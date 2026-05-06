Iraq Oil : इराककडून भारताला स्वस्त तेलाची बंपर ऑफर; पण समोर ठेवली ‘ही’ मोठी अट

China Pakistan Deal : हिंद महासागरात पाकिस्तानचं राज्य? चीनकडून खरेदी करणार ‘हे’ घातक शस्त्र, भारताची डोकेदुखी वाढणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराकच्या सरकारी तेल कंपनीने ०३ मे रोजी एक अधिकृत पत्र जारी केले आहे. या कागदपत्रानुसार, बसारा मीडियम ग्रेडच्या तेलावर ३३.४० प्रति बॅरल डॉलर्स पर्यंतची सूट देण्यात आली आहे. ही सवत १ ते १० मे दरम्यान तेल भरणाऱ्या जहाजांसाठी असेल. १० मे नंतर २६ डॉलर्सपर्यंत सूट देण्यात येईल.
तसेच बसरा हेवी तेलावरही प्रति बॅरल ३० डॉलर्सची सवलत देण्यात आली आहे. रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलापेक्षाही ही सवत अधिक फायदेशीर ठरण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मात्र इराकने दिलेली ही सवलत भारतासाठी डोकेदुखी ठरु शकते. ही सवलत मिळवण्यासाठी तेल वाहू जहाजांना इराकच्या दक्षिणेकडील बसरा बंदरात जाणे गरजेचे आहे. मात्र, या बंदरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग हा होर्मुझच्या खाडीतून जातो. अमेरिका इराण तणावामुळे हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला आहे.
अशा परिस्थिती या मार्गावरुन जाण्याने जहाजाची आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षा धोक्यात टाकण्याचे आहे. एप्रिल महिन्यात ८० टँकर्सची वर्दळ असणाऱ्या बंदरातून यावेळी केवळ दोन टँकर्स उचलण्यात आले आहे. यामुळे परिस्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात येते.
भारत आपल्या गरजेपेक्षा जास्त इराकवर अवलंबून आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इराक भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार ठरला होता. परंतु होर्मुझ तणावामुळे ही आयात शुन्यावर आली. सध्या स्वस्त दरात तेल मिळत असतानाही होर्मुझमधून प्रवास करणे धोक्याचे ठरु शकते.
यामुळे जहांजाची आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षा धोक्यात येईल. तसेच विम्याचा खर्च वाढेल. यामुळे भारताने यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. इराकने सर्वात मोठी अट ठेवली आहे, ती म्हणजे एकदा डील फायनल झाल्यास माघार घेता येणार आहे. अशा परिस्थिती भारत सावधगिरीने पावले टाकत आहे.
