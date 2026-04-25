Nagpur Accident: 70 वर्षीय महिला मॉर्निंग वॉकला गेली मात्र परतलीच नाही; नागपुरात हिट अँड रनचा थरार!

नागपूरच्या धरमपेठ भागात हिट अँड रनमध्ये 70 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. मॉर्निंग वॉकदरम्यान भरधाव कारने धडक दिल्यानंतर चालक फरार झाला. सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलिसांचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:47 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • हिट अँड रनमध्ये 70 वर्षीय महिलेचा मृत्यू
  • मॉर्निंग वॉकदरम्यान भरधाव कारची धडक
  • आरोपी चालक फरार; पोलिसांकडून शोध सुरू
नागपूर: नागपूर येथून एक हिट अँड रनची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ७० वर्षीय महिला मॉर्निंग वॉकला गेली होती. मात्र एका कारणे त्यांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे महिला रस्त्यावर दूरवर फेकली गेली आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला आहे.यात धरमपेठ परिसरातील सुगंध मंगल कार्यालय जवळ आज सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली.

काय घडलं नेमकं?

या अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव मंगला केवटे असे आहे. त्या मॉर्निंग वॉकला गेल्या होत्या. त्यावेळी सुगंध मंगल कार्यालय जवळच्या चौकावर अत्यंत तीव्र गतीने आलेल्या एका कारने त्यांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे मंगला केवटे रस्त्यावर दूरवर फेकल्या गेल्या आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

या अपघातानंतर कार तीव्र गतीने तिथून निघून गेली. पोलीस घटनास्थळी पोचली असून सीसीटीव्हीच्या आधारे आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे फरार झालेल्या कारचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. हिट अँड रनकरून पळून गेलेली ती कार महाराष्ट्र बाहेरची असल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले आहे. तर नागपुरात सर्वत्र फूटपाथवर अतिक्रमण असल्यामुळे वृद्धांनी चालायचं कुठून? असं संताप परिसरातील नागरिकांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी हि घटना घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि अपघात झालेल्या महिलेचा मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आलाय. तर फरार झालेल्या कारचा शोध सुरू करण्यात आला असून पुढील कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरच्या धरमपेठ भागात ही घटना घडली.

  • Que: अपघात कसा झाला?

    Ans: मॉर्निंग वॉक करताना भरधाव कारने मागून धडक दिली.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय?

    Ans: सीसीटीव्हीच्या आधारे फरार कारचा शोध सुरू आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 11:47 AM

