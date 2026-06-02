Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

Iran Ship Attack : मध्यपूर्वेत पुन्हा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराकच्या उम्म कासर बंदराजवळ मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला आहे. यामुळे पुन्हा सागरी सुरक्षा आणि सागरी व्यापार धोक्यात आला आहे. दुसरीकडे अमेरिका-इराण शांतता चर्चेवर अद्याप ठोस निकाल लागलेला नाही. यामुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Iran Ship Attack Near Iraq Port

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मध्यपूर्वेत पुन्हा तणाव वाढला
  • इराकच्या उम्म कसर बंदरगाहजवळ हल्ला
  • मालवाहू जहाजावर इराणकडून दोन मोठे स्फोट
Iran Ship Attack : मध्यपूर्वेत पुन्हा अस्थिरता निर्माण होऊ लागली आहे. नुकतेच इराकच्या उम्म कसर बंदरगाहजवळ एका मालवाहू जहाजावर दोन मोठे भीषण हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्याची जबाबदारी इराणने स्वीकारली आहे. या घटनेमुळे आखाती क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा आणि व्यापाराबाबात पुन्हा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

नेमकं काय घडलं?

इराकच्या अधिकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उम्म कासर बंदरावर माल उतरवल्यानंतर इराकच्या सगारी हद्दीत पनामा ध्वज असलेल्या एका मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला. बंदराच्या आग्नेये दिशेला ४० किमी अंतरावर ही घटना घडली. MSC SARISKA V या जहाजावर दोन भीषण स्फोट झाले. यामुळे जहाजावर प्रचंड आग लागली होती. सुदैवाने, आग तातडीने नियंत्रणात आणल्याने कोणीतीही जीवितहानी झाली नाही.

रिपोर्टनुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(IRGC) ने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. युनायडेट किंग्डम मरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स(UKMTO) ने दिलेल्या माहितीनुसार, जहाजावर पहिला हल्ला क्रूझ क्षेपणास्त्रने तर दुसरा ड्रोन हल्ला करण्यात आला. तसेच ही कारवाई प्रत्युत्तरात्मक असल्याचेही IRGC ने स्पष्ट केले आहे.

सागरी व्यापारावर परिणाम

या हल्ल्यानंतर खाडी परिसरात सागरी सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. होर्मुझची खाडी आणि आसपासचा परिसर हा जागतिक व्यापार वाहतूकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, मध्यपूर्वेतील वाढता तणावामुळे तेल वाहतूक आणि पुरवठा साखळी धोक्यात आली आहे. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या या हल्ल्याबाबत दोन्ही देशांकडून अधिकृत तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत.

अमेरिका इराण शांतता चर्चा

दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणसोबतची चर्चा सकारात्मकपणे सुरु असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, इराणच्या IRGC कडून वाटाघाटी प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु दोन्ही देश कराराच्या किती जवळ आहेत हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. याच वेळी खाडीत सुरु असलेल्या हल्ल्यांमुळे चर्चेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे अमेरिका इराणवर युद्धबंदीसाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.


Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मालवाहू जहाजांवर कुठे हल्ला झाला?

    Ans: इराकच्या उम्म कसर बंदरगाहजवळ आग्नेये दिशेला ४० किमी अंतरावर मालवाहू जहाज MSC SARISKA V दोन भीषण हल्ले झाले.

  • Que: इराकच्या बंदरगाजवळ मालवाहू जहाजावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी कोणी स्वीकारली?

    Ans: इराकच्या बंदरगाजवळ मालवाहू जहाजावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी इराणच्या रिव्लोहल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने स्वीकारली आहे.

Web Title: Iran ship attack iraq umm qasr port explosion irgc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 09:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
1

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

US-Israel War: इराण युद्धसज्ज! ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढला 1000 क्षेपणास्त्रांचा महाकाय खजिना; एक बुलडोझर अन् महासत्तेला धक्का
2

US-Israel War: इराण युद्धसज्ज! ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढला 1000 क्षेपणास्त्रांचा महाकाय खजिना; एक बुलडोझर अन् महासत्तेला धक्का

War Update: कुवेत बनले रणांगण! अमेरिकेचा इराणच्या 2 बेटांवर भीषण बॉम्बहल्ला; रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त, पाच सैनिक जखमी, तणाव शिगेला
3

War Update: कुवेत बनले रणांगण! अमेरिकेचा इराणच्या 2 बेटांवर भीषण बॉम्बहल्ला; रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त, पाच सैनिक जखमी, तणाव शिगेला

Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध
4

Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPS Officer Salary: आयपीएस अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला किती पगार मिळतो? पगाराशिवाय मिळतात ‘या’ व्हीआयपी सुविधा!

IPS Officer Salary: आयपीएस अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला किती पगार मिळतो? पगाराशिवाय मिळतात ‘या’ व्हीआयपी सुविधा!

Jun 02, 2026 | 09:47 AM
Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

Jun 02, 2026 | 09:47 AM
Summer Special : तुम्ही कधी मँगो पुलाव खाल्ला आहे का? सीजन संपण्याआधी एकदा घरी नक्की ट्राय करा

Summer Special : तुम्ही कधी मँगो पुलाव खाल्ला आहे का? सीजन संपण्याआधी एकदा घरी नक्की ट्राय करा

Jun 02, 2026 | 09:40 AM
Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान… जाणून घ्या तथ्य

Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान… जाणून घ्या तथ्य

Jun 02, 2026 | 09:38 AM
Hair Beauty: केसांची वाढ खुंटली आहे? मग चमचाभर मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केसांची होईल झपाट्याने वाढ

Hair Beauty: केसांची वाढ खुंटली आहे? मग चमचाभर मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केसांची होईल झपाट्याने वाढ

Jun 02, 2026 | 09:30 AM
Rain Update : मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट; पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये होणार दाखल

Rain Update : मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट; पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये होणार दाखल

Jun 02, 2026 | 09:29 AM
Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के

Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के

Jun 02, 2026 | 09:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM