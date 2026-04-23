US Iran Conflict : अमेरिका-इस्रायलशी मैत्री नाहीच! युद्धविरामावर मोजतबा खामेनेईंचा इशारा, इराण युद्धासाठी सज्ज

Mojtaba Khamenei : अमेरिका इराण तणाव वाढतच चालला आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना धमक्या सुरुच आहे. ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. मात्र इराणने युद्धविरामासाठी नकार दिला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 03:22 PM
  • खामेनेईंचा जाहीर इशारा
  • शत्रूंना चिरडून टाकू
  • युद्ध अधिक पेटणार?
US Iran Conflict : वॉशिंग्टन/तेहरान : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamei) यांनी सैन्य दिनानिमित्त शक्तींना आपला विरोध कायम ठेवण्याची शपथ घेतली. त्यांनी या शक्तींचे वर्णन नास्तिकता आणि अहंकाराच्या आघाडीवर उभ्या असलेली दोन सैन्य असे केले. टेलिग्रामद्वारे दिलेल्या संदेशात मोज्तबा म्हणाले की, इराणी सैन्याने अमेरिका आणि इस्रायलची कमजोरी आणि अपमान जगासमोर उघड केला आहे. ते असेही म्हणाले की, तेहरानचे ड्रोन अमेरिकन आणि झायोनिस्ट गुन्हेगारांवर विजेच्या वेगाने हल्ला करतात. त्यांनी इशारा दिला की, इराणचे शूर नौदल शत्रूना एक कटू नवीन पराभव देण्यास सज्ज आहे. त्यांनी आपले पूर्वाधिकारी आणि दिवंगत वडील, अयातुल्ला अली खामेनेई यांना आदरांजली वाहिली आणि त्यांचे वर्णन क्रांतीच्या पहिल्या दशकापासून सैन्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न करणारी व्यक्ती म्हणून केले.

कूटनीतीक फसवणुकीला प्रत्युत्तर दिले जाईल : इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते

रझा तलाई यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेसोबतचे युद्ध अजून संपलेले नाही. त्यांनी इशाराही दिला की, कूटनीतीत कोणत्याही फसवणुकीला तेहरान प्रत्युत्तर देईल, दक्षिण आफ्रिकेतील इराणी दूतावासाने म्हटले आहे की, आमचे बोट ट्रिगरवर आहे. ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये लिहिले होते की, हे जाणून घ्या की, आमचे बोट ट्रिगरवर आहे. जर त्यांनी तिसऱ्यांदा वाटाघाटींशी  विश्वासघात केला, तर अमेरिका आणि इस्रायलच्या राजवटींना आणि त्यांच्या लष्करी आक्रमणाच्या सूत्रधारांना असा धक्का बसेल, ज्याची ते कल्पनाही करू शकत नाहीत.

दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये दूतावासाने लिहिले, होर्मुझ(Hormuz)च्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी मीडियाद्वारे दिली जात नाही. युरेनियम हस्तांतरणाचे दावे फेटाळले इब्राहिम रझाई यांनी म्हटले आहे की, तेहरान परदेशात संवर्धित यूरेनियम हस्तांतरित करण्याचे दावे स्पष्टपणे फेटाळत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला होता की इराण आपले युरेनियम साठे सुपूर्द करेल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बधाई यांनीही हे दावे फेटाळून लावले.

डील केली नाही तर पुन्हा हल्ला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट धमकी दिली असून करारासाठी अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर बुधवारपर्यंत चर्चेतून कोणताही करार झाला नाही, तर इराणवर पुन्हा बॉम्ब हल्ला केला जाईल, ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर करार झाला नाही, तर ते अमेरिका व इराणमधील तात्पुरती शत्रबंदी वाढवणार नाहीत. ट्रम्प यांची ही धमकी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा इराणी सूत्रांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इराण यांत्त्यातील चर्चा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

चीनचा इराणला गुप्तपणे शस्त्र पुरवठा

  • सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत, भाष्यकार मारिओं नोफल यांनी दावा केला आहे की चार चिनी मालवाहू विमाने इराणमध्ये गुप्तपणे उतरली आहेत.
  • त्यांनी दावा केला की, विमानानी उतरण्यापूर्वी त्यांचे ट्रान्सपॉन्डर्स बंद केले होते, जेणेकरून कोणालाही त्यांची माहिती मिळू नये.
  • फक्त एक दिवस आधी, शी जिनपिंग यानी अमेरिकेला वचन दिले होते की ते इराणला कोणतीही शस्त्रे पुरवणार नाहीत.
  • इराण किया चीन या दोघांनीही या विमानांची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. बीननेही इराणला कोणत्याही प्रकारची मदत केल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
Published On: Apr 23, 2026 | 03:20 PM

