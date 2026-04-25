Nagpur Accident: 70 वर्षीय महिला मॉर्निंग वॉकला गेली मात्र परतलीच नाही; नागपुरात हिट अँड रनचा थरार!

काय घडलं नेमकं?
या अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव मंगला केवटे असे आहे. त्या मॉर्निंग वॉकला गेल्या होत्या. त्यावेळी सुगंध मंगल कार्यालय जवळच्या चौकावर अत्यंत तीव्र गतीने आलेल्या एका कारने त्यांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे मंगला केवटे रस्त्यावर दूरवर फेकल्या गेल्या आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.
या अपघातानंतर कार तीव्र गतीने तिथून निघून गेली. पोलीस घटनास्थळी पोचली असून सीसीटीव्हीच्या आधारे आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे फरार झालेल्या कारचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. हिट अँड रनकरून पळून गेलेली ती कार महाराष्ट्र बाहेरची असल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले आहे. तर नागपुरात सर्वत्र फूटपाथवर अतिक्रमण असल्यामुळे वृद्धांनी चालायचं कुठून? असं संताप परिसरातील नागरिकांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी हि घटना घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि अपघात झालेल्या महिलेचा मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आलाय. तर फरार झालेल्या कारचा शोध सुरू करण्यात आला असून पुढील कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
Ans: नागपूरच्या धरमपेठ भागात ही घटना घडली.
Ans: मॉर्निंग वॉक करताना भरधाव कारने मागून धडक दिली.
Ans: सीसीटीव्हीच्या आधारे फरार कारचा शोध सुरू आहे.