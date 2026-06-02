Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Hanwha Explosion South Korea Defence Factory Blast Kills Five Two Injured

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी

Updated On: Jun 02, 2026 | 01:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण कारखान्यात भीषण दुर्घटना घडली आहे. डेजॉन शहरापासून दक्षिणकडे १४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इनव्हा एरोस्पेस कारखान्यात मोठा स्फोट घडला असून यामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या या घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Hanwha Explosion

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण कारखान्यात भीषण स्फोट
  • पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी
  • घटनेची सखोल चौकशी सुरु
Hanwha Explosion News in Marathi : दक्षिण कोरियात (South Korea) एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. देशाच्या प्रमुख संरक्षण कंपनी Hanwha एयरोस्पेस कारखान्यात भयानक विस्फोट झाला आहे. या विस्फोटात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून उत्पादन आशिंकरित्या बंद करण्यात आले आहे. सध्या सुरक्षा यंत्रणांनी याची सखोल चौकशी सुरु केली आहे. कारखान्याच्या काही भागातील उत्पादन कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा : Operation Checkmate : अमेरिकेत अवैध स्थलांतरितांविरोधात कारवाईचा बडगा; ३० भारतीय ट्रक चालक अटकेत

नेमकं काय घडलं?

मीडिया रिपोर्टनुसार, मंगळवारी (०२ जून) डेजॉन शहरापासून दक्षिणकडे १४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इनव्हा एरोस्पेस कारखान्यात हा अपघात घडला. स्फोटानंतर संपूर्ण परिसरात भीषण आग (Fire Accident) लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवा तातडीने दाखल झाल्या. काही वेळातच संपूर्ण आगीवर निंयत्रण मिळवण्यात आले.

सध्या या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. या भंयकर अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून आणखी दोन गंभीर जखमी आहेत. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यानर उपचार सुरु आहेत.

सफाईदरम्यान झाला स्फोट?

इनव्हा एरोस्पेस कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी काही कर्मचारी साफसफाई करत होते. यावेळी  उपकरणांमध्ये रॉकेट इंधनासाठी लागणाऱ्या प्रोपेलंट पावडरचे अत्यंत ज्वलनशील अवशेष घटनास्थळी आढळले. या ज्वलनशील पदार्थांमुळेच स्फोट झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शासकीय मदत

दक्षिण कोरियाच्या डिफेन्स ॲक्विझिषशन प्रोग्राम ॲडमिनिस्ट्रेशनने या अपघातानंतर चौकशीसाठी मदत जाहीर केली आहे. तापस यंत्रणांना संपूर्ण तांत्रिक सहकार्य केले जाईल असे सरकारने म्हटले. यासाठी एका विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. स्फोटामागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरु आहे.

डेजॉनमधील इनव्हा एरोस्पेस कारखाना दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या ठिकाणी Chunmoo Multiple Rocket Launcher आणि ‘L-SAM यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांची निर्मिती केली जाते. ही क्षेपणास्त्रे लांब पल्ल्याची असून जमिनीवर हवेत मार करण्याची क्षमता ठेवतात. दक्षिण कोरियाच्या सुरक्षेसाठी ही क्षेपणास्त्रे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.


हे देखील वाचा : Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Web Title: Hanwha explosion south korea defence factory blast kills five two injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Checkmate : अमेरिकेत अवैध स्थलांतरितांविरोधात कारवाईचा बडगा; ३० भारतीय ट्रक चालक अटकेत
1

Operation Checkmate : अमेरिकेत अवैध स्थलांतरितांविरोधात कारवाईचा बडगा; ३० भारतीय ट्रक चालक अटकेत

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी
2

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद
3

Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी
4

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara Politics : शपथपत्रातील माहितीवरून दोन नगरसेवक अडचणीत; अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 14 जुलैला

Satara Politics : शपथपत्रातील माहितीवरून दोन नगरसेवक अडचणीत; अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 14 जुलैला

Jun 02, 2026 | 01:51 PM
Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी

Jun 02, 2026 | 01:50 PM
सातारा पोलिस दलात बदल्यांचा मोठा फेरबदल; सहा नवे निरीक्षक जिल्ह्यात दाखल, आयजींचे आदेश

सातारा पोलिस दलात बदल्यांचा मोठा फेरबदल; सहा नवे निरीक्षक जिल्ह्यात दाखल, आयजींचे आदेश

Jun 02, 2026 | 01:47 PM
झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral

झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral

Jun 02, 2026 | 01:44 PM
St Bus News: महाबळेश्वर एसटीचा ‘राम भरोसे’ प्रवास अखेर संपला! १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दाखल

St Bus News: महाबळेश्वर एसटीचा ‘राम भरोसे’ प्रवास अखेर संपला! १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दाखल

Jun 02, 2026 | 01:37 PM
भीषण आगीत ट्रक जळून खाक, सुदैवाने चालक बचावला; हिंगोली जिल्ह्यातील घटना

भीषण आगीत ट्रक जळून खाक, सुदैवाने चालक बचावला; हिंगोली जिल्ह्यातील घटना

Jun 02, 2026 | 01:37 PM
Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

Jun 02, 2026 | 01:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM