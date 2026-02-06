Mumbai Local Update : लोकल प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! ‘या’ मार्गावरील लोकल तीन महिने राहणार बंद, काय आहे कारण?

Mumbai Local News Marathi: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पश्चिम उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाचे बांधकाम सुलभ करण्यासाठी गोरेगाव ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) दरम्यानच्या लोकल ट्रेन सेवा सुमारे तीन महिन्यांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमध्ये विशेषतः दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वात गुंतागुंतीच्या विभागांपैकी एक असलेल्या वांद्रे-खार उड्डाणपुलाचे पाडणे आणि पुनर्बांधणीचा समावेश असेल. हे काम पश्चिम रेल्वे मुंबई मध्य-बोरीवली सहाव्या मार्ग प्रकल्पाचा भाग म्हणून करत आहे. प्रकल्पाची किंमत ₹९६४.८४ कोटी आहे आणि सध्या भौतिक प्रगती ७०% आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२७ मध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना पुढील तीन महिने मोठी गैरसोय सहन करावी लागणार आहे. गोरेगाव ते सीएसएमटी दरम्यानची रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. नियोजन सुरू आहे आणि लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे स्थानिक प्रवाशांची मोठी गैरसोय होईल.
गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम रेल्वेवर अनेक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यानच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाचे काम डिसेंबर ते जानेवारी असा पूर्ण महिना चालले. त्यामुळे अनेक लोकल गाड्या महिनाभर रद्द करण्यात आल्या. दररोज २००-२५० लोकल गाड्या रद्द केल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. तथापि, काम पूर्ण होताच लोकल सेवा पुन्हा सुरू झाल्या.
परिणामी, या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून हार्बर लाईनवर मुंबई सेंट्रल आणि बोरीवली दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या ट्रॅकचे काम सुरू झाले आहे. जागेच्या कमतरतेमुळे नवीन ट्रॅक टाकणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच, पश्चिम रेल्वेने पुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी वांद्रे-खार रेल्वे पूल पाडून त्याची पुनर्बांधणी करण्याची योजना आखली आहे. पूल पाडण्यासाठी गोरेगाव-सीएसएमटी मार्गावरील लोकल सेवा तीन महिन्यांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे माहिती मिळत आहे.
वांद्रे आणि बोरिवली दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या ट्रॅकचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र माहीम आणि सांताक्रूझ स्थानकांदरम्यान अद्याप काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे, या ब्लॉक दरम्यान सीएसएमटी ते वांद्रे पर्यंत लोकल सेवा मर्यादित प्रमाणात सुरू राहतील. यामुळे प्रवाशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. रेल्वे प्रशासनाने २०२४ मध्ये पाचव्या आणि सहाव्या ट्रॅकचे बांधकाम करण्याची योजना आखली होती. एकदा हे ट्रॅक पूर्ण झाले की, मेल/एक्सप्रेस वाहतूक वळवण्याची आणि लोकल गाड्यांसाठी चार मुख्य ट्रॅक मोकळे करण्याची योजना आहे.
यामुळे लोकल ट्रॅकवरील ताण कमी होईल आणि वेळापत्रकात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन ट्रॅकमुळे अधिक लोकल ट्रेन सुरू करण्याची रेल्वे प्रशासनाची योजना आहे. ९६४.८४ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सुरुवातीला गोरेगाव-सीएसएमटी लोकल ट्रेन ६ महिन्यांसाठी रद्द करण्याची योजना होती. प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी, ६ महिन्यांऐवजी ३ महिन्यांचा ब्लॉक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण पश्चिम रेल्वेवर नवीन ट्रॅकचे काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत डिसेंबर २०२७ ही निश्चित करण्यात आली आहे.