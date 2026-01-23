Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले 'बॉम्ब'; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर

Venezuela Crisis : मारिया कोरिना मचाडो यांनी ट्रम्प यांना त्यांचा नोबेल शांतता पुरस्कार भेट दिला आणि म्हटले, "बॉम्ब टाका, देश ताब्यात घ्या," तसेच क्युबा आणि निकाराग्वाला मुक्त करण्याची धमकी दिली.

Updated On: Jan 23, 2026 | 12:29 PM
"बॉम्बस्फोट करा, देश ताब्यात घ्या," ट्रम्प यांना भेटल्यानंतर मचाडोचा बदलला दृष्टिकोन, दोन देशांवर हल्ले करण्याची घोषणा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • नोबेल पुरस्काराची भेट
  • आक्रमक विधानांनी खळबळ
  • ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझोल्व

Maria Corina Machado Trump Nobel Prize gift : दक्षिण अमेरिकेतील राजकारण सध्या एका ज्वालामुखीवर उभे आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकन सैन्याने कैद करून न्यूयॉर्कला नेल्यानंतर आता तेथील विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) चर्चेत आल्या आहेत. अलीकडेच त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. या भेटीत मचाडो यांनी चक्क स्वतःचा ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ ट्रम्प यांना भेट म्हणून दिला, ज्यामुळे जगभरातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मचाडो यांचा बदलेला सूर आणि बॉम्बफेकीची भाषा

मचाडो या आतापर्यंत लोकशाही आणि शांततेच्या मार्गाने लढा देणाऱ्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जात होत्या. मात्र, ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर त्यांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलल्याचे दिसत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये मचाडो “गरज पडल्यास बॉम्ब फेका, पण देश मुक्त करा” अशा आशयाची प्रक्षोभक भाषा वापरताना दिसत आहेत. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी थेट क्युबा आणि निकाराग्वा या देशांना इशारा दिला. “व्हेनेझुएला मुक्त झाला आहे, आता आमचे लक्ष्य क्युबा आणि निकाराग्वा आहे,” असे म्हणत त्यांनी या देशांतील कम्युनिस्ट राजवट उलथून टाकण्यासाठी लष्करी कारवाईचे समर्थन केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

नोबेल शांतता पुरस्कार आणि ट्रम्प कनेक्शन

२०२५ चा नोबेल शांतता पुरस्कार मचाडो यांना जाहीर झाला होता, जो ट्रम्प यांना स्वतःला हवा होता. ट्रम्प यांनी अनेकदा या पुरस्कारावर आपला हक्क सांगितला होता. मचाडो यांनी हा पुरस्कार ट्रम्प यांना देऊन त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या कृतीवर नॉर्वेजियन नोबेल समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका शांतता पुरस्कार विजेत्याने “बॉम्बफेकीची” भाषा वापरणे हे विरोधाभासी असल्याचे मत जागतिक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.

ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझोल्व: व्हेनेझुएलाचे ‘अपहरण’

३ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे २ वाजता अमेरिकेने ‘ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझोल्व’ (Operation Absolute Resolve) राबवले. अमेरिकन लढाऊ विमानांनी कराकसमध्ये बॉम्बफेक केली आणि विशेष दलांनी राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या निवासस्थानावर हल्ला करून त्यांना ताब्यात घेतले. सध्या मादुरो न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात असून त्यांच्यावर नार्को-दहशतवादाचे खटले सुरू आहेत. मचाडो यांनी या कारवाईचे स्वागत केले असून, व्हेनेझुएलाला आता पूर्णपणे ‘अमेरिकन समर्थक’ देश बनवण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे.

हे देखील वाचा : USA Leaves WHO: अमेरिकेचा ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ला कायमचा रामराम; जिनिव्हातून मुख्यालयावरून हटवला ध्वज

जागतिक पडसाद: चीन आणि रशियाचा विरोध

ट्रम्प यांच्या या विस्तारवादी धोरणामुळे चीन आणि रशिया संतापले आहेत. त्यांनी याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आणि “एका सार्वभौम देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण” म्हटले आहे. दुसरीकडे, मचाडो यांनी ट्रम्प यांना “आमच्या स्वातंत्र्याचे रक्षक” म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी मात्र मचाडो यांना अद्याप अध्यक्ष म्हणून पाठिंबा दिलेला नाही, उलट त्यांना “अयोग्य” ठरवून सध्या व्हेनेझुएलावर आपले लष्करी नियंत्रण कायम ठेवले आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मारिया कोरिना मचाडो यांनी ट्रम्प यांना नोबेल का दिले?

    Ans: ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाला मादुरोच्या राजवटीतून मुक्त करण्यासाठी केलेल्या लष्करी कारवाईला (Operation Absolute Resolve) समर्थन देण्यासाठी त्यांनी हा पुरस्कार त्यांना अर्पण केला.

  • Que: मचाडो यांनी कोणत्या देशांना धमकी दिली आहे?

    Ans: त्यांनी क्युबा आणि निकाराग्वा या देशांना उद्देशून म्हटले आहे की, व्हेनेझुएला नंतर आता हे देश मुक्त करण्याची वेळ आली आहे.

  • Que: ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझोल्व नक्की काय आहे?

    Ans: ३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या लष्करी हल्ल्याचे हे कोडनेम आहे, ज्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना अटक करण्यात आली.

Published On: Jan 23, 2026 | 12:29 PM

