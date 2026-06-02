Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:30 PM IST
सारांश

Typhoon Jangmi : जपानमध्ये जांगमी चक्रीवादळाने धुमाकूळ घातला आहे. वादळामुळे लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या वादळामुळे ९ जण गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
Typhoon Jangmi News in Marathi : जपानमध्ये विनाशकारी चक्रीवादळ जांगमीने पुन्हा एकदा कहर केला आहे. मंगळवारी (०२ जून) या वादळाने दुपारपर्यंत हाहाकार माजवला. या वादळाच नऊ जण गंभीर झाले असून देशाच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. यामुळे जपानी लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे.

नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराचे आवाहन

द जपान टाइम्स ने दिलेल्या वृत्तानुसार, वादळ क्यूशच्या दिशेने वेगाने सरकत आहे. मंगळवारी (०२ जून) हे वादळ जपानच्या कागोशिमा आणि याकूशिमा बेटापासून १४० किलोमीटर अतंरावर होते. सध्या हे वादळ ३० किलोमीटर प्रति तास वेगाने उत्तर-पूर्वेकडे निघाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर होण्याचे आवाहन  केले आहे.

हवामान विभागाचा इशारा

जपानच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, वादळाचा केंद्रीय दाब ९७५ हेक्टोपास्कल नोंदवण्यात आला आहे. चक्रीवादळाचा वेग २५ मीटर प्रति सेकंदावर पोहोचला असून वारे वेगाने वाहत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उखडून पडली आहे. अनेक ठिकाणी वस्तू हवेत उडण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. हवामन विभागाने सोसाट्याचा वाऱ्यामुळे समुद्राची पातळी वाढत असून अनेक भागांमध्ये गंभीर पूराचा इशारा दिला आहे. बुधवारी सकाळपर्यंत टोकाई आणि किंकाई प्रदेशात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

वाहतूक सेवा ठप्प

जपानचे कॅबिनेट सचिव मिनोरु किहारा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कागोशिमा आणि औकिनावामध्ये सहा घरांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. याशिवाय रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साठल्याने वाहतूक सेवा ठप्प झाली आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

खबरदारी म्हणून द्रतगती महामार्ग तातडीने बंद करण्यात आले आहे. विमान सेवाही रद्द करण्यात आली आहे. सागरी वाहतूकीवरही परिणाम झाला असून ६४ जलमार्गांवरील सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत.

मदत आणि बचाव कार्य सुरु

जपानचे सरकार सध्या स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून मदत कार्यात व्यवस्थख आहे. वादळग्रस्त भागातील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर होण्याचे आवाहन केले जात आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 02:15 PM

