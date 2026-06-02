Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकीय शक्तिप्रदर्शन; विधान परिषद निवडणुकीत रंगणार चुरशीची लढत

भाजप महायुतीचे उमेदवार अरुण लाखानी आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार शैलेश अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. दोन्ही उमेदवारांच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या रॅलींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यकत्यांनी सहभाग घेतला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
महाविकास आघाडीच्या शक्तिप्रदर्शनात काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तिन्ही घटक पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते एकत्र दिसून आले. खा. प्रतिभा धानोरकर, आ. विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री रणजित कांबळे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुभाष ढोटे, शिवसेना (उबाठा) नेते संदीप गिडे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उपस्थिती दर्शविली. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना शैलेश अग्रवाल यांनी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकजुटीने निवडणूक लढत असल्याचा दावा केला.
सोमवारी फक्त ३ उमेदवारांनी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले. भाजप व काँग्रेसनंतर हिंगणघाटचे सुधीर कोठारी यांनीही मैदानात उडी घेतली. कोठारी यांच्या उमेदवारीमुळे भाजप व काँग्रेसची झोप उडाली आहे. कोठारी यांनी उमेदवारी मागे घेतली, तर ही निवडणूक ‘काटे की टक्कर’ ठरणार असून थेट भाजप आणि काँग्रेसमध्ये चुरशीची लढत होणार आहे.
येत्या १८ जून रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मतदान होणार असून वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ४० स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ९७७ सदस्य मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. सर्वाधिक ४६९ मतदार चंद्रपूर जिल्ह्यात असून गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात कमी २४४ मतदार आहेत. या मतदारांच्या निर्णयावर विधान परिषदेच्या या प्रतिष्ठेच्या जागेचे भवितव्य ठरणार आहे.