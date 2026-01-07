Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • If India And Taliban Dont Enjoy It Then Return The Money Pakistan Army Spokespersons Outrageous Statement

Viral Video: ‘जर भारत आणि तालिबानला मजा आली नाही तर पैसे परत’; पाकिस्तान लष्कर प्रमुखाला ‘फिल्मीगिरी’ नडली, जगभरात बनले हसे

Viral Video: मंगळवारी (दि.6 डिसेंबर 2026) एका पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात संबंध असल्याचा आरोप केला आणि अशी विधाने केली ज्यांची आता खिल्ली उडवली जात आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:35 PM
If India and Taliban don't enjoy it then return the money Pakistan Army spokesperson's outrageous statement

'जर भारत आणि तालिबानला मजा आली नाही तर पैसे परत', पाकिस्तानी लष्कर प्रवक्ता 'अशा' विधामुळे गोत्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी भारताला आव्हान देताना “मजा आली नाही तर पैसे परत” अशा फिल्मी संवादाचा वापर केला, ज्यावरून त्यांची सोशल मीडियावर मोठी खिल्ली उडवली जात आहे.
  •  पाकिस्तानमध्ये वाढणाऱ्या दहशतवादासाठी भारताचा ‘रॉ’ (RAW) आणि अफगाण तालिबानची युती जबाबदार असल्याचा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला आहे.
  •  पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारी देश चालवण्याऐवजी तिसऱ्या दर्जाच्या बॉलीवूड चित्रपटातील खलनायकांसारखी विधाने करत असल्याची टीका नेटिझन्सनी केली आहे.

DG ISPR Lt Gen Ahmed Sharif Chaudhry statement : पाकिस्तान (Pakistan) सध्या चहूबाजूंनी संकटात सापडला आहे. एकीकडे ढासळती अर्थव्यवस्था आणि दुसरीकडे देशांतर्गत वाढणारा दहशतवाद, यामुळे पाकिस्तानी लष्कर पुरते हतबल झाले आहे. हीच हतबलता मंगळवारी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे दिसून आली. पाकिस्तानी लष्कराची मीडिया विंग ‘इंटर-सर्विसेस पब्लिक रिलेशन्स’ (ISPR) चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी भारतावर गरळ ओकताना अशी काही विधाने केली की, आता त्यांचेच हसे होत आहे. भारत आणि तालिबानच्या कथित युतीवर बोलताना त्यांनी चक्क “पैसे परत” करण्याची भाषा वापरली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत डीजी आयएसपीआर (DG ISPR) यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले. भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ (RAW) अफगाणिस्तानमधील तालिबान शासनाला पाकिस्तानविरुद्ध निधी आणि शस्त्रे पुरवत असल्याचा दावा त्यांनी केला. “शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो, या तत्त्वावर भारत आणि तालिबान एकत्र आले आहेत,” असे चौधरी म्हणाले. मात्र, हे विधान करताना त्यांनी आपला संयम गमावला आणि एखाद्या स्वस्त चित्रपटातील संवादाप्रमाणे भारताला आव्हान दिले.

“मजा आली नाही तर पैसे परत…”

अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले, “भारत म्हणतो की आम्ही उजवीकडून येऊ, डावीकडून येऊ, वरून येऊ किंवा खालून येऊ… आम्ही म्हणतो तुम्हाला कसेही यायचे तसे या. एकटे या किंवा कोणाला सोबत घेऊन या. पण लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला एकदा ‘मजा आली नाही तर तुमचे पैसे परत’.” त्यांच्या या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच भारतीय आणि पाकिस्तानी नेटकऱ्यांनी त्यांची जबरदस्त फिरकी घेतली आहे. एका लष्करी अधिकाऱ्याने अशा प्रकारे रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्यासारखी किंवा विदूषकासारखी भाषा वापरणे हे पाकिस्तानी लष्कराच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण असल्याचे बोलले जात आहे.

credit : social media and Twitter

सोशल मीडियावर टिकेचा भडिमार

या विधानानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पाकिस्तानी लष्करावर टीकेचा पाऊस पडत आहे. एका युजरने लिहिले, “पाकिस्तानी सैन्य कधीही युद्ध जिंकले नाही आणि कधीही निवडणूक हरले नाही. १९७१ मध्ये शरण येण्यापूर्वी जनरल नियाझी देखील अशीच पोकळ विधाने करत होते.” दुसऱ्या एका युजरने म्हटले की, “पाकिस्तानचे लष्करी प्रवक्ते आता कॉमेडियन बनले आहेत. भारताला धडा शिकवण्याच्या बाता करण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःच्या देशातील पीठ आणि विजेचे प्रश्न सोडवावे.”

युट्युबर्सना ठरवलं ‘रॉ’ चे एजंट

आपल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी चौधरी यांनी काही भारतीय युट्युबर्स आणि पत्रकारांचे व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत दाखवले. हे सर्व लोक ‘रॉ’ कडून पैसे घेऊन पाकिस्तानविरुद्ध अपप्रचार करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या दाव्यांमध्ये कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने पाकिस्तानी माध्यमांनीही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानमधील वाढत्या मैत्रीमुळे पाकिस्तान एकाकी पडत असल्याची भीती या पत्रकार परिषदेतून स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने "पैसे परत" असे विधान का केले?

    Ans: भारताने अफगाणिस्तानशी हातमिळवणी करून पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास, पाकिस्तानी सैन्य त्याला चोख प्रत्युत्तर देईल, हे फिल्मी अंदाजात सांगताना त्यांनी "मजा आली नाही तर पैसे परत" असे विचित्र विधान केले.

  • Que: पाकिस्तानने भारतावर कोणते आरोप केले आहेत?

    Ans: पाकिस्तानचा असा दावा आहे की भारत (RAW) अफगाणिस्तानमधील तालिबानला पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद पसरवण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करत आहे.

  • Que: सोशल मीडियावर या विधानावर काय प्रतिक्रिया उमटत आहेत?

    Ans: लोकांनी या विधानाला "तिसऱ्या दर्जाच्या चित्रपटातील संवाद" म्हटले असून, पाकिस्तानी लष्कराची तुलना सर्कसशी केली आहे.

Web Title: If india and taliban dont enjoy it then return the money pakistan army spokespersons outrageous statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UK PM News: ब्रिटनमध्ये नवा वाद! धोरणात्मक अपयश झाकण्यासाठी स्टारमर यांचा ‘कामसूत्र’ ड्रामा; पाहा VIRAL VIDEO
1

UK PM News: ब्रिटनमध्ये नवा वाद! धोरणात्मक अपयश झाकण्यासाठी स्टारमर यांचा ‘कामसूत्र’ ड्रामा; पाहा VIRAL VIDEO

काय पाहिजे तुला…? योगी आदित्यनाथांच्या कानात चिमुकल्याची अशी मागणी, ऐकून मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरेना; Video Viral
2

काय पाहिजे तुला…? योगी आदित्यनाथांच्या कानात चिमुकल्याची अशी मागणी, ऐकून मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरेना; Video Viral

मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्… हृदयद्रावक Video Viral
3

मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्… हृदयद्रावक Video Viral

क्षणभर वाटल फुलपाखरू पण ते निघालं ड्रोन, चिनी लग्नात आकाशातून उडत आल्या अंगठ्या…पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral
4

क्षणभर वाटल फुलपाखरू पण ते निघालं ड्रोन, चिनी लग्नात आकाशातून उडत आल्या अंगठ्या…पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PMC Election Results: पुण्यातील ‘हा’ गड भाजपने राखला; विरोधकांना दिला क्लीन स्वीप

PMC Election Results: पुण्यातील ‘हा’ गड भाजपने राखला; विरोधकांना दिला क्लीन स्वीप

Jan 17, 2026 | 02:35 AM
Political News : राज्यात खुर्चीचे राजकारण! नेते अन् कार्यकर्ते लढत राहतात विना कारण

Political News : राज्यात खुर्चीचे राजकारण! नेते अन् कार्यकर्ते लढत राहतात विना कारण

Jan 17, 2026 | 01:13 AM
Pune Crime News : मित्राच्या घरी जेवायला गेला, अन्…; पुण्यातील खळबळजनक घटना

Pune Crime News : मित्राच्या घरी जेवायला गेला, अन्…; पुण्यातील खळबळजनक घटना

Jan 17, 2026 | 12:30 AM
CM Devendra Fadnavis: महायुतीच्या महाविजयाचे देवेंद्र फडणवीस ‘धुरंधर’, भाजप ‘सिकंदर’! कसं पालटलं राज्याचं राजकीय समीकरण?

CM Devendra Fadnavis: महायुतीच्या महाविजयाचे देवेंद्र फडणवीस ‘धुरंधर’, भाजप ‘सिकंदर’! कसं पालटलं राज्याचं राजकीय समीकरण?

Jan 16, 2026 | 10:05 PM
IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

Jan 16, 2026 | 09:53 PM
‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

Jan 16, 2026 | 09:47 PM
Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Jan 16, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM