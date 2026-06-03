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Iran Attack Kuwait : मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद! कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण ड्रोन हल्ला; इराणवर संशयाची सुई

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:43 PM IST
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सारांश

Iran Attack Kuwait : मध्यपूर्वेतील खाडी देशांमधील तणाव पुन्हा वाढू लागला आहे. नुकतेच कुवेतच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हल्ला झाला असून इराणने हल्ला केला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Iran Attack on Kuwit International Airport

Iran Attack Kuwait : मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद! कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण ड्रोन हल्ला; इराणवर संशयाची सुई (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद
  • कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण ड्रोन हल्ला
  • इराणवर संशयाची सुई
Iran Attack Kuwait : मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठे वृत्त समोर आले आहे. बुधवारी (०३ जून) कुवेतच्या आंतरराष्ट्रीय विमातळावर भीषण ड्रोन हल्ले करण्यातआलसे आहे. या हल्ल्यांसाठी कुवेतने इराणला जबाबदार धरले असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक नागरिक जखमी असल्याचे वृत्त आहे.

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

कुवेतच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (०३ जून) कुवेतच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रवासी टर्मिनल १ ला अनेक ड्रोन्सली लक्ष्य करण्यात आले. यामुळे विमानतळावर प्रचंड गोंधळ उडाला होता. या हल्ल्याची माहिती मिळताच आपत्कालीन सेवांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. तातडीने सर्व जखमींना आवश्यक ती वैद्यकीय मदत पुरवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी तातडीने संपूर्ण परिसर सील बंद केला आहे. या हल्ल्यात कुवेतचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

इराणवर हल्ल्याचा संशय

या हल्ल्याची जबाबदारी इराणच्या रिव्होल्यूशनरा गार्ड कॉर्प्सने स्वीकारली असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही दिवसात इराणने आखाती देशांवर पुन्हा हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका इराणमध्ये शांतता चर्चा अयशस्वी होत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

यापूर्वी इराकच्या उम्म कसर बंदरगाहजवळ एका मालवाहू जहाजावर दोन मोठे भीषण हल्ले करण्यात आले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी देखील इराणच्या IRGC ने स्वीकारली आहे. या हल्ल्यांमुळे आखाती देशांच्या प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तसेच होर्मुझ समुद्रातही व्यापारी जहाजांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

अमेरिका इराण शांतता चर्चा

दुसरीकडे अमेरिका इराणमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे. पण, दोन्ही देशात अद्याप कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. याच वेळी खाडीत सुरु असलेल्या हल्ल्यांमुळे चर्चेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे अमेरिका इराणवर युद्धबंदीसाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

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Web Title: Iran attack on kuwait international airport

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:27 PM

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