Iran Protests 2026: ‘माझ्यावर एक उपकार करा, थोडी लाज बाळगा’ जर्मनी- इराणमध्ये शब्दयुद्ध तीव्र; खामेनेई सरकारला लागला सत्तासुरुंग

Iran Germany diplomatic row 2026 : इराणमधील (Iran) अंतर्गत असंतोषाने आता जागतिक राजनैतिक संघर्षाचे रूप घेतले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून इराणमध्ये सुरू असलेल्या जनआक्रोशावर जर्मनीचे (Germany) चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ (Friedrich Merz) यांनी केलेल्या एका विधानाने तेहरानमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मर्झ यांनी म्हटले होते की, “अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता आपल्या शेवटच्या घटका मोजत आहे.” यावर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अत्यंत आक्रमक भाषेत प्रत्युत्तर देत जर्मनीला “लाज बाळगण्याचा” सल्ला दिला आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर एकामागून एक पोस्ट करत जर्मनीवर हल्ला चढवला. अराघची म्हणाले, “जर्मन सरकारला मानवी हक्कांवर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. जेव्हा आम्ही आमच्या देशात हिंसाचार पसरवणाऱ्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करतो, तेव्हा जर्मनीला तो ‘कमकुवतपणा’ वाटतो. पण गाझामध्ये जेव्हा ७०,००० निष्पाप पॅलेस्टिनींचा नरसंहार होतो, तेव्हा चान्सलर मर्झ शांत का बसतात? इस्रायलच्या त्या कृत्याला जर्मनीचा पाठिंबा आहे, ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे.”
अराघची यांनी जर्मनीला जुन्या जखमांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी जेव्हा इस्रायलने इराणमधील व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि घरांवर हल्ले केले, तेव्हा जर्मनीने त्याचे कौतुक केले होते. “अलीकडेच अमेरिकेने एका देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाचे अपहरण केले (व्हेनेझुएला प्रकरणाचा संदर्भ), तेव्हाही जर्मनी गप्प होता. अशा स्थितीत मानवाधिकारांचे प्रवचन देणे तर्कहीन आहे. जर्मनीने आमच्या प्रदेशातील बेकायदेशीर हस्तक्षेप थांबवावा आणि थोडी तरी लाज बाळगावी,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी मर्झ यांना फटकारले.
German chancellor: the ayatollahs’ regime is living out its final days and weeks Friedrich Merz said Iran’s leadership is on the brink of collapse and predicted a swift end to the totalitarian regime. According to him, when power relies solely on force, it means the regime has… pic.twitter.com/zvbzPBpnVC — NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026
एकीकडे हे राजनैतिक युद्ध सुरू असताना, इराणमधील जमिनीवरील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. रॉयटर्स (Reuters) च्या ताज्या अहवालानुसार, या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत सुमारे २,००० लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अमानुष बळाचा वापर केला आहे. मंगळवारी, १३ जानेवारी रोजी, सरकारने काही निर्बंध शिथिल केले असून रहिवाशांना आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, सोशल मीडिया आणि टेक्स्ट मेसेजिंग सेवा अजूनही बंदच आहेत, जेणेकरून आंदोलनाची तीव्रता जगासमोर येऊ नये.
जर्मन चान्सलर मर्झ यांचे विधान केवळ राजकीय टीका नाही, तर ती जागतिक निरीक्षकांची भीती देखील आहे. इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून महागाईने उच्चांक गाठला आहे. लोक आता केवळ हिजाबसाठी नाही, तर अन्नासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. जेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री जर्मनीला “लाज बाळगण्यास” सांगतात, तेव्हा तो केवळ बचाव नसून सत्तेवरून पायउतार होण्याची भीती देखील दर्शवतो.
Ans: मर्झ यांनी विधान केले होते की, इराणमधील सध्याची निदर्शने पाहता अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता आपल्या शेवटच्या काळात आहे.
Ans: इराणने जर्मनीवर 'दुहेरी निकष' लावल्याचा आरोप केला असून, गाझामधील इस्रायलच्या कारवाईला पाठिंबा देणाऱ्या जर्मनीला मानवाधिकारांवर बोलण्याचा अधिकार नाही, असे म्हटले आहे.
Ans: अहवालानुसार, या भीषण निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत सुमारे २,००० लोक मारले गेले आहेत.