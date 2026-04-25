Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • What If Mom Never Returns A Little Boy Gets Emotional And Gives A Response That Leaves Users In Tears Viral News In Marathi

“आई कधीच परतली नाही तर…” त्या प्रश्नावर चिमुकला झाला भावूक, दिले असे उत्तर की यूजर्सनाही अश्रू झाले अनावर; Video Viral

Heart Touching Video : मुलाच्या हृदयावर त्या प्रश्नाने मोठा प्रहार केला. तो भावूक झाला, रडला आणि त्याने असे काही उत्तर दिले की ऐकून यूजर्सनाही डोळ्यातील अश्रू रोखता आले नाही. व्हिडिओत काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:45 AM
"आई कधीच परतली नाही तर..." त्या प्रश्नावर चिमुकला झाला भावूक, दिले असे उत्तर की यूजर्सनाही अश्रू झाले अनावर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • आईने विचारलेल्या काल्पनिक प्रश्नामुळे चिमुकला भावूक झाल्याचे व्हिडिओत दिसते.
  • मुलाच्या प्रतिक्रियेमुळे सोशल मिडियावर भावनिक चर्चा रंगली.
  • अनेक यूजर्सनी अशा प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त करत टीका केली.
सोशल मिडियावर शेकडो व्हिडिओज रोज शेअर केले जातात. यातील काही व्हिडिओ हे मनाला भिडतात तर काही आश्चर्याचा धक्का देऊन जातात. काही वेळी असंही घडतं की, नकळतपणे बनवलेले हे व्हिडिओज वादाच्या भोवऱ्यात अडकतात. अलिकडे असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. व्हिडिओत एका चिमुरड्याला काल्पनिक प्रश्न विचारण्यात आला ज्यावर त्याची प्रतिक्रिया पाहून लोक भावूक झाले. लहान मुलाला असा प्रश्न विचारल्याने त्याच्या मनावर काय परिणाम झाला असावा या विचाराने यूजर्समध्ये चर्चेला उधाण आले. लोकांनी टिका करत प्रश्न विचारण्यावर आपला संताप देखील व्यक्त केला. आता हा प्रश्न नक्की काय होता आणि चिमुकल्याने यावर नक्की काय उत्तर दिले ते चला जाणून घेऊया.

शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाने अंतिम संस्काराला बोलावल्या Bar Dancers, पाहून यूजर्स झाले चकित; थायलंडचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आई आपल्या साडे तीन वर्षांच्या मुलाला प्रश्न करताना दिसते. ती म्हणते की, “जर आई निघून गेली आणि परत आली नाही तर तू काय करशील?” यावर सुरुवतीला मुलगा म्हणतो की, “मी तुझ्या फोटोवर प्रेम करीन.” पण काही वेळातच त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव बदलू लागतात. जेव्हा आई त्याला विचारते की, तू का रडत आहेस तेव्हा तो आणखी भावूक होऊन म्हणतो की, “तू मरणार का? मी देवाकडे प्रार्थना करेन की माझी आई लवकर परत येऊ दे”.

मुलाला भावूक झालेलं पाहून अखेर आई त्याला धीर देताना दिसते आणि सांगते की त्याला सोडून कुठेही जाणार नाही. यानंतर मुलाच्या चेहऱ्यावर एक गोड हसू येतं. व्हिडिओचा शेवट दिलासादायक असला तरी मुलाच्या उत्तराने सोशल मिडिया यूजर्सना भावूक करुन सोडलं. त्या प्रश्नाने त्याला किती त्रास झाला असावा या भावनेने यूजर्स अस्वस्थ झाले आणि लोकांनी या कमेंट्समध्ये या घटनेविषयी संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kiaansh 🐻 (@wiggle_bear_)

फिटनेसचं वेड जंगलाच्या राजालाही लागलं! खुल्या मैदानात सिंह करु लागला पुश-अप्स, पाहून सिहींणीलाही बसला धक्का; Video Viral

हा व्हिडिओ @wiggle_bear_ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘त्याच्या जगात त्याला सर्व काही मिळू शकते… पण त्याच्या आईशिवाय काहीही नाही, असं प्रेम, ज्याला ‘हरणं’ समजतच नाही… ते फक्त तुला परत मिळवण्यातच विश्वास ठेवतं.’ व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्र्या व्यक्त केल्या. यात एका यूजरने म्हटले की, “मला रडायला आलं”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कृपया करुन असं काही करु नका, त्याचा निरागस चेहरा तर पाहा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कृपया असे कधीही म्हणू नका, ज्यांना आई नाही त्यांना याचा खूप त्रास होतो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: What if mom never returns a little boy gets emotional and gives a response that leaves users in tears viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral
1

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?
2

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…
3

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…

भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  
4

भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM