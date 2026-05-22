अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

شاسکیय بैठکीचे गांभीर्य पायदळी तुडवून बांधकाम विभागाचा एक जबाबदार अधिकारी चक्क आपल्या मोबाईलवर मटक्याचे आकडे पाहण्यात मग्न असल्याचा धक्कादायक प्रकार सावंतवाडीतून उघडकीस आला आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 01:38 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

सावंतवाडी : जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा सुरू असताना, शासकीय बैठकीचे गांभीर्य पायदळी तुडवून बांधकाम विभागाचा एक जबाबदार अधिकारी चक्क आपल्या मोबाईलवर मटक्याचे आकडे पाहण्यात मग्न असल्याचा धक्कादायक प्रकार सावंतवाडीतून उघडकीस आला आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्याच्या बेजबाबदार वर्तणुकीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

 

सावंतवाडी पंचायत समितीची महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला लोकप्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तालुक्यातील विकासकामे, पाणीप्रश्न आणि पावसाळ्यापूर्वीच्या नियोजनावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना, बांधकाम विभागाचे हे अधिकारी कोणाचेही लक्ष नसल्याचे पाहून मोबाईलमध्ये मटक्याचे आकडे तपासत होते. त्यांच्या बाजूला बसलेल्या काही सतर्क व्यक्तींनी हा प्रकार ओळखून आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला.

उपसभापतींचा आक्रमक पवित्रा

उपसभापती गौरव मुळीक यांच्या निदर्शनास हा प्रकार येताच त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. बैठकीच्या शिस्तीचा भंग करणाऱ्या या अधिकाऱ्याची त्यांनी भर सभागृहात कानउघाडणी केली. नाव न घेता, ‘महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना अशा प्रकारे मोबाईलचा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही,’ अशी कडक तंबी मुळीक यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.

जनतेतून संताप: कारवाई होणार का?

सर्वसामान्यांच्या करातून पगार घेणारे उच्चपदस्थ अधिकारी जर शासकीय कामाच्या वेळी जुगाराचे आकडे पाहणार असतील, तर जनतेच्या प्रश्नांचे काय? असा सवाल आता सावंतवाडीतील नागरिक विचारत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाली असून, जिल्हा प्रशासन या ‘मटकाप्रेमी’ अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 22, 2026 | 01:38 PM

