Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

China Pakistan Deal : हिंद महासागरात पाकिस्तानचं राज्य? चीनकडून खरेदी करणार ‘हे’ घातक शस्त्र, भारताची डोकेदुखी वाढणार?

China Pakistan Defense Deal : दक्षिण आशियाच्या समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. चीनने पाकिस्तानला घातक शस्त्र सोपवलं असून भारताविरोधी प्रभोक्षक असे विधान केले आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 04:08 PM
China Pakistan Submarine Deal

China Pakistan Deal : हिंद महासागरात पाकिस्तानचं राज्य? चीनकडून खरेदी करणार 'हे' घातक शस्त्र, भारताची डोकेदुखी वाढणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • हिंद महासागरात ड्रॅगनची नवी चाल
  • पाकिस्तानला दिलं हे घातक शस्त्र
  • भारतासाठी धोक्याची घंटा?
China Pakistan Submarine Deal : बीजिंग/इस्लामाबाद : एक मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. चीन (China) आणि पाकिस्तानने हिंद महासागरात मोठा गेम केला आहे. चीनने आपल्या सर्वात प्रगत पाणबुड्या पाकिस्तानच्या नौदलला दिल्या आहेत. यामुळे दक्षिण आशियातील सागरी सुरक्षेच्या समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनने एकूण ८ हंगोर क्लास पाणबुड्या ५ अब्ज डॉलर्सने पाकिस्तानला विकल्या आहेत.

हे देखील वाचा : India China Tension : ड्रॅगनची उडाली झोप! भारताच्या ‘अग्नि’ मिसाइलला रोखण्यासाठी नवी खेळी; तिबेटमध्ये तैनात केले घातक शस्त्र

हंगोर पाणबुडीचे वैशिष्ट्ये

  • या संरक्षण करारांतर्गत चार पाणबुड्या थेट चीनमध्ये तयार केल्या जाणार आहेत. चर चार पाणबुड्या पाकिस्तान (Pakistan) च्या कराची शिपयार्डमध्ये चीनच्या सहाय्याने तयार केल्या जाणार आहेत.
  • या पाणबुड्या S26P श्रेणीतील एअर-इंडिपेंडेट प्रोपल्शन (AIP) प्रगत तंत्रज्ञानाने विकसित आहेत. यामुळे या पाणबुड्यांना बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वारंवार समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागणार नाही,
  • या पाणबुड्या अनेक दिवस पाण्याखाली राहून शत्रूच्या नजरेतून सहज गायब होऊन जाऊ शकतात.
  • टॉरपीडो, अँटी शिप मिसाइल्स आणि विशेषत: अणुबाम्ब वाहून नेण्यास या पाणबुड्या सक्षम आहेत.
  • या पाणुड्यांमध्ये बाबर-३ क्रूझ मिसाईलही तैनात करण्यात आली आहे.

चीनचे बढाईखोर दावा

पाणबुडी हस्तांतरणच्या वेळी चिनी संरक्षण  तज्त्रांनी भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते, या पाणबुड्यांमुळे हिंद महासागरात भारताच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल. एका चिनी तज्ज्ञाने असेही म्हटले की, या करारामुळे भारताच्या पंतप्रधानांची झोप उडेल. चीनच्या या पाणबुडींना भारताच्या एअक्राफ्ट कॅरिअर्ससाठी मोठा धोका तज्ज्ञांनी संबोधले आहे. चीनच्या या दाव्यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

भारतासाठी खरंच धोक्याची घंटा?

भारतीय तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानच्या लष्करी ताकदीत वाढ ही भारतावर मानसिक दबाव टाकण्याचा एक प्रयत्न आहे. ही बाब भारतासाठी धोक्याची मानली जात आहे. कारण पाकिस्तानकडे सध्या अत्याधुनिक स्टर्लिंग इंजिनवर आधारित सायलंट किलर पाणबुड्या असणार आहेत. यांचा शोध घेणे अत्यंत कठीण असते. यामुळे भविष्यात अरबी आणि हिंद महासागरात भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा : India China Tension : भारतासाठी धोक्याची घंटा! चीनचे Spy Ship बंगलाच्या उपसागरात; नौदल हाय अलर्टवर

Web Title: Pakistan china defense deal indian ocean threat india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ
1

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा
2

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?
3

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण
4

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

May 14, 2026 | 12:51 PM
Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

May 14, 2026 | 12:50 PM
Fuel Crisis : सरकारने केली ‘ब्लॅकआउट’ ची घोषणा, ‘या’ देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?

Fuel Crisis : सरकारने केली ‘ब्लॅकआउट’ ची घोषणा, ‘या’ देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?

May 14, 2026 | 12:42 PM
HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

May 14, 2026 | 12:38 PM
Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

May 14, 2026 | 12:32 PM
उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

May 14, 2026 | 12:23 PM
दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

May 14, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM