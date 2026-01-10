VIDEO VIRAL : Iranमध्ये महिला शक्तीचा उग्र उद्रेक; हिजाबनंतर आता सिगारेट बनली क्रांतीचे शस्त्र, ‘त्या’ फोटोने उडाली जगभरात खळबळ

Iran protests 2026 women burning hijab : इराणमध्ये (Iran) सध्या सत्तेविरुद्धच्या असंतोषाचा लाव्हा उफाळून आला आहे. गेल्या काही दिवसांत तेहरानच्या रस्त्यांवरून अशी काही छायाचित्रे समोर आली आहेत, ज्यांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या फोटोंमध्ये इराणी महिला अत्यंत निर्भयपणे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या जळणाऱ्या फोटोंवरून सिगारेट पेटवताना दिसत आहेत. हे केवळ एक कृत्य नसून, दशकांपासून चाललेल्या अत्याचाराविरुद्ध पुकारलेले हे एक ‘महायुद्ध’ आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या प्रतिमांमध्ये (ज्यांची अधिकृत पडताळणी अद्याप सुरू आहे) महिला केवळ सिगारेट पेटवत नाहीत, तर त्यासोबत आपले हिजाब आणि स्कार्फही जाळताना दिसत आहेत. इराणच्या कायद्यानुसार, सर्वोच्च नेत्याचा फोटो जाळणे हा राजद्रोहाचा गुन्हा असून यासाठी फाशीची शिक्षाही होऊ शकते. तरीही, मृत्यूची भीती सोडून महिलांनी अशा प्रकारे सिगारेट पेटवणे, हे तिथल्या धार्मिक राजवटीच्या अंताचे संकेत मानले जात आहेत.
इराणमध्ये महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढण्यापासून सामाजिक आणि कायदेशीररित्या प्रतिबंधित केले जाते. जेव्हा एखादी महिला खामेनींच्या फोटोचा वापर सिगारेट पेटवण्यासाठी करते, तेव्हा ती दोन संदेश देते: पहिले म्हणजे, तिला आता पुरुषप्रधान सत्तेची भीती राहिलेली नाही आणि दुसरे म्हणजे, तिने सरकारला कचऱ्याच्या डब्यात फेकले आहे. ही ‘प्रतिकात्मक बंडखोरी’ इराणमधील जुन्या पिढीच्या आणि नव्या पिढीच्या विचारांमधील वाढती दरी स्पष्ट करत आहे.
हे निदर्शने २०२२ मधील ‘महसा अमिनी’ चळवळीची आठवण करून देतात. हिजाब व्यवस्थित न घातल्यामुळे महसा अमिनीला अटक करण्यात आली होती आणि पोलीस कोठडीत तिचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून सुरू झालेली ही ठिणगी आता वणव्यासारखी पसरली आहे. डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस वाढत्या महागाईमुळे सुरू झालेली ही निदर्शने आता वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांच्या मागणीसाठी उग्र रूप धारण करत आहेत.
इराणी सरकारने आंदोलकांचा आवाज दाबण्यासाठी संपूर्ण देशात इंटरनेट सेवा खंडित केली आहे. ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या मते, जगापासून लपवून निदर्शकांवर गोळीबार करण्यासाठी आणि अमानुष छळ करण्यासाठी ही ‘डिजिटल नाकेबंदी’ करण्यात आली आहे. इंटरनेट नसतानाही हे फोटो आणि व्हिडिओ बाहेर येणे, हे तिथल्या लोकांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीचे दर्शन घडवते.
Ans: सर्वोच्च नेते खामेनी हे तिथल्या कडक धार्मिक नियमांचे प्रतीक आहेत. त्यांचा फोटो जाळून महिला हे दर्शवत आहेत की त्यांना ही जुलमी राजवट आता मान्य नाही.
Ans: इराणमध्ये महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढणे निषिद्ध मानले जाते. नेत्याच्या जळत्या फोटोवरून सिगारेट पेटवून त्या सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही निर्बंधांना पायदळी तुडवत आहेत.
Ans: सरकारने संपूर्ण देशात इंटरनेट बंद केले आहे, अनेक निदर्शकांना अटक केली असून आंदोलनांना बळाचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.