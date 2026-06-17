Green Energy Innovation : गायीच्या शेणाचा असा वापर कधी पाहिलाय का? अमेरिकेतील कंपनीने तयार केलं थेट विमान इंधन

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मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील एका कंपनीने गायींच्या शेणापासून निर्माण होणाऱ्या बायगॅसचा वापर विमान इंधना तयार करण्यात केला आहे. सर्क्युलॅरिटी फ्युएल्स असे या कंपनीचे नाव असून ही एक स्टार्टअप कंपनी आहे. या कंपनीने जगातील पहिला End-to-End प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. यामुळे शाश्वत विमान इंधन उत्पादनाला गती मिळेल ते कमी खर्चात.
इंटरेस्टिंग इंजिनियरिंगने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅलिफोर्नियाच्या माडेरा परिसरात एखा दुग्धव्यवसाय शेतात हा प्रकल्प राबवण्यात आला. या शेतात ५ हजाराहूंन अधिक गायी असून त्यांच्या शेणापासून तयार होणार बायोगॅसचा वापर करुन विमानासाठी इंधन तयार केले.
सध्या जगभरात शाश्वत विमान इंधनाचे उत्पादन एकूण मागणीपेक्षाही अत्यंत कमी आहे. अशा परिस्थिती कृषी कचऱ्यापासून इंधन निर्मितीचा पर्याय चांगला फायदेशीर ठरु शकतो.
यामुळे जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासही मोठी मदत होईल. शिवाय यासाठी येणारा खर्चही कमी असल्याने भविष्यात हे इंधन जेट इंधनाच्या तुलनेने अधिक उपयुक्त ठरु शकते.
या यशस्वी चाचणीनंतर सर्क्युलॅरिटी फ्युएल्सने २०२७ मध्ये पहिला व्यावसायिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. अमेरिकेसह लॅटिन अमेरिका आणि युरोपमधील कृषी क्षेत्रात याचा विस्तार करण्याची योजना कंपनीने आखली आहे. भारतातही गेल्या अनेक वर्षांपासून गायीच्या शेणाचा वापर होत आला आहे. पण त्या शेणापासून तयार होणाऱ्या बायोगॅसचे थेट विमान इंधन तयार करण्याची ही पहिली यशस्वी प्रक्रिया ठरली आहे.
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