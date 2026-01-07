Viral Video: ‘जर भारत आणि तालिबानला मजा आली नाही तर पैसे परत’; पाकिस्तान लष्कर प्रमुखाला ‘फिल्मीगिरी’ नडली, जगभरात बनले हसे

DG ISPR Lt Gen Ahmed Sharif Chaudhry statement : पाकिस्तान (Pakistan) सध्या चहूबाजूंनी संकटात सापडला आहे. एकीकडे ढासळती अर्थव्यवस्था आणि दुसरीकडे देशांतर्गत वाढणारा दहशतवाद, यामुळे पाकिस्तानी लष्कर पुरते हतबल झाले आहे. हीच हतबलता मंगळवारी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे दिसून आली. पाकिस्तानी लष्कराची मीडिया विंग ‘इंटर-सर्विसेस पब्लिक रिलेशन्स’ (ISPR) चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी भारतावर गरळ ओकताना अशी काही विधाने केली की, आता त्यांचेच हसे होत आहे. भारत आणि तालिबानच्या कथित युतीवर बोलताना त्यांनी चक्क “पैसे परत” करण्याची भाषा वापरली आहे.
मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत डीजी आयएसपीआर (DG ISPR) यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले. भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ (RAW) अफगाणिस्तानमधील तालिबान शासनाला पाकिस्तानविरुद्ध निधी आणि शस्त्रे पुरवत असल्याचा दावा त्यांनी केला. “शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो, या तत्त्वावर भारत आणि तालिबान एकत्र आले आहेत,” असे चौधरी म्हणाले. मात्र, हे विधान करताना त्यांनी आपला संयम गमावला आणि एखाद्या स्वस्त चित्रपटातील संवादाप्रमाणे भारताला आव्हान दिले.
अहमद शरीफ चौधरी म्हणाले, “भारत म्हणतो की आम्ही उजवीकडून येऊ, डावीकडून येऊ, वरून येऊ किंवा खालून येऊ… आम्ही म्हणतो तुम्हाला कसेही यायचे तसे या. एकटे या किंवा कोणाला सोबत घेऊन या. पण लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला एकदा ‘मजा आली नाही तर तुमचे पैसे परत’.” त्यांच्या या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच भारतीय आणि पाकिस्तानी नेटकऱ्यांनी त्यांची जबरदस्त फिरकी घेतली आहे. एका लष्करी अधिकाऱ्याने अशा प्रकारे रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्यासारखी किंवा विदूषकासारखी भाषा वापरणे हे पाकिस्तानी लष्कराच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण असल्याचे बोलले जात आहे.
“एक बार मजा ना कर दिया ना,तो पैसे वापस”
पाकिस्तानी आर्मी है या जीबी रोड 😭😭🤣 pic.twitter.com/j40uJluakQ — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) January 6, 2026
या विधानानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पाकिस्तानी लष्करावर टीकेचा पाऊस पडत आहे. एका युजरने लिहिले, “पाकिस्तानी सैन्य कधीही युद्ध जिंकले नाही आणि कधीही निवडणूक हरले नाही. १९७१ मध्ये शरण येण्यापूर्वी जनरल नियाझी देखील अशीच पोकळ विधाने करत होते.” दुसऱ्या एका युजरने म्हटले की, “पाकिस्तानचे लष्करी प्रवक्ते आता कॉमेडियन बनले आहेत. भारताला धडा शिकवण्याच्या बाता करण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःच्या देशातील पीठ आणि विजेचे प्रश्न सोडवावे.”
आपल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी चौधरी यांनी काही भारतीय युट्युबर्स आणि पत्रकारांचे व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत दाखवले. हे सर्व लोक ‘रॉ’ कडून पैसे घेऊन पाकिस्तानविरुद्ध अपप्रचार करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या दाव्यांमध्ये कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने पाकिस्तानी माध्यमांनीही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानमधील वाढत्या मैत्रीमुळे पाकिस्तान एकाकी पडत असल्याची भीती या पत्रकार परिषदेतून स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे.
Ans: भारताने अफगाणिस्तानशी हातमिळवणी करून पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास, पाकिस्तानी सैन्य त्याला चोख प्रत्युत्तर देईल, हे फिल्मी अंदाजात सांगताना त्यांनी "मजा आली नाही तर पैसे परत" असे विचित्र विधान केले.
Ans: पाकिस्तानचा असा दावा आहे की भारत (RAW) अफगाणिस्तानमधील तालिबानला पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद पसरवण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करत आहे.
Ans: लोकांनी या विधानाला "तिसऱ्या दर्जाच्या चित्रपटातील संवाद" म्हटले असून, पाकिस्तानी लष्कराची तुलना सर्कसशी केली आहे.