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War Crimes: रशियाचा झापोरिझियावर विनाशकारी ग्लाइड बॉम्ब हल्ला; बहुमजली इमारत उद्ध्वस्त, 1 महिला ठार, 31 नागरिक गंभीर जखमी

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:35 PM IST
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सारांश

Zaporizhzhia Attack: युक्रेनच्या आघाडीवर असलेल्या झापोरिझिया या औद्योगिक शहरात रशियन सैन्याने एका बहुमजली निवासी इमारतीवर ग्लाइड बॉम्बने हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे.

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रशियाने युक्रेनच्या झापोरिझियावर ग्लाइड बॉम्ब टाकले, निवासी इमारतींचे ढिगारे झाले; ३० हून अधिक जखमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • झापोरिझियावर विनाशकारी ग्लाइड बॉम्ब हल्ला
  • ७१ वर्षीय महिलेचा मृत्यू, ३१ हून अधिक जखमी
  • ४८ तासांत सलग दुसरे मोठे आक्रमण

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) दरम्यान गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेले युद्ध दिवसेंदिवस अधिक हिंसक आणि भीषण रूप धारण करत आहे. रविवारी, २ ऑगस्ट २०२६ रोजी, रशियन हवाई दलाने दक्षिण-पूर्व युक्रेनमधील आघाडीवरील अत्यंत महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र मानल्या जाणाऱ्या झापोरिझिया (Zaporizhzhia) शहरावर एकामागोमाग एक अशा तब्बल आठ शक्तिशाली ग्लाइड बॉम्बचा (Guided Aerial Bombs / KAB) मारा केला. या भीषण हल्ल्यात एका बहुमजली निवासी इमारतीचे थेट तळमजले उद्ध्वस्त झाले असून आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर ढिगाऱ्यांत रूपांतरित झाला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, एका ७१ वर्षांच्या वृद्ध महिलेचा या दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाला असून दोन लहान मुलींसह सुमारे ३१ नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत.

झापोरिझिया प्रदेशाचे लष्करी प्रशासक इव्हान फेडोरोव्ह (Ivan Fedorov) यांनी टेलिग्रामवर दिलेल्या माहितीनुसार, रशियन विमानांनी अवघ्या दीड तासाच्या कालावधीत शहरावर एकामागून एक आठ मार्गदर्शित हवाई बॉम्ब टाकले. यापैकी एक महाकाय ग्लाइड बॉम्ब थेट गर्दीच्या निवासी भागातील बहुमजली इमारतीवर आणि शेजारील खाजगी घरांच्या मध्यभागी कोसळला. स्फोट इतका भीषण आणि शक्तिशाली होता की काही सेकंदांतच इमारतीचे अनेक मजले पत्त्यांच्या बंगल्यासारखे कोसळले. स्फोटानंतर परिसरात धुराचे लोट पसरले अन् लोकांची प्रचंड धावपळ उडाली.

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बचावकार्य वेगाने सुरू, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

घटना घडल्यानंतर लगेचच युक्रेनची राज्य आणीबाणी सेवा (SES), अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन वैद्यकीय पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ढिगाऱ्याखाली अनेक नागरिक अडकल्याची भीती असल्याने अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि श्‍वान पथकाच्या मदतीने बचावमोहीम युद्धपातळीवर राबवली जात आहे. मदत पथकांनी ढिगाऱ्याखालून ७१ वर्षांच्या महिलेचा मृतदेह बाहेर काढला.

जखमींमध्ये लहान मुलांचाही समावेश असून काहींची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. जखमींना तातडीने नजीकच्या लष्करी आणि नागरी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. धक्का आणि तीव्र मानवी तणावामुळे (Acute Stress Reaction) अनेक नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांची गरज भासली आहे. ढिगाऱ्याचा मोठा साठा उपसण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने आगामी तासांत जीवितहानीचा आकडा आणखी वाढू शकतो, अशी भीती स्थानिक प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

credit – social media and Twitter

युद्ध आघाडीपासून अवघ्या २० किमी अंतरावर झापोरिझिया!

झापोरिझिया हे युक्रेनमधील अत्यंत महत्त्वाचे औद्योगिक, तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक केंद्र मानले जाते. हे शहर प्रत्यक्ष युद्धभूमीच्या (Frontline) आघाडीपासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत जवळ असल्याने रशियन सैन्याला तोफखाना, रॉकेट आणि ग्लाइड बॉम्बसारख्या घातक शस्त्रांचा वापर करून या शहराला लक्ष्य करणे सहज शक्य होते. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, झापोरिझियावर जवळजवळ दररोज रशियन सैन्याकडून हवाई हल्ले आणि तोफगोळा डागला जात असून, तेथील हजारो सामान्य नागरिक दररोज मृत्यूच्या छायेत जगण्यास भाग पडत आहेत.

ग्लाइड बॉम्ब (Glide Bombs) हे सध्याच्या युद्धातील रशियाचे अत्यंत घातक शस्त्र ठरत आहे. रशियन लढाऊ विमाने युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या (Air Defense System) टप्प्याबाहेर राहून अनेक किलोमीटर अंतरावरून हे बॉम्ब सोडतात. वजनाने अत्यंत जड आणि प्रचंड स्फोटक क्षमता असलेले हे बॉम्ब अचूक वेगाने लक्ष्यावर आदळतात, ज्यामुळे सिमेंट-काँक्रीटच्या मजबूत इमारतींचाही क्षणार्धात चुराडा होतो.

कीववरील हल्ल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत पुन्हा भीषण strike!

विशेष म्हणजे, झापोरिझियावरील हा विनाशकारी हल्ला होण्याच्या अवघ्या २४ ते ४८ तास आधी, म्हणजेच १ ऑगस्टच्या मध्यरात्री रशियन सैन्याने युक्रेनची राजधानी कीववर (Kyiv) शक्तिशाली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा आणि ड्रोनचा हल्ला केला होता. कीवमधील हल्ल्यात किमान ९ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ३० हून अधिक जण जखमी झाले होते. राजधानी कीव हादरल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी दक्षिण-पूर्व युक्रेनमधील झापोरिझिया शहराला अशा प्रकारे लक्ष्य करण्यात आल्याने युक्रेनच्या नागरी संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. युक्रेनच्या दोन प्रमुख शहरांवर सलग झालेल्या या क्षेपणास्त्र आणि बॉम्ब हल्ल्यांमुळे संपूर्ण युरोप आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये कमालीची चिंता पसरली आहे.

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आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आणि मानवी संकट अधिक गडद

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की आणि स्थानिक नेत्यांनी रशियाच्या या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. निष्पाप नागरिकांच्या निवासी वस्त्यांवर आणि घरांवर अशा प्रकारे बॉम्बफेक करणे हा आंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमांचा (War Crimes) गंभीर भंग असल्याचे युक्रेनियन प्रशासनाने म्हटले आहे. रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी आणि युक्रेनला अधिक आधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defense Systems) पुरवण्यासाठी युक्रेनने पुन्हा एकदा पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांकडे तातडीची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, स्थानिक प्रशासनाने संपूर्ण परिसर सील केला असून नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी किंवा निवारा केंद्रांमध्ये जाण्याचे आवाहन केले आहे. या हल्ल्यामुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली असून अनेक व्यावसायिक गोदामे, गाड्या आणि मालमत्तांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. युक्रेनमधील नागरी वस्त्यांवर सातत्याने होणाऱ्या अशा हल्ल्यांमुळे मानवी संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे.

Web Title: Russia ukraine war zaporizhzhia glide bomb attack marathi news

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:35 PM

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