Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Hantavirus Outbreak Number Of Patients Rises To 11 Who Imposes Strict Restrictions For 42 Days

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

Hantavirus Cruise Ship : क्रूझ जहाजावरील अकरा जणांना हंटाव्हायरसची लागण झाल्याचे निदान झाले असून, त्यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. हे जहाज अर्जेंटिनाहून अंटार्क्टिकाकडे जात होते.

Updated On: May 13, 2026 | 01:31 PM
Hantavirus outbreak Number of patients rises to 11 WHO imposes strict restrictions for 42 days

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या ११ वर ; WHO ने लागू केले ४२ दिवसांचे कडक निर्बंध ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • क्रूझवर मृत्यूचे तांडव
  • WHO कडून ४२ दिवसांचे विलगीकरण
  • कोरोनापेक्षाही घातक

Hantavirus outbreak 2026 : जग अजून कोरोनाच्या धक्क्यातून पूर्णपणे सावरलेले नसतानाच, आता ‘हंताव्हायरस’ (Hantavirus) नावाच्या एका जुन्या पण अत्यंत प्राणघातक विषाणूने पुन्हा एकदा जगाची झोप उडवली आहे. एका आलिशान क्रूझ जहाजावर या विषाणूचा उद्रेक झाला असून, पर्यटनासाठी निघालेल्या प्रवाशांवर आता मृत्यूचे सावट पसरले आहे. अर्जेंटिनापासून अंटार्क्टिकाच्या दिशेने निघालेल्या या जहाजावर आतापर्यंत ११ जणांना संसर्ग झाल्याची पुष्टी झाली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, यातील तीन प्रवाशांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून, यामुळे जागतिक आरोग्य यंत्रणा हादरली आहे.

‘एमव्ही होंडियस’ क्रूझवर नेमकं काय घडलं?

डच मोहीम क्रूझ जहाज ‘एमव्ही होंडियस’ (MV Hondius) हे १ एप्रिल रोजी अर्जेंटिनाच्या उशुआइया बंदरातून अंटार्क्टिकाच्या रोमांचक सफरीसाठी निघाले होते. मात्र, प्रवासादरम्यान काही प्रवाशांना ताप आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. वैद्यकीय तपासणीअंती हे हंताव्हायरसचे रुग्ण असल्याचे निष्पन्न झाले. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून हे जहाज तातडीने स्पेनच्या टेनेरिफ येथे थांबवण्यात आले. सध्या या जहाजावरील सर्व प्रवाशांना खाली उतरवून विशेष देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

४२ दिवसांचे कठोर विलगीकरण आणि WHO चा आदेश

हंताव्हायरसचा ‘इन्क्युबेशन पिरीयड’ (सुप्त काळ) खूप जास्त असल्याने, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) विलगीकरणाच्या नियमात मोठी वाढ केली आहे. सामान्यतः १४ दिवसांचे विलगीकरण असते, मात्र हंताव्हायरससाठी पूर्ण ४२ दिवसांचे कडक क्वारंटाईन बंधनकारक करण्यात आले आहे. या काळात कोणताही प्रवासी किंवा कर्मचारी बाहेर पडू शकणार नाही. या निर्णयामुळे प्रवाशांमध्ये काहीसे चिंतेचे वातावरण असले, तरी विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलणे अनिवार्य असल्याचे WHO ने स्पष्ट केले आहे.

credit – social media and Twitter

हंताव्हायरस: कोरोनापेक्षा कितीतरी पटीने घातक!

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हंताव्हायरस हा कोरोनाव्हायरसपेक्षा खूपच जास्त धोकादायक आहे. कोरोनाचा मृत्यूदर १ टक्क्यांपेक्षा कमी होता, मात्र हंताव्हायरसचा मृत्यूदर २० ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ, संसर्ग झालेल्या दर १० व्यक्तींमागे किमान ४ व्यक्तींचा मृत्यू होण्याची भीती असते. हा विषाणू प्रामुख्याने उंदीर आणि इतर कुरतडणाऱ्या प्राण्यांमार्फत पसरतो. मात्र, या जहाजावर आढळलेला ‘अँडीज स्ट्रेन’ (Andes strain) हा थेट मानवाकडून मानवाकडे पसरू शकतो, ही सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे.

हे देखील वाचा : Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय

हंताव्हायरसची लागण झाल्यावर सुरुवातीला तीव्र ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी आणि उलट्या यांसारखी लक्षणे दिसतात. जसजसा संसर्ग वाढतो, तसतसे फुफ्फुसांत पाणी भरून श्वास घेण्यास प्रचंड त्रास होतो. सध्या या आजारावर कोणतीही अधिकृत लस किंवा विशिष्ट उपचार उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे “सावधगिरी हाच एकमेव उपाय” ठरत आहे. वैयक्तिक स्वच्छता पाळणे आणि संशयित रुग्णांपासून लांब राहणे, हेच सध्या आपल्या हातात आहे.

Web Title: Hantavirus outbreak number of patients rises to 11 who imposes strict restrictions for 42 days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 01:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान
1

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम
2

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…
3

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?
4

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM