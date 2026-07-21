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Diamond theft case; हिऱ्याची चोरी करणाऱ्या भारतीयाला सिंगापूर कोर्टाने सुनावली शिक्षा ;साथीदार शुक्रवारी कोर्टात हजर होणार ..

Updated On: Jul 21, 2026 | 04:05 PM IST
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सारांश

दोन भारतीय नागरिक चक्क सिंगापूरला हिरा चोरायला गेले . दुकानातून हिरा चोरण्यात ते यशस्वी झाले पण विमानतळावर सापडले .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

सिंगापूर येथील चायना टाऊनमधील एका दुकानातून सुमारे SGD 2,00,000 (USD 1,54,000) किमतीचा हिरा चोरण्याचा कट रचून सिंगापूरला गेलेल्या दोन भारतीय नागरिकांपैकी पहिल्या व्यक्तीला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दुसऱ्या व्यक्तीची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे, असे एका वृत्तपत्राच्या अहवालात म्हटले आहे.

41 वर्षीय मंग्रोलिया मनोजकुमार कुरजीभाई याला शुक्रवारी (17 जुलै) चोरीच्या एका गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवल्यानंतर 2 वर्षे, 2 महिने आणि 2 आठवड्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचा कथित साथीदार, 30 वर्षीय सेरासिया मिलन रामनिकभाई याच्यावरील खटल्याची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

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चॅनेल न्यूज आशियाच्या अहवालानुसार, दोघांपैकी एकाने कर्मचाऱ्याचे लक्ष विचलित केले असताना दुसऱ्याने मूळ 4.95 कॅरेटचा हिरा बनावट हिऱ्याने बदलला आणि खरा हिरा तोंडात लपवून ठेवला. सिंगापूरहून चांगी विमानतळावरून भारताला जाणाऱ्या फ्लाईटमध्ये बसण्यापूर्वीच त्यांना पकडण्यात आले.हे दोन्ही भारतीय नागरिक एका परस्पर मित्रामार्फत भेटले होते आणि सोशल पासवर सिंगापूरला आले होते.सिंगापूरला जाण्यापूर्वी, या जोडीने सुरतमध्ये एक बनावट हिरा बनवून घेतला होता. तो हिरा त्यांना चोरायचा असलेल्या मूळ हिऱ्याच्या मापदंड आणि सिरीयल नंबरशी जुळणारा होता.

घटनाक्रम

सिंगापूर चॅनेलच्या सोमवारच्या अहवालानुसार, कोर्टाच्या कागदपत्रांमध्ये त्यांना ही माहिती आधी कशी मिळाली याचा उल्लेख नाही.त्यांचा प्लॅन असा होता की मंग्रोलिया दुकानाच्या सेल्स मॅनेजरशी बोलून त्याचे लक्ष विचलित करेल, तर मिलन तोंडात लपवलेला बनावट हिरा काढून खरा हिरा बदलून देईल.19 जून 2026 रोजी ही जोडी चांगी विमानतळामार्गे सिंगापूरमध्ये दाखल झाली. चायना टाऊनमधील “डायनोचे” या ज्वेलरी दुकानातून 1,54,000 डॉलर किमतीचा 4.95 कॅरेटचा हिरा चोरणे हा त्यांचा उद्देश होता.ते दुपारी सुमारे 3 वाजता दुकानात गेले आणि हिरा बघायची मागणी केली.त्यानंतर मंग्रोलियाने सेल्स मॅनेजरचे लक्ष विचलित करण्यासाठी दुकानातील इतर अनेक वस्तू बघायला मागितल्या. त्याने इशारा करताच मिलनने तोंडातून बनावट हिरा काढला आणि खऱ्या हिऱ्याशी अदलाबदली केली.त्याने खरा हिरा तोंडात लपवला. मात्र त्याची ही कृती सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली.त्यानंतर मंग्रोलियाने सेल्स मॅनेजरला सांगितले की ते खरेदीचा विचार करतील आणि दोघेही निघून गेले.ते गेल्यानंतर सेल्स मॅनेजरने ऑप्टिकल जेमस्टोन आयडेंटिफिकेशन मशीनने हिरा तपासला आणि तो बनावट असल्याचे आढळले.त्यानंतर दोघे हॉटेलवर परतले, लवकर चेक-आउट केले आणि त्याच संध्याकाळी भारतासाठी फ्लाईट बुक केली.मात्र सायंकाळी 8.50 वाजता चांगी विमानतळ टर्मिनल 3 वर इमिग्रेशन करताना त्यांना अटक करण्यात आली. खरा हिरा मिलनच्या हॅव्हरसॅकमधून जप्त करण्यात आला.

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मंग्रोलियावर 20 जून रोजी आरोप ठेवण्यात आले आणि तेव्हापासून तो रिमांडमध्ये आहे.खटल्यादरम्यान सरकारी वकील यिप चेंग यी यांनी शिक्षेचा निर्णय कोर्टावर सोडला. त्यांनी काही वाढीव मुद्दे मांडले, जसे की ही जोडी केवळ गुन्हा करण्यासाठीच सिंगापूरमध्ये आली होती.चॅनेलने यिप यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे, “हा गुन्हा पूर्वनियोजित होता आणि त्यात बऱ्यापैकी नियोजन होते. आरोपीने बनावट हिरा बनवून घेतला आणि (मिलन) सोबत मिळून गुन्हा केला आणि पकडले जाणे टाळण्याचा प्रयत्न केला.”दिलासासाठी मंग्रोलियाने दुभाष्यामार्फत सांगितले की भारतात त्याला दोन मुले आहेत आणि त्याला “कमी शिक्षा” द्यावी.इमारतीतील चोरीसाठी त्याला 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.

Web Title: Diamond theft case singapore court sentences indian national for diamond theft accomplice to appear in court on friday

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Published On: Jul 21, 2026 | 04:05 PM

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