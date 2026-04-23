US Iran Conflict : अमेरिका-इस्रायलशी मैत्री नाहीच! युद्धविरामावर मोजतबा खामेनेईंचा इशारा, इराण युद्धासाठी सज्ज

Cyber Warfare : इराणचा डिजिटल स्ट्राईक! भारताचा जगाशी संपर्क तुटणार? ‘त्या’ एका नकाशाने उडवली झोप
रझा तलाई यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेसोबतचे युद्ध अजून संपलेले नाही. त्यांनी इशाराही दिला की, कूटनीतीत कोणत्याही फसवणुकीला तेहरान प्रत्युत्तर देईल, दक्षिण आफ्रिकेतील इराणी दूतावासाने म्हटले आहे की, आमचे बोट ट्रिगरवर आहे. ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये लिहिले होते की, हे जाणून घ्या की, आमचे बोट ट्रिगरवर आहे. जर त्यांनी तिसऱ्यांदा वाटाघाटींशी विश्वासघात केला, तर अमेरिका आणि इस्रायलच्या राजवटींना आणि त्यांच्या लष्करी आक्रमणाच्या सूत्रधारांना असा धक्का बसेल, ज्याची ते कल्पनाही करू शकत नाहीत.
दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये दूतावासाने लिहिले, होर्मुझ(Hormuz)च्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी मीडियाद्वारे दिली जात नाही. युरेनियम हस्तांतरणाचे दावे फेटाळले इब्राहिम रझाई यांनी म्हटले आहे की, तेहरान परदेशात संवर्धित यूरेनियम हस्तांतरित करण्याचे दावे स्पष्टपणे फेटाळत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला होता की इराण आपले युरेनियम साठे सुपूर्द करेल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बधाई यांनीही हे दावे फेटाळून लावले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट धमकी दिली असून करारासाठी अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर बुधवारपर्यंत चर्चेतून कोणताही करार झाला नाही, तर इराणवर पुन्हा बॉम्ब हल्ला केला जाईल, ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर करार झाला नाही, तर ते अमेरिका व इराणमधील तात्पुरती शत्रबंदी वाढवणार नाहीत. ट्रम्प यांची ही धमकी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा इराणी सूत्रांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इराण यांत्त्यातील चर्चा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
चीनचा इराणला गुप्तपणे शस्त्र पुरवठा
