IND vs WI : ‘लूज शॉट्स खेळणे बंद कर…’ सातत्याने खराब कामगिरीनंतर माजी भारतीय खेळाडू अभिषेक शर्मावर संतापला

Abhishek Sharma T20 World Cup 2026 : टी20 विश्वचषक सुरू आहे आणि जगातील पहिल्या क्रमांकाच नंबर 1 फलंदाज अभिषेक शर्माचा सध्या खराब काळ सुरू आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात अभिषेक शर्माची बॅट आतापर्यंत फॉर्ममध्ये नव्हती. प्रथम, तो त्याच्या पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये शून्य धावांची हॅटट्रिक घेऊन बाद झाला. आता, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या विजयी सामन्यातही तो कामगिरी करू शकला नाही, जेव्हा टीम इंडिया १९६ धावांचा पाठलाग करत होती. मोठ्या खेळीच्या अपेक्षा खूप होत्या, परंतु तो कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. आता, एका माजी भारतीय खेळाडूने अभिषेक शर्मावर टीका केली आहे आणि त्याच्या शॉट सिलेक्शनवर टीका केली आहे.
माजी भारतीय स्टार खेळाडू मनोज तिवारी यांनी अभिषेक शर्माबद्दल बोलताना म्हटले की, “तो इतक्या कमी वेळात स्टार बनला आहे. पण जर त्याला सुपरस्टार बनायचे असेल तर त्याला संघासाठी सामने जिंकून द्यावे लागतील. भारतात खूप स्पर्धा आहे. अनेक सामना जिंकणारे खेळाडू आहेत. त्यामुळे अभिषेकला पुढे राहण्याची गरज आहे. असे नाही की प्रशिक्षक आणि संघ व्यवस्थापन त्याच्यावर रागावले आहेत आणि पुढच्या सामन्यासाठी त्याला वगळतील त्याला ते स्वातंत्र्य आहे.”
तिवारी यांनी शॉट सिलेक्शनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ते म्हणाले, “जेव्हा तुम्हाला तुमच्या विकेटची किंमत नसते तेव्हा तुम्ही असेच सैल शॉट खेळता. अभिषेक शर्माला वेस्ट इंडिजविरुद्ध धावा काढण्याची चांगली संधी होती, पण त्याचा दिवस वाईट गेला. त्याने फिल्डिंग करताना दोन झेलही सोडले. अभिषेकमध्ये तीन किंवा चार डॉट बॉलही भरून काढण्याची क्षमता आहे.”
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक शर्मा अपयशी ठरला. त्याने बाद होण्यापूर्वी १० चेंडूत ११ धावा केल्या. त्याच्या डावात त्याने दोन चौकारही मारले, परंतु अकील हुसेनच्या फिरकी गोलंदाजीने त्याला झेलबाद केले. १९६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संजू सॅमसनच्या नाबाद ९७ धावांच्या जोरावर भारताने सामना जिंकला आणि उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले.
भारताच्या संघाने सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे, टीम इंडियाचा इंग्लंडविरूद्ध सामना 5 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7 वाजता होणार आहे या सामन्याच्या अर्ध्या तासाआधी नाणेफेक पार पडले.