकरून इराणसोबत संवाद पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकता येईल.

Published On: Apr 25, 2026 | 08:16 AM

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला 'विनाशकारी' खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

